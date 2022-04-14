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оккупация (9992) Херсонщина (4386) Алёшки (41)

Войска РФ полностью заходят в Олешки в Херсонской области, на мэрии вывесили триколор, - мэр

олешки

Город Олешки в Херсонской области попал под оккупацию войсками РФ.

Об этом сообщил мэр Евгений Рыщук, передает Цензор.НЕТ.

"Знаем, что у нас на администрации висит российское знамя. Сейчас они полностью заходят в город, к сожалению. Сегодня у нас поднялся вопрос патрулирования улиц. Патрули наши не будут работать. Сейчас россияне сами будут патрулировать улицы.

Коммунальные службы пока будут работать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска зашли в Олешки на Херсонщине. ВИДЕО
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Топ комментарии
+28
Ти хоч карту глянь, зрада
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14.04.2022 20:43
+24
по суті воно і було на окупованій території, воно за Херсоном в сторону Криму. Просто окупанти не завжди заходять. Наприклад, на острові в самому Херсоні, і досі ще окупантів не було.
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14.04.2022 20:38
+18
Так а зачем мэр это сюда пишет. Пиши губернатору область? главе СБУ по областе которые сдриснули в первый день войны, а до этого не организовали ни тероборону ни оборону области ничерта.
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14.04.2022 20:38
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Зараз вам Люся роскаже
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14.04.2022 20:36 Ответить
датский флажок? вам же за впн срок дают? или по работе-можно?
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14.04.2022 20:43 Ответить
8аблукав, москалику?
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14.04.2022 20:44 Ответить
шо за зрада... як же контрнаступ ЗСУ?!
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14.04.2022 20:36 Ответить
Ти хоч карту глянь, зрада
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14.04.2022 20:43 Ответить
Для початку дай Бог визволити хоча б правобережні райони Херсонщини включно із самим Херсоном. Лише потім буде можливість визволити решту.
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14.04.2022 21:16 Ответить
наполеон теж зайшов в мацкву і що?
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14.04.2022 20:37 Ответить
Згоріла Москва.
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14.04.2022 20:45 Ответить
Так самі ж і спалили!

Як і сьогодні самі ж себе і обстріляли!
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14.04.2022 22:30 Ответить
А наши военные до этого там были? Или оно уже долгое время в оккупации?
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14.04.2022 20:37 Ответить
Давно в окупації.
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14.04.2022 20:46 Ответить
дивна новина...
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14.04.2022 22:48 Ответить
по суті воно і було на окупованій території, воно за Херсоном в сторону Криму. Просто окупанти не завжди заходять. Наприклад, на острові в самому Херсоні, і досі ще окупантів не було.
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14.04.2022 20:38 Ответить
Если про район Остров, то уже заходили. Там есть нефтебаза, думаю хотят или уже используют в своих целях.
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14.04.2022 21:09 Ответить
Це неправда. І цьому легко знайти підтвердження. Аміго де? На острові. Вони там робили обшук, зламали сейф. Вони їздили там, шукали активістів чи зсу, лазили по дахах, наприклад, на Дорофєєва. Зетки їздили по району. Блок-пости неодноразово ставили свої на виїзді та виїзді з району. Коротше, всюди вони є.
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14.04.2022 23:13 Ответить
Зараз полковник Арестович розкаже, щодо чого…
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14.04.2022 20:38 Ответить
Його тепер треба називати - військовий з великими погонами.
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14.04.2022 20:43 Ответить
Не, на него надо говорить "настоящий полковник"
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14.04.2022 20:51 Ответить
Так а зачем мэр это сюда пишет. Пиши губернатору область? главе СБУ по областе которые сдриснули в первый день войны, а до этого не организовали ни тероборону ни оборону области ничерта.
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14.04.2022 20:38 Ответить
Так Рыщук и сам сдрыснул.
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14.04.2022 20:55 Ответить
Для балансировки зрадопереможного уровня в организме. Уж больно много переможеньки за сутки. После резкого воодушевления всегда резкий спад. Такие качели не есть гуд для организма.
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14.04.2022 20:49 Ответить
смотря что иметь под оккупацией до сегодня орки в городе нечего не решали и не делали, проезжали сразу на Херсон
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14.04.2022 21:00 Ответить
Город в 5 км от Херсона,какая нах зрада?.
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14.04.2022 20:38 Ответить
З Крума вийшли орки ? Не замiннували за 8 рокив, яка пичаль ... (((
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14.04.2022 20:38 Ответить
Так они давно в Олешках.
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14.04.2022 20:42 Ответить
В смысле?! Олешки же на правой стороне Днепра. Они до сих пор небыли под оккупацией?
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14.04.2022 20:42 Ответить
Да, вроде, на левой стороне..
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14.04.2022 20:53 Ответить
по сути не были
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14.04.2022 20:59 Ответить
Російські війська зайшли в Олешки на Херсонщині. ВIДЕО Джерело:
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14.04.2022 21:04 Ответить
На левой.
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14.04.2022 21:33 Ответить
С Херсона сваливают?
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14.04.2022 20:43 Ответить
Не думаю. Мои писали (дословно): эти твари расставили блокпосты везде, либо ссут, либо остаются на долго(с)….
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14.04.2022 20:52 Ответить
Они в разных местах то ставят блокпосты, то убирают. Смотря где они кучкуются.
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14.04.2022 21:12 Ответить
закрепляются, чтобы отход из Херсона открыть или установить артиллерию для стрельбы по самому Херсону?
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14.04.2022 20:43 Ответить
От оце з Херсонською обл трохи знижує наше "перемогобесіє" нажаль

Але не на часі , скотина яка розмінувала перешийок потім буде на нарах , а зараз запаковуємо 155 і звільняємо від біосміття свої землі
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14.04.2022 20:44 Ответить
гуглю де ті Олешки, а мені видає - Алёшки (Цурюпинск)... мене аж теліпає... альошкі.. цурюпінск... буеее
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14.04.2022 20:46 Ответить
Олешки-они же бывший Цюрупинск.
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14.04.2022 20:57 Ответить
А Цюрупинськ - бувші Олешки. Назву повернули при декомунізації.
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15.04.2022 01:11 Ответить
Розмінування - не така бистра справа і команда на це могла прийти тільки з Банкової. Так що "зрада" сидить саме там.
Юрий Швец -- официальный канал.
Отказ Зеленского Штайнмайеру - это было активное мероприятие Кремля и большая потеря для Украины. Зеленскому это посоветовали Ермак и Руслан Демченко. Необходима чистка украинской власти. https://youtu.be/hd7gtl2imgA?t=2147 https://youtu.be/hd7gtl2imgA?t=2147

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14.04.2022 22:06 Ответить
Там зараз Кулеба вирівнює ситуацію. Розумний дипломат той Кулеба. А з дЕрмаком ще розберуться. Пізніше.
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14.04.2022 23:54 Ответить
Сумно що наші злили Херсон на початку. Це надовго.
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14.04.2022 20:48 Ответить
Не надовго, то вони так мріють.
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14.04.2022 21:00 Ответить
Провокационная новость. Орки захватили этот поселок вместе с Херсоном еще давно.
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14.04.2022 20:51 Ответить
сам ты поселок понял, это город он тут еще с Киевской Руси. Это когда то была Олешківська Січ. Это ты поселок. В городе был мер, весел флаг, улицы патрулировали местные. А с сегодняшнего дня уже все будут патрулировать орки, аквафреш вывесили, а мер выехал недавно потому что ему сказали сотрудничай или шлепним.
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14.04.2022 20:55 Ответить
о а вот и мой город.
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14.04.2022 20:52 Ответить
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14.04.2022 20:54 Ответить
Что за бред. Олешки перед Херсоном и они давно в аккупации
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14.04.2022 20:55 Ответить
бреда нету, у нас орки не патрулировали улицы, не вывешивали свои флаги и вообще в городе по сути нечего не делали, ехали сразу в Херсон. А вот теперь все и тут гайки будут закручивать.
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14.04.2022 20:57 Ответить
Співчуваю.
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15.04.2022 01:14 Ответить
Та най трохов поґужують зі своїм аквафрешем. То є тимчасово. Але зійде час і начувайтесь, ОРКИ, *****!!!!
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14.04.2022 20:59 Ответить
ПРОСРАЛИ?
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14.04.2022 21:01 Ответить
Давайте не будем вмешивать политику в этот вопрос
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14.04.2022 21:27 Ответить
текст по - дебильному написан. я сначала обрадовался, думал ВСУ в Олешках, значит и Херсон наш. А тут... давно оккупированная территория проявила признаки оккупации. смерть ворогам.
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14.04.2022 21:31 Ответить
не розумію, як можуть працювати комунальники.
щоб у орків було світло і тепла вода?
було явно що Олешки здаєм (тимчасово)
чому не було евакуації всіх.
пусті, холодні та голодні міста потрібно залишати.
ми пишаємось що окупанти (основний постачальник техніки) ....для ЗСУ
а ми в таких випадках є забезпеченням продовольства та відпочинку для орків
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14.04.2022 22:53 Ответить
Воду і світло дають у дома місцевих жителів. Чи треба всім відключити? А хліб як випікати, а воду де брати, а нечистоти куди дівати? Думай, що пишеш.
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14.04.2022 23:58 Ответить
Була така Зоя, вона взимку 1941 року дім багатодітної солдатки намагалась підпалити, щоб та разом з дітьми на страшенному морозі опинилась. Ту Зою місцеві мешканці схопили, побили, а потім німцям здали. Далі всі знають, що було. Але і в нас ще трапляються такі недалекоглядні "зої".
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15.04.2022 01:23 Ответить
 
 