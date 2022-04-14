Крейсер "Москва" догорает в Черном море, – глава Одесской ОВА Марченко

Ракетный крейсер РФ "Москва" пока догорает в Черном море.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу еще раз поделиться радостной новостью. Ракетный крейсер "Москва" догорает в Черном море. Спасибо ВМС за безупречную работу. Ждем новых метких попаданий по российским кораблям", - отметил он.

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