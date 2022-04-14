РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12768 посетителей онлайн
Новости Война
20 484 20
Львовщина (2796) обстрел (25782) Козицкий (98)

"Ракета меняет направление в полете до 15 раз и неизвестно, куда попадет", – глава Львовской ОВА Козицкий

ракета

Не стоит пренебрегать сигналом тревоги, потому что иногда непонятно, куда именно попадет ракета оккупантов.

Об этом в интервью Zaxid.net рассказал глава Львовской ОВА Макимс Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы сообщаем о воздушной тревоге, то что имеется в виду? Есть несколько коридоров, из которых может быть нанесен удар. Один из таких коридоров – это район Черного моря, другой – территория Беларуси. Когда взлетают самолеты с территории Беларуси и двигаются в направлении украинской границы, противовоздушная оборона видит этот взлет самолетов и видит пуск ракет. Дальше каждая ракета может менять направление до 15 раз. Поэтому четко сказать, куда она летит, невозможно", - пояснил он.

Задача власти, отметил Козицкий, сообщать обо всех возможных опасностях, которые могут произойти.

"Когда мы видим, что ракета летит не в нашем направлении, мы не можем гарантировать, что она снова не повернет к нам. Поэтому тревога часто длится до часа времени – это время долета ракет. И когда мы видим, что ракета идет на снижение или попадает в другую цель, мы даем отбой воздушной тревоге", - добавил глава ОВА.

Читайте также: В результате ракетного удара оккупантов поврежден аэродром в Миргороде, - мэр
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Невже це хтось ще не знає на 50-й день 8 річної війни що триває вже століття?
показать весь комментарий
14.04.2022 21:40
+6
кривізну землі не вчитує, а вона є...
показать весь комментарий
14.04.2022 21:40
+6
Эта ***** рассчитана на кацапов, которые помнят как ихние вояки толкали оружие чеченцам. Вот только люди, у которых хоть какие-то мозги есть, отлично понимают, что у чеченцев не было особо каналов поставок оружия, а деньги были. У нынешних орков оружия, как у дурака фантиков, а денег нет.
показать весь комментарий
14.04.2022 22:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кривізну землі не вчитує, а вона є...
показать весь комментарий
14.04.2022 21:40 Ответить
Невже це хтось ще не знає на 50-й день 8 річної війни що триває вже століття?
показать весь комментарий
14.04.2022 21:40 Ответить
Що саме 15 разів має можливість маневру по курсу - я тільки зараз (між іншим - чому не 10 або 20?)
показать весь комментарий
14.04.2022 22:20 Ответить
Це він образно, про 15 разів. Вона може повертати рівно стільки разів, скільки їй у маршруті прописали.
показать весь комментарий
14.04.2022 22:47 Ответить
Ні, Калібрам якраз можна змінювати ціль поки вона летить, про це мова
показать весь комментарий
15.04.2022 00:10 Ответить
Це добре. Але повідомлення запізнюється
показать весь комментарий
14.04.2022 21:42 Ответить
разброс - кілометрів 100 в радіусі...
показать весь комментарий
14.04.2022 21:42 Ответить
10-20 метрів. Це якщо вона долетіла туди, куди треба і не зламалася дорогою. А якщо зламалася - то впаде куди завгодно. Вже були випадки, коли падали туди, де їх запускали.
показать весь комментарий
14.04.2022 22:49 Ответить
2 Нептуни врахували все.... - і мацква ние і зі дна подає сігнали.....
показать весь комментарий
14.04.2022 21:46 Ответить
Внимание - для срыва поставок оружия, рашка начала разгонять фейки что бойцы ВСУ якобы продают иностранные ПТРК и другое вооружение.
показать весь комментарий
14.04.2022 21:46 Ответить
О том что это является фейком говорит массовая публикация, словно кремлевские пропагандисты работают на СБУ а не на кремлевскую власть
показать весь комментарий
14.04.2022 22:00 Ответить
Эта ***** рассчитана на кацапов, которые помнят как ихние вояки толкали оружие чеченцам. Вот только люди, у которых хоть какие-то мозги есть, отлично понимают, что у чеченцев не было особо каналов поставок оружия, а деньги были. У нынешних орков оружия, как у дурака фантиков, а денег нет.
показать весь комментарий
14.04.2022 22:09 Ответить
Инетересно, и кому же они, по их мнению, продают? Фейк, чтобы прожить хотя бы день, должен хоть немного напоминать правду. А то, что кацапы разгоняют, это не фейк, это тупая брехня.
показать весь комментарий
14.04.2022 22:52 Ответить
Зачем прятаться от мультяшных ракет? Они попадут в лучшем случае в чернозём полей, если вообще не упадут прямо на Воронеж.
показать весь комментарий
14.04.2022 21:49 Ответить
я це бачив в )(уйловських мультиках..
показать весь комментарий
14.04.2022 21:59 Ответить
7 махів
показать весь комментарий
14.04.2022 22:00 Ответить
Непередбачувана траєкторія. Лапті самі не знають куди вона полетить.
показать весь комментарий
14.04.2022 22:01 Ответить
ну крилата ракета може маневрувати як би
показать весь комментарий
14.04.2022 22:48 Ответить
Дорогою ракета сама оцінює маршрут, може ухилятися від джерел радіолокаційного випромінювання, наприклад. Отже формально кажучи, так, кацапі й самі не знають, куди вона полетить. У неї є лише ціль, точка наприкінці маршруту.
показать весь комментарий
14.04.2022 22:55 Ответить
Якщо ракета 15 разів змінить напрямок (а це Пн-Пд-Сх-Зх) то впаде там, де був запуск.
Лише де-які кацапськи крилаті ракети можуть трохи, на пару градусів коректувати курс.
показать весь комментарий
15.04.2022 07:10 Ответить
 
 