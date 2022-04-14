Крейсер "Москва" догорает в Черном море, – глава Одесской ОВА Марченко
Ракетный крейсер РФ "Москва" пока догорает в Черном море.
Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу еще раз поделиться радостной новостью. Ракетный крейсер "Москва" догорает в Черном море. Спасибо ВМС за безупречную работу. Ждем новых метких попаданий по российским кораблям", - отметил он.
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+60 ladyar
показать весь комментарий14.04.2022 21:33
+56 Valeriy Wrx
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+48 olele
показать весь комментарий14.04.2022 21:31
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Пожалуйста, подождите...
Цей корабель на о.Зміїном потурбував величний спокій героя нашого Ахіла. Орки погрожували рознести острів корабельними гарматами, але дурнуваті навіть не здогадувались, що острів присвячено Ахілу і там десь є його втаємничена могила. Сакраментальну фразу нашого теперішнього героя-погранця підхопив розлючений дух героя стародавнього Ахіла, підсилив її багатократно - і впало страшне прокляття на ворожі кораблі орків.
І тепер немає для них спасіння - всі підуть на дно. Така вже є епічна сила долі.
Там вдали, на волнах,
Зажигались огни,
В море Черном "Москва" догорала.
Тыща синих яиц
И пятьсот синих лиц
На кормежку бычкам уплывала.
Крім того, що це вже безнадійно застарілий проект, практичний досвід показав, що без величезного ескорту есмінців, корветів та підводних човнів, це просто чудова мішень!
До речі, сьогодні це корито було з ескортом і йому це не дуже допомогло!
Так само крейсер.
Навіщо доводити до ума старезну залізяку, якщо можна взяти два есмінці з більш потужним озброєнням та ******** озброєнням?
Це була лише купа заліза до якої потрібно було безліч всього, розпочинаючи від систем управління вогнем, закінчуючи банальною каналізацією!
Його добудова, коштувала б більше ніж пара ******** есмінців!
Відео відзнято вдень , а що з ним зараз - невідомо .
І таки да ,, схоже в нього влучили ракети . ! Хоч і поганенько , але на палубі видно зруйновані вибухом , ракетні пускові установки .
Ніяких пропозицій, та обмежень: головне щоб так само працювала!