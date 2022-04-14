РФ сообщает об "обстреле" села в Белгородской области со стороны Украины
В России заявили об обстреле якобы Украиной села Журавлёвка Белгородской области.
Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.
"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет. В данном селе уже был объявлен режим ЧС, и люди вывезены за его пределы. Более подробная информация будет после детального обследования территории", – говорится в сообщении.
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+28 Агамемнон
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+24 vitaliymkua
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Информация из инсайда!
Туда 40 кил от линии боёв.
И весь промежуток забит росвойсками.
Ничего шоб могло долететь на такое расстояние тут нет.
А если и есть то это такая ценность шо куячить просто по селу никто не станет.
Подкормка для местных ватанов.
Бо пусті села взагалі ні про що
Отак.
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.Слава нації
Смерть москалям
А потім на готовеньке заліз і собі поживитися краденим.