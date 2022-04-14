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Краматорськ (2229) обстрел (25782) Ефимов (6)

Российская ракета разрушила один из цехов предприятия "Энергомашспецсталь" в Краматорске, - нардеп Ефимов. ФОТО

В результате ракетных обстрелов рашистов разрушен один из цехов предприятия "Энергомашспецсталь", расположенный в Краматорске.

Об этом сообщил народный депутат из группы "Доверие" Максим Ефимов, информирует Цензор.НЕТ.

Российская ракета разрушила один из цехов предприятия Энергомашспецсталь в Краматорске, - нардеп Ефимов 01

"Час тому ракета попала в ЭМСС, разрушив один из цехов, технологически важных для изготовления заказов. Количество жертв и разрушения уточняются. Никаких военных там не было. Уничтожают промышленность Украины. Слов нет. Пид@расы", - написал Ефимов.

Читайте также: Число жертв обстрела вокзала в Краматорске возросло до 59: в больнице скончались два ребенка, - горсовет

Российская ракета разрушила один из цехов предприятия Энергомашспецсталь в Краматорске, - нардеп Ефимов 02
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Топ комментарии
+7
Партія регіонів продовжує коригувати арту орків?
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14.04.2022 21:48
+1
Партии регионов уже давно нет. Остались там разве что рыго-аналы, но их не много
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14.04.2022 21:51
+1
Буквально ВЧОРА цей Єфімов написав на своїй сторінці про цей завод.
А сьогодні його розбомбили.
Він точно не навідник?

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https://www.facebook.com/maxim.viktorovich.efimov/posts/3248858448693321?__cft__[0]=**************************************************************-cNKk2mIVS8LnQ7ys3GcGNHFtt4i28P8egmQ41Ci1O6N4Ft2MC3jhEQ-mkJXjSrxLdBlsHqk6kxLbtkZrZb6ltB3bW&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 13:08 ·



Сьогодні цехи ЕМСС завантажені продукцією. У цей складний час заводчани працюють цілодобово.
Виготовляють продукцію та комплектуючі для станцій Укргідроенерго.

Дякую керівнику Турбоатому Віктору Суботіну та керівнику Укргідроенерго Ігорю Сироті,співробітникам ЕМСС, які попри все залишаються в строю і розвивають потужності енергосистеми країни.
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14.04.2022 22:11
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Правила форума Совет форумчан
Партія регіонів продовжує коригувати арту орків?
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14.04.2022 21:48 Ответить
Партии регионов уже давно нет. Остались там разве что рыго-аналы, но их не много
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14.04.2022 21:51 Ответить
Як би назву не змінили- людей тих самих залишили!
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14.04.2022 21:51 Ответить
Судячи з мови окупанта, це депутат держдуми - не дивно, що він першим про обстріл написав.
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14.04.2022 22:03 Ответить
він діючий нардеп риг, хоча нині - замайбах.
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15.04.2022 00:00 Ответить
Буквально ВЧОРА цей Єфімов написав на своїй сторінці про цей завод.
А сьогодні його розбомбили.
Він точно не навідник?

https://www.facebook.com/maxim.viktorovich.efimov?__cft__[0]=**************************************************************-cNKk2mIVS8LnQ7ys3GcGNHFtt4i28P8egmQ41Ci1O6N4Ft2MC3jhEQ-mkJXjSrxLdBlsHqk6kxLbtkZrZb6ltB3bW&__tn__=-UC%2CP-R Maxim Efimov

https://www.facebook.com/maxim.viktorovich.efimov/posts/3248858448693321?__cft__[0]=**************************************************************-cNKk2mIVS8LnQ7ys3GcGNHFtt4i28P8egmQ41Ci1O6N4Ft2MC3jhEQ-mkJXjSrxLdBlsHqk6kxLbtkZrZb6ltB3bW&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 13:08 ·



Сьогодні цехи ЕМСС завантажені продукцією. У цей складний час заводчани працюють цілодобово.
Виготовляють продукцію та комплектуючі для станцій Укргідроенерго.

Дякую керівнику Турбоатому Віктору Суботіну та керівнику Укргідроенерго Ігорю Сироті,співробітникам ЕМСС, які попри все залишаються в строю і розвивають потужності енергосистеми країни.
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14.04.2022 22:11 Ответить
Ні, він просто- корисний ідіот! Як і більшість ПР.
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14.04.2022 22:24 Ответить
він власник цього заводу.
От і робіть висновки.
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15.04.2022 00:01 Ответить
один з акціонерів емсс орківський росатом!
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14.04.2022 22:57 Ответить
Бл#ть, я на этом заводе проходил практику, отвечаю, он 20 лет назад выглядел также убого. Расцениваю эту инфу, как заявку на халявную компенсацию от государства за якобы обстрел.
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14.04.2022 23:08 Ответить
 
 