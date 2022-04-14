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Новости Война
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россия (93015)

РФ сообщает об "обстреле" села в Белгородской области со стороны Украины

рф,журавлівка

В России заявили об обстреле якобы Украиной села Журавлёвка Белгородской области.

Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет. В данном селе уже был объявлен режим ЧС, и люди вывезены за его пределы. Более подробная информация будет после детального обследования территории", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+28
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14.04.2022 20:20
+24
Зараз заридаю.
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14.04.2022 20:12
+21
Интересно, а как кацапы определяют, обстреляно ихнее село или нет? Как они отличают разрушение в результате обстрела от разрухи "стабильности"?
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14.04.2022 20:16
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Зараз заридаю.
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14.04.2022 20:12 Ответить
Это все делают их же войска, которые находятся в с. Стрелечье {4 км до журавлевки с нашей стороны}
Информация из инсайда!
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14.04.2022 20:24 Ответить
Та хотьби й наші! Вонючі кацапсини стільки горя принесли на нашу землю то за це їх треба нищити де тільки можна. В нас війна з ордою і чим більше кацапів здохне тим земля буде чистіше!
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14.04.2022 20:58 Ответить
А навіщо про це писати повторюючи рашистські фейки?
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14.04.2022 20:13 Ответить
Я сам не зрозумів чого це в москалів село там робить, а як же руськая деревня?
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14.04.2022 20:14 Ответить
👍
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14.04.2022 22:35 Ответить
и шо?! если это так, то не только ж кацапстану обстреливать Украину! вот ВСУ потихоньку переносит войну на территорию агрессора. как там говорил недавно ******: "все идет по плану". шо ж, план, таки удался . Слава ЗСУ!
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14.04.2022 20:14 Ответить
Этонемы
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14.04.2022 20:15 Ответить
Не миттям так катанням , хйлобад такий *******
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14.04.2022 20:16 Ответить
Щось якось натужно, неприродно, без запалу працюють пропагандони.
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14.04.2022 20:16 Ответить
Интересно, а как кацапы определяют, обстреляно ихнее село или нет? Как они отличают разрушение в результате обстрела от разрухи "стабильности"?
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14.04.2022 20:16 Ответить
Тю....село обстріляли....нехай краще москву обстріляють - тоді точно повірять, що це українці
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14.04.2022 20:16 Ответить
Чем плять, куем?
Туда 40 кил от линии боёв.
И весь промежуток забит росвойсками.
Ничего шоб могло долететь на такое расстояние тут нет.
А если и есть то это такая ценность шо куячить просто по селу никто не станет.
Подкормка для местных ватанов.
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14.04.2022 20:16 Ответить
"смерч", 2С7"пион"
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14.04.2022 20:22 Ответить
Рогатка
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14.04.2022 21:25 Ответить
Дєрєвня Дураков грає мелодія в голові, чи не так?))
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14.04.2022 20:17 Ответить
Та кацапське село зараз хто завгодно може обстріляти- он вони скільки людей по всьому світу розізлили.
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14.04.2022 20:18 Ответить
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14.04.2022 20:20 Ответить
Дебилы. Всё население Параши - дебилы.
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14.04.2022 20:29 Ответить
Останнє речення - "чистая правда"
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14.04.2022 20:59 Ответить
Кто бы сомневался. У касапов эта методичка на каждую деревню распечатана.
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14.04.2022 20:21 Ответить
После того как Украина нанесла удар по кораблю Москва, в кремле началась настоящая паника. Сегодня зафиксировано необычайное движение правительственных спецбортов которые массово покидают Москву. В Кремле надеялись что Украина не располагает ранее заявленными ракетами которые были на вооружении ВСУ но после того как Украина утопила крейсер Москва, они с ужасом поняли - если есть Нептун, значит есть и ракеты Гром кторые спокойно достанут до Москвы.
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14.04.2022 20:21 Ответить
Так ермаки отчитались шо там всё нормуль, плюшки за это получили, а тут такой нежданчик.
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14.04.2022 20:49 Ответить
Літаки, скоріше за все везуть в парашу кацапських дипломатів, яких вигнали з країн Європи.
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14.04.2022 21:15 Ответить
Воронежські багатоповерхівки зачекалися вже
Бо пусті села взагалі ні про що
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14.04.2022 20:21 Ответить
Я уверен, что украинцы то село не обстреливали. Но от того что творили и обстреливали в Украине кацапы, то Украина имеет право обстреливать любые кацапские города и села.
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14.04.2022 20:23 Ответить
Скоро, скоро гряне смута. Все починається з брянщини та білгородчини. Можливо ще підключаться курщина і вороніжчина. Демонтаж рфії почався і не Криму а зі сходу. Чимось Херсон і Миколаїв не підійшли великим дядям. Вирішили довірити справу переносу війни на територію рфії Харкову, Сумам та Чернігову. Всіх поздоровляю з цим фактом.
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14.04.2022 20:26 Ответить
кацапська лажа й брехня... навіщо нам обстрілювати село засноване українцями й населене українцями(хоч і зденаціоналізованими), якщо бити з нашої території, то тільки по інфраструктурним об,єктам... - це дешева кацапська провокація й туфта для виправдань ракетних атак по Україні.
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14.04.2022 20:26 Ответить
Собственно да. Больше 90 % сёл в белгородской обл украинские и разговаривают на украинском суржике.
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14.04.2022 20:51 Ответить
Этонемы, авыдокажите
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14.04.2022 20:27 Ответить
Не інакше як бойові гуси
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14.04.2022 20:28 Ответить
Який же це обстрі? Це звичний ареал існування мокшанського насЕленія.
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14.04.2022 20:28 Ответить
А ...." нас там нет "

