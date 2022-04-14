Военные преступления армии РФ на Киевщине и в Мариуполе сузили возможность мирных переговоров, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией после зверств оккупантов в Буче, Мариуполе и других украинских городах.
Об этом он сказал в интервью телеканалу BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Буча закрывает возможности (мирных переговоров. - Ред.). Дело не во мне - дело в России. У них не будет больше шансов поговорить с нами", - добавил Зеленский.
Президент Украины признался, что при посещении Бучи на прошлой неделе "испытал весь спектр эмоций". По его словам, он закончил день, не чувствуя ничего, кроме "ненависти к российским военным". Зеленский также назвал Путина и все командование армии России военными преступниками.
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+39 Олександр Карін
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+26 Sophia-Maria Duglass
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+23 olele
показать весь комментарий14.04.2022 22:26
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Пожалуйста, подождите...
но єсть вєрноє срєдство
З новин:
"Секретар РНБО Данілов розповів, що в перші дні вторгнення біля Офісу президента тривала стрілянина між українськими військовими та диверсійно