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На Восточном направлении враг совершил 4 атаки - уничтожены 30 оккупантов, 2 танка, 1 артсистема, - ОТГ "Схід"

схід,оту

В течение суток, 14 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 4 атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "Продолжаются бои. Украинские защитники уничтожили: личного состава – 30; танков – 2; МТЛБ – 1; артиллерийских систем – 1".

Читайте также: На Восточном направлении отбита 1 атака оккупантов, уничтожены 10 рашистов, 1 БМП, 1 МТЛБ, - ОТУ "Схід"
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Слава українському народові! Слава ЗСУ!
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14.04.2022 21:11 Ответить
Дякую ЗСУ за дохлих кацапів! 👍
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14.04.2022 21:16 Ответить
Є підозра,що завтра кацапня попре.
Надзвичайна активність спецбортів
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14.04.2022 21:16 Ответить
ЗСУ відсунули лінію фронту від Кривого Рогу на 50 кілометрів
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14.04.2022 21:23 Ответить
 
 