Отак.
.
.Слава нації
Смерть москалям
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14.04.2022 20:28 Ответить
Сволота готує підгрунтя для завдання по Україні тактичного ядерного удару. Світ має не говорити, а кричати про це.
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14.04.2022 20:30 Ответить
Для накрутки "насєлєнія" потрібен удар з багатьма жертвами. От коли московити запустять ракету по якомусь свому місту (робити "жертвопріношеніє" вони мастаки) - тоді вже точно слід очікувати від них "неприємностей".
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14.04.2022 21:32 Ответить
Трусіться і гавкайте. Далі буде.
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14.04.2022 20:30 Ответить
Агрессор в лице рашки хочет выставить себя жертвой агрессии - это тоже старая и рабочая тактика кремля. Поэтому, вполне возможно что они сами на себя начнут наступать. Тут нужно еще пересмотреть из за чего ВМВ началась.
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14.04.2022 20:30 Ответить
що там переглядати, якщо брати напад на Польшу, як начало 2 Світової, то по договору коричневих фашистів з червоними фашистами напад на Польшу повинен здійснюватись синхронно... але сталін, істота була дуже сциклива, особливо після викидання совка з Ліги Націй... і вирішив поглянути що з того вийде... коли побачив успіх коричневих повірив і в свої "сили"... вина на 2 Світовій однакова, як совка так і німеччини. без згоди і домовленності з совком і німці на Польшу не нападали б.
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14.04.2022 21:30 Ответить
Падлюка Сталін 17 днів чекав, поки вермахт не перемеле основні сили оборони Польщі.
А потім на готовеньке заліз і собі поживитися краденим.

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14.04.2022 23:27 Ответить
И что, если это даже правда? ВСУ проводит спецоперацию по дерашизации Раши.
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14.04.2022 20:30 Ответить
Так то фейк британских спецслужб, неужели не ясно?
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14.04.2022 20:30 Ответить
Ложь на лоха. Некуда нам больше снаряды девать, как стрелять по кацапским задрыщенскам, мухосранскам и **************. Это все курам насмех в сравнении с тем что ******** сделала в Ирпене, Гостомеле, Ворзеле, Харькове, Чернигове, Суммах, Николаеве, Мариуполе и других городах нашей Великой Украины.
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14.04.2022 20:31 Ответить
хфейк нах кому треба той мухосранськ-кацапинськ шоб його обстрілювали хай краще ******* по кремлю ото буде норм
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14.04.2022 20:35 Ответить
Так это ани сами... заблудились. Ани же с логистикой не дружат
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14.04.2022 20:47 Ответить
Это для своих, никто кроме ваты в это не поверит,в принципе для них это и рассказывают, вчера только угрожали а сегодня уже случилось.
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14.04.2022 20:48 Ответить
ну раз там сёла, значит это бывшая украинская территория. В России сёл нет, там деревни, а на казачьих территориях станицы.
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14.04.2022 20:48 Ответить
убить москаля не грех.. Бог на Пасху разрешает
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14.04.2022 20:48 Ответить
***** вспомнил про Рязанский сахар. Так пусть сразу делает ковровую бомбардировку Воронежа - чего там мелочится.
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14.04.2022 20:52 Ответить
опять провокацию сделали чтобы иметь основания для своих преступлений!
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14.04.2022 21:02 Ответить
і шо нам тепер робить????
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14.04.2022 21:09 Ответить
Якщо це правда, то давно треба було це робити.Доки бойові дії не перейдуть на територію ворога, війна не закінчеться.
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14.04.2022 21:58 Ответить
 
 