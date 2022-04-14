На Восточном направлении враг совершил 4 атаки - уничтожены 30 оккупантов, 2 танка, 1 артсистема, - ОТГ "Схід"
В течение суток, 14 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 4 атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "Продолжаются бои. Украинские защитники уничтожили: личного состава – 30; танков – 2; МТЛБ – 1; артиллерийских систем – 1".
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