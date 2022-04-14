Военные преступления армии РФ на Киевщине и в Мариуполе сузили возможность мирных переговоров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией после зверств оккупантов в Буче, Мариуполе и других украинских городах.

Об этом он сказал в интервью телеканалу BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Буча закрывает возможности (мирных переговоров. - Ред.). Дело не во мне - дело в России. У них не будет больше шансов поговорить с нами", - добавил Зеленский.

Президент Украины признался, что при посещении Бучи на прошлой неделе "испытал весь спектр эмоций". По его словам, он закончил день, не чувствуя ничего, кроме "ненависти к российским военным". Зеленский также назвал Путина и все командование армии России военными преступниками.

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