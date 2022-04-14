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Новости Война
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Зеленский (19056) Буча (451) военные преступления (1376) переговоры с Россией (727)

Военные преступления армии РФ на Киевщине и в Мариуполе сузили возможность мирных переговоров, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией после зверств оккупантов в Буче, Мариуполе и других украинских городах.

Об этом он сказал в интервью телеканалу BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Буча закрывает возможности (мирных переговоров. - Ред.). Дело не во мне - дело в России. У них не будет больше шансов поговорить с нами", - добавил Зеленский.

Президент Украины признался, что при посещении Бучи на прошлой неделе "испытал весь спектр эмоций". По его словам, он закончил день, не чувствуя ничего, кроме "ненависти к российским военным". Зеленский также назвал Путина и все командование армии России военными преступниками.

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Топ комментарии
+39
"Справа не в мені..." ©
А може справа в Джонсоні, який нещодавно відвідував Київ і дав декому по шапці?
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14.04.2022 22:30
+26
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14.04.2022 22:25
+23
от жи ж нєзадача
но єсть вєрноє срєдство

З новин:
"Секретар РНБО Данілов розповів, що в перші дні вторгнення біля Офісу президента тривала стрілянина між українськими військовими та диверсійно-розвідувальними групами РФ, які намагалися ліквідувати керівництво держави."

Слухайте, на наших очах формується паралельна реальність.
Ще трошки - і ці міфічні бої переростуть у танкові.
І з'являться ветерани печерського котла та лаврської битви.
Чи я помиляюся?
Ми просто повз проїжджали, могли не зауважити боїв.
https://t.me/nuts_roses/804
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14.04.2022 22:26
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14.04.2022 22:25 Ответить
от жи ж нєзадача
но єсть вєрноє срєдство

З новин:
"Секретар РНБО Данілов розповів, що в перші дні вторгнення біля Офісу президента тривала стрілянина між українськими військовими та диверсійно-розвідувальними групами РФ, які намагалися ліквідувати керівництво держави."

Слухайте, на наших очах формується паралельна реальність.
Ще трошки - і ці міфічні бої переростуть у танкові.
І з'являться ветерани печерського котла та лаврської битви.
Чи я помиляюся?
Ми просто повз проїжджали, могли не зауважити боїв.
https://t.me/nuts_roses/804
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14.04.2022 22:26 Ответить
хто тримає під контролним всі ЗМІ, той тримає всю думку суспільства. Чи не так? В кого сьогодні пульт від всіх каналів? Тай думати не потрібно, герої сидять в бункері, а на передовій то так, воюють собі хлопці. Головне відбили всі напади ворожої спецслужби біля банкової. Тоді питанняч, а де ж були наші спецслужби, що ті дійшли аж до Банкової?
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14.04.2022 22:30 Ответить
***** собі... такий екшон пройшов поряд)))
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14.04.2022 22:41 Ответить
я незнаю як відвідувачі цього сайту, но я би забанив назавжди цього порохобота, вже неодноразову бачу як ця особа пише зрадойобний комент в рандомній новині
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14.04.2022 23:55 Ответить
як класно придумав дуполиз пирхатої зелені. Якщо хтось напише правду - то відразу порохобот.
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15.04.2022 00:29 Ответить
Не помиляєтеся. Ніякої стрілянини біля офісу президента - не було. Це брехня.

Я живу неподалік.

Єдину стрілянину, найближче до урядового кварталу, я чув та бачив в районі олімпійського. Що там за В/Ч - казати не буду, кому потрібно і так все знає. А диверсанти - і поготів, раз туди лізли декілька ночей.
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15.04.2022 00:42 Ответить
но! но как бы и чтобы их не суживало все равно надо каждый день униженно просить о них... да???
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14.04.2022 22:27 Ответить
Какие вообще с Мордором могут быть переговоры. Если ***** захочет мира он просто как из под Киева и Чернигова заберет своих орков и свалит в свои ***беня. Если же ***** мира не хочет то смысл вообще в переговорах какой
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14.04.2022 22:28 Ответить
На "переговорах" не тільки питання закінчення війни обговорюються. Гуманітарні коридори та обміни полоненими - це також результат "переговорів".

Тож - переговори потрібні. Але в політичних частинах - наша позиція повинна починатись з повного виведення військ рашки з УСІЄЇ території України, видачі військових злочинців та питання репарацій.
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15.04.2022 00:46 Ответить
выфсьовпьоти Буча, Бородянка, ета фсьо - бындэры, не верите? спросите у ХАспадина шыфэра, у него там папинька был, страшные вещи рачказывал!!!! кстати, интиресна, хде он сичас??
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14.04.2022 22:29 Ответить
"Справа не в мені..." ©
А може справа в Джонсоні, який нещодавно відвідував Київ і дав декому по шапці?
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14.04.2022 22:30 Ответить
Приємно несподіваний текст. Невже Єрмака паралізувало?
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14.04.2022 22:31 Ответить
він застряг у туалеті ОП, не встиг на інтервью
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14.04.2022 22:35 Ответить
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14.04.2022 22:54 Ответить
"заузило" - не отменило -
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14.04.2022 22:56 Ответить
Ермак отлучился на 5 минут и тут такое))
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14.04.2022 23:24 Ответить
коли ми вже почуємо , що знищені аеродроми в Барановичах , Воронежі...Бєлгород..
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14.04.2022 22:35 Ответить
Кажись, "найвеличнішому" таки вставили мозги на место.
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14.04.2022 22:43 Ответить
"Волшєбний пєндаль" від Бориса Джонсона робить дива. А початок постачання дивізіону С-300, десятками самохідних гаубиць, сотенями бронетранспортерів та тисячами баражируючих *********** - ще більші.
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15.04.2022 00:50 Ответить
"Зеленський також назвав Путіна і все командування армії Росії воєнними злочинцями" (с) - а ще нещодавно жадав заглянути йому в очко... аж цілих три роки мав таке бажання! Навіть не звертав уваги на ті попередження і застереження розумних та досвідчених, що така хотєлка тільки розпалює жагу злочинця!
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14.04.2022 22:45 Ответить
А ну да, не Штайнмайер - тебе-то можно, если осторожно...Господи не дал ему совести, дай хоть мозги...
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14.04.2022 22:55 Ответить
Зеля, а ти возив цю депутатшу від Слуг народу Смаглюк-Піздюк в Бучу?
Вона 24 лютого казала, що цивільним немає загрози, не треба евакуюватись...
Може в тих мешканців Бучі, які залишились живими, є питання до неї?
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14.04.2022 22:59 Ответить
Вот что Джонсон животворящий делает . . .
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14.04.2022 23:05 Ответить
Шото в лиси сдохло! Зеленский почти назвал ***** ******! А шо ж такоё? Раньше ни Буча, ни Гостамель, ни Ирпень не мешали вести Арахаму с Подлякой переговоры с кацапами. Шо случилось? "Справа нэ в мэни - справа в Росии" (с). Т.е. Зеленский и дальше страстно желает заглянуть в очко *****, но кто-то держит его за горло и не пускает. Желаю неизвестному так и держать. И за одно не подпускать Зеленского к ЗСУ. Пусть сидит в бункере на Банковой и отбивает атаки вражеских ДРГ в своей голове - больше пользы
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14.04.2022 23:06 Ответить
А думаєте чого Борис Джонсон, як ошпарений, примчав до Києва, буквально на наступний день після фон дер Ляєн? Великобританія та США отримали просто грандіозний геополітичний подарунок - в рашки "здали нерви" (бо у розв'язаній нею самою війні лицемірства, пропаганди та брехні проти всіх чомусь виявилося, що найбільше повірила у свою брехню сама рашка) і вона "вскрилася" передчасно в цьому "раунді" геополітичного покеру.

І вивилося, що можна з геополітичної дошки або прибрати, або суттєво зменшити значення - давнього ворога. Причому чужими руками та за копійчану ціну - постачання другорядної і навіть списаної зброї. Якщо не знаєте - німецькі гайбиці М109, які до нас везуть - вони в Німеччині "на зберіганні" - тобто виведені з "актуального озброєння". А бронетранспортери М113 - це мамонти з 1960 року.

Але правда в тому, що в нас навіть такого або рівнозначного озброєння - критичний мінімум. Хлопці в пікапах та паркетних джипах з джавелінами в багажнику на завдання катають, а артилерію нашу - бережуть як зіницю, бо нема де взяти більше, окрім НАТО...
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15.04.2022 01:02 Ответить
Може наступну тусовку Слуг народу провести не в Трускавці, а в Бучі?

Назва тусовки: "До чого призводить тупий піздьож ********, які нічого в цьому житті не бачили, і нічого не знають".
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14.04.2022 23:11 Ответить
***** вбивця? оце так. вперше чую.
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14.04.2022 23:28 Ответить
Как баран в новые ворота рвётся .
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14.04.2022 23:57 Ответить
Та невже! Президент Зеленський почав прозрівати? - Чудова новина!

Сподіваюся, що "можливості звузились" до нуля.

Я вважаю, що переговори треба вести: з солдатами, з їхніми командирами, з іншими виконавцями злочинних наказів, - і мотивувати виконавців злочинів не виконувати злочинних наказів оскаженілого вождя - Путлера. Але з самим Путлером вести переговори неможливо, бо він уже схиблений на ідеї знищити Україну і все українське, в т.ч. українське цивільне населення... - він від цієї ідеї, схоже, відмовитися вже не здатний.
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15.04.2022 01:39 Ответить
І, звісно, ніякої торгівлі територіями. - Переговори можуть бути тільки про звільнення всіх територій України від путінських окупантів - і то не протягом 15 років, а протягом максимум 15 діб.
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15.04.2022 01:41 Ответить
с добрым утром, зеленский. Не прошло и 2 месяца, как до тебя дошло то, что ежу было понятно. Делал нервы всем нормальным людям.
Вот что Джонсон животворящий делает.....
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15.04.2022 02:58 Ответить
Ага, "звужують"... Розширюють, і то не аби як...коли світ став на захист добра ти ще там хочеш глянути в одне місце?.. Звузити можеш своє кодло радників-порадників-гляди і "зачтьотся"...до речі, пока не пізно...
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15.04.2022 05:43 Ответить
 
 