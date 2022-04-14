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ЕС намерен поэтапно отказываться от российской нефти, - The New York Times

нафта

ЕС намерен поэтапно отказываться от импорта российской нефти

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times, об этом сообщили европейские дипломаты и чиновники.

"Союз сейчас двигается в направлении такого поэтапного запрета, который позволит дать время Германии и другим странам для того, чтобы договориться с альтернативными поставщиками", - пишет издание.

Ранее в этом месяце ЕС применил аналогичный подход, запретив российский уголь, предусмотрев четырехмесячный переходный период.

Издание также отмечает, что тема запрета на поставку нефти не будет вынесена на обсуждение в ЕС до проведения второго тура президентских выборов во Франции, который состоится 24 апреля. По словам чиновников, такое решение принято с целью "убедиться в том, что влияние на цены на газ не поможет правому кандидату-популисту Марин Ле Пен и не подорвет шансы на переизбрание президента Эмманюэля Макрона".

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Топ комментарии
+8
Это значит что касапский скот поэтапно будет насаживаться на бутылку.
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14.04.2022 21:13
+6
останню серію сватів не дивився?
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14.04.2022 21:18
+4
Цим курвам гроші та політика важливіші за смерті українців!
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14.04.2022 21:14
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Это значит что касапский скот поэтапно будет насаживаться на бутылку.
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14.04.2022 21:13 Ответить
Це значить, що рашка на війну кожного місяця від ЕС отримуватиме 35 млрд долларів- ось що це означатиме!
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14.04.2022 21:15 Ответить
Це не зовсім так. Вони дійсно отримують 35 млрд. але всі гроші на армію вони не можуть спустити. Крім того що вони з цими грошима зроблять, ніхто нічого їм не продасть. Все це йде на зарплати, економіку і тупо крадуть.
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14.04.2022 21:18 Ответить
НА ВІЙНУ! Крапка.
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14.04.2022 21:23 Ответить
"дороґи, це нас турбуе" - не армія ні...
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14.04.2022 21:26 Ответить
Если поэтапное уменьшение то не будут столько получать. Более того кацапы уже где-то три дня назад сообщили, что доходы от нефти на 48 процентов упали
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14.04.2022 21:18 Ответить
Цим курвам гроші та політика важливіші за смерті українців!
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14.04.2022 21:14 Ответить
останню серію сватів не дивився?
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14.04.2022 21:18 Ответить
А де брати паливо для ЗСУ, як підвозити озброєння країн НАТО, чи просто разом припинити, щоб українське бидло сказало - о клас?
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15.04.2022 07:08 Ответить
Україні потрібно поетапно посилати слідом за рашистським кораблем європейских поетапних покупців рашистського мазуту, а особливо Німеччину і Францію.
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14.04.2022 21:19 Ответить
зобідили саніка крещатика, напісяли в технолоґічний планшет студента леши.. - ужос що робиться....
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15.04.2022 16:22 Ответить
 
 