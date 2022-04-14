Войска РФ полностью заходят в Олешки в Херсонской области, на мэрии вывесили триколор, - мэр
Город Олешки в Херсонской области попал под оккупацию войсками РФ.
Об этом сообщил мэр Евгений Рыщук, передает Цензор.НЕТ.
"Знаем, что у нас на администрации висит российское знамя. Сейчас они полностью заходят в город, к сожалению. Сегодня у нас поднялся вопрос патрулирования улиц. Патрули наши не будут работать. Сейчас россияне сами будут патрулировать улицы.
Коммунальные службы пока будут работать", - отметил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска зашли в Олешки на Херсонщине. ВИДЕО
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Як і сьогодні самі ж себе і обстріляли!
Але не на часі , скотина яка розмінувала перешийок потім буде на нарах , а зараз запаковуємо 155 і звільняємо від біосміття свої землі
Юрий Швец -- официальный канал.
Отказ Зеленского Штайнмайеру - это было активное мероприятие Кремля и большая потеря для Украины. Зеленскому это посоветовали Ермак и Руслан Демченко. Необходима чистка украинской власти. https://youtu.be/hd7gtl2imgA?t=2147 https://youtu.be/hd7gtl2imgA?t=2147
щоб у орків було світло і тепла вода?
було явно що Олешки здаєм (тимчасово)
чому не було евакуації всіх.
пусті, холодні та голодні міста потрібно залишати.
ми пишаємось що окупанти (основний постачальник техніки) ....для ЗСУ
а ми в таких випадках є забезпеченням продовольства та відпочинку для орків