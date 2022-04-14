Россия набирает контрактников для войны в Украине на сайтах по поиску работы
С начала марта на сайтах поиска работы HeadHunter и SuperJob были размещены тысячи вакансий по поиску военнослужащих по контракту в армию РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу BBC.
Журналисты нашли объявления на популярном в России сайте поиска работы HeadHunter. Обычно на нем размещают вполне "мирные" вакансии – бухгалтеров, секретарей, менеджеров и программистов. После начала войны на этом сайте появились тысячи новых вакансий военнослужащих по контракту.
Традиционно контрактников не набирают через объявления в Интернете, отмечает военный эксперт, попросивший не называть его имя из соображений безопасности. "Обычно это через военкоматы все проводилось, через вербовочные центры", - пояснил он.
Это мнение подтверждают результаты поиска по рекрутинговым сервисам. Например, поиск HeadHunter выдает более 3 тысяч вакансий по запросу "военнослужащий по контракту", размещенных за месяц. То же количество, согласно автоматическому поиску, размещено "за все время".
На еще одном популярном рекрутинговом сайте Superjob, судя по поиску, за неделю до 13 апреля было размещено 18,1 тыс. вакансий военнослужащих по контракту.
Еще около 500 вакансий размещено на сайте, связанном со страницей Министерства обороны России. Пока они все датированы одним числом – 13 апреля. Дата размещения вакансий постоянно обновляется.
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В мережі оприлюднили дуже цікаві відомості про те, що десь в Росії із так званої закритої "сірої" зони вилетів медичний вертоліт
Аналітики припускають, що у зв'язку із цим було піднято в повітря дуже велику кількість літаючих апаратів… Тобто вони погли виконувати місію прикриття.
Таке масштабне прикриття може дозволити собі ніхто інший, як бункерний дід. А сам факт, що медичний вертоліт міг ось так екстренно переносити його кудись сам по собі дуже дивний. А тому припускають, що найімовірніше щось трапилось із самим Путіном або кимсь дуже наближеним до нього.
Якщо це не розігрування якоїсь комедії, щоб відвести увагу від чогось іншого важливого, то не виключають, що проти Путіна було скоєно замах, або ми спостерігаємо військовий переворот…
Направлялся в Мурманск, судя по всему. Одновременно с ним в Мурманск летит два спецборта РФ. Затем вертолет снова появился и полетел в больницу в Норвегии.
когда вы бл** старых... дохлых забирать будете ????
Нуну...