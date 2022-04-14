"Ракета меняет направление в полете до 15 раз и неизвестно, куда попадет", – глава Львовской ОВА Козицкий

Не стоит пренебрегать сигналом тревоги, потому что иногда непонятно, куда именно попадет ракета оккупантов.

Об этом в интервью Zaxid.net рассказал глава Львовской ОВА Макимс Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы сообщаем о воздушной тревоге, то что имеется в виду? Есть несколько коридоров, из которых может быть нанесен удар. Один из таких коридоров – это район Черного моря, другой – территория Беларуси. Когда взлетают самолеты с территории Беларуси и двигаются в направлении украинской границы, противовоздушная оборона видит этот взлет самолетов и видит пуск ракет. Дальше каждая ракета может менять направление до 15 раз. Поэтому четко сказать, куда она летит, невозможно", - пояснил он.

Задача власти, отметил Козицкий, сообщать обо всех возможных опасностях, которые могут произойти.

"Когда мы видим, что ракета летит не в нашем направлении, мы не можем гарантировать, что она снова не повернет к нам. Поэтому тревога часто длится до часа времени – это время долета ракет. И когда мы видим, что ракета идет на снижение или попадает в другую цель, мы даем отбой воздушной тревоге", - добавил глава ОВА.

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