Российская ракета разрушила один из цехов предприятия "Энергомашспецсталь" в Краматорске, - нардеп Ефимов. ФОТО

В результате ракетных обстрелов рашистов разрушен один из цехов предприятия "Энергомашспецсталь", расположенный в Краматорске.

Об этом сообщил народный депутат из группы "Доверие" Максим Ефимов, информирует Цензор.НЕТ.

"Час тому ракета попала в ЭМСС, разрушив один из цехов, технологически важных для изготовления заказов. Количество жертв и разрушения уточняются. Никаких военных там не было. Уничтожают промышленность Украины. Слов нет. Пид@расы", - написал Ефимов.

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