14 апреля в результате обстрелов оккупантами в Донецкой области погибли 3 человека, семеро получили ранения, - ОВА
В результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли три гражданских лица. Ранения получили семь человек.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"14 апреля в результате российских обстрелов и авиаударов в Донецкой области погибли еще 3 гражданских, ранены 7.
Кроме того, удалось уточнить информацию об одном раненом в Волновахе, однако общее количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить невозможно", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий14.04.2022 21:37 Ответить Мне нравится 0
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