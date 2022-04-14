Российская ракета разрушила один из цехов предприятия "Энергомашспецсталь" в Краматорске, - нардеп Ефимов. ФОТО
В результате ракетных обстрелов рашистов разрушен один из цехов предприятия "Энергомашспецсталь", расположенный в Краматорске.
Об этом сообщил народный депутат из группы "Доверие" Максим Ефимов, информирует Цензор.НЕТ.
"Час тому ракета попала в ЭМСС, разрушив один из цехов, технологически важных для изготовления заказов. Количество жертв и разрушения уточняются. Никаких военных там не было. Уничтожают промышленность Украины. Слов нет. Пид@расы", - написал Ефимов.
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А сьогодні його розбомбили.
Він точно не навідник?
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https://www.facebook.com/maxim.viktorovich.efimov/posts/3248858448693321?__cft__[0]=**************************************************************-cNKk2mIVS8LnQ7ys3GcGNHFtt4i28P8egmQ41Ci1O6N4Ft2MC3jhEQ-mkJXjSrxLdBlsHqk6kxLbtkZrZb6ltB3bW&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 13:08 ·
Сьогодні цехи ЕМСС завантажені продукцією. У цей складний час заводчани працюють цілодобово.
Виготовляють продукцію та комплектуючі для станцій Укргідроенерго.
Дякую керівнику Турбоатому Віктору Суботіну та керівнику Укргідроенерго Ігорю Сироті,співробітникам ЕМСС, які попри все залишаються в строю і розвивають потужності енергосистеми країни.
От і робіть висновки.