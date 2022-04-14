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Россия набирает контрактников для войны в Украине на сайтах по поиску работы

рф,армія,окупанти

С начала марта на сайтах поиска работы HeadHunter и SuperJob были размещены тысячи вакансий по поиску военнослужащих по контракту в армию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу BBC.

Журналисты нашли объявления на популярном в России сайте поиска работы HeadHunter. Обычно на нем размещают вполне "мирные" вакансии – бухгалтеров, секретарей, менеджеров и программистов. После начала войны на этом сайте появились тысячи новых вакансий военнослужащих по контракту.

Традиционно контрактников не набирают через объявления в Интернете, отмечает военный эксперт, попросивший не называть его имя из соображений безопасности. "Обычно это через военкоматы все проводилось, через вербовочные центры", - пояснил он.

Россия набирает контрактников для войны в Украине на сайтах по поиску работы 01

Это мнение подтверждают результаты поиска по рекрутинговым сервисам. Например, поиск HeadHunter выдает более 3 тысяч вакансий по запросу "военнослужащий по контракту", размещенных за месяц. То же количество, согласно автоматическому поиску, размещено "за все время".

На еще одном популярном рекрутинговом сайте Superjob, судя по поиску, за неделю до 13 апреля было размещено 18,1 тыс. вакансий военнослужащих по контракту.

Еще около 500 вакансий размещено на сайте, связанном со страницей Министерства обороны России. Пока они все датированы одним числом – 13 апреля. Дата размещения вакансий постоянно обновляется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизованных россиян снабжают списанными бронежилетами, - разведка. Фоторепортаж
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Топ комментарии
+13
Свіжий брехунець:

В мережі оприлюднили дуже цікаві відомості про те, що десь в Росії із так званої закритої "сірої" зони вилетів медичний вертоліт

Аналітики припускають, що у зв'язку із цим було піднято в повітря дуже велику кількість літаючих апаратів… Тобто вони погли виконувати місію прикриття.

Таке масштабне прикриття може дозволити собі ніхто інший, як бункерний дід. А сам факт, що медичний вертоліт міг ось так екстренно переносити його кудись сам по собі дуже дивний. А тому припускають, що найімовірніше щось трапилось із самим Путіном або кимсь дуже наближеним до нього.

Якщо це не розігрування якоїсь комедії, щоб відвести увагу від чогось іншого важливого, то не виключають, що проти Путіна було скоєно замах, або ми спостерігаємо військовий переворот…
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14.04.2022 21:49
+12
они суки новых набирают !
когда вы бл** старых... дохлых забирать будете ????
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14.04.2022 22:15
+11
російські військові викрали з відділення поліції в Чорнобилі радіоактивні речі та надіслали їх рідним в рф - глава МВС Монастирський в ефірі телемарафону... які кончені і в прямому і переносному сенсі
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14.04.2022 22:09
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Свіжий брехунець:

В мережі оприлюднили дуже цікаві відомості про те, що десь в Росії із так званої закритої "сірої" зони вилетів медичний вертоліт

Аналітики припускають, що у зв'язку із цим було піднято в повітря дуже велику кількість літаючих апаратів… Тобто вони погли виконувати місію прикриття.

Таке масштабне прикриття може дозволити собі ніхто інший, як бункерний дід. А сам факт, що медичний вертоліт міг ось так екстренно переносити його кудись сам по собі дуже дивний. А тому припускають, що найімовірніше щось трапилось із самим Путіном або кимсь дуже наближеним до нього.

Якщо це не розігрування якоїсь комедії, щоб відвести увагу від чогось іншого важливого, то не виключають, що проти Путіна було скоєно замах, або ми спостерігаємо військовий переворот…
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14.04.2022 21:49 Ответить
Скорая помощь Норвегии (вертолёт) пересёк границу с РФ через Финляндию, затем пропал.

Направлялся в Мурманск, судя по всему. Одновременно с ним в Мурманск летит два спецборта РФ. Затем вертолет снова появился и полетел в больницу в Норвегии.
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14.04.2022 21:58 Ответить
у спецборту урядового авіазагону рф якийсь химерний безпосадковий маршрут, ніби він "літак Судного Дня" - https://www.flightradar24.com/RA85843/2b7d90c4 https://www.flightradar24.com/RA85843/2b7d90c4

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14.04.2022 22:06 Ответить
Словаки передали днём по Авторадио , что у Лаврова инфаркт . В других СМИ еше не проверяла
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14.04.2022 22:10 Ответить
Кобзон, напевно, там вже за*бався співати останнього часу, а тут "корпоратив" світить...
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14.04.2022 22:17 Ответить
те саме зливали руськєлібєрали про шойгу
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14.04.2022 22:21 Ответить
шойгу в реанімації з великим інфарктом, на рахунок Лаврова -не знаю, і навряд чи Шойгу вибереться, кажуть медики.
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15.04.2022 04:44 Ответить
Надеюсь, что в кацапии положили всю верхушку
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14.04.2022 23:32 Ответить
Можно совместить с сайтами похоронных услуг. Два в одном...
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14.04.2022 21:55 Ответить
може хай на тіндері попробують???
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14.04.2022 21:55 Ответить
Ага. В розділі для одностатевих знайомств.
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14.04.2022 22:07 Ответить
Ще Х є
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14.04.2022 22:05 Ответить
і не тільки.так говорять...из Сирии вылетел грузовой борт и российский транспортник Ил-76.
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14.04.2022 21:57 Ответить
шось сьогодні в рашці жу жу жу, на літаках було серйозне..напевно )(уйло наганяй давав..казали шо кидався табуретками ))))
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14.04.2022 21:58 Ответить
Тільки табуретками на обмежився, почав кидатися стулом...
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14.04.2022 22:21 Ответить
тобто армія по оголошенню .
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14.04.2022 22:01 Ответить
На кацапстане открыто множество вакансий на должность "груз200". Питание подножное. Оплата- что украл. Возможно тесное общение с представителями животного мира. Спешите, "ваньки".
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14.04.2022 22:06 Ответить
Возможно тесное общение с представителями животного мира - в качестве корма!
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15.04.2022 04:47 Ответить
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14.04.2022 22:07 Ответить
російські військові викрали з відділення поліції в Чорнобилі радіоактивні речі та надіслали їх рідним в рф - глава МВС Монастирський в ефірі телемарафону... які кончені і в прямому і переносному сенсі
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14.04.2022 22:09 Ответить
Osobeno kacapam nuzni dolzni byt tankisti,tut zelajucix ne tak mnogo
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14.04.2022 22:11 Ответить
нам до сраки як вони їх збирають, головне щоб чорні пакети їм давали з собою, бо бюджет України не резиновий!
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14.04.2022 22:14 Ответить
они суки новых набирают !
когда вы бл** старых... дохлых забирать будете ????
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14.04.2022 22:15 Ответить
Кацапня теж не зовсім ідіоти та розуміють, що якщо б все "йшло за планом", то в новому гарматному м'ясі потреби б не було.
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14.04.2022 22:21 Ответить
Вони їх вже списали заднім числом. Іх там нєт.
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14.04.2022 22:26 Ответить
50 тис дерев'яних - це приблизно $400, вам не соромно, клоуни? Посудомийки в Польщі вдвічі більше отримують.
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14.04.2022 22:21 Ответить
путц фрау в германии 3500 евро.
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14.04.2022 22:52 Ответить
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14.04.2022 22:25 Ответить
ПОД ЛОЗУНГОМ - ПОЙДУ ХОТЬ В КАРАГАНДУ !)
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14.04.2022 23:01 Ответить
Рубрика "Досуг для суицидников"...
Нуну...
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14.04.2022 23:22 Ответить
 
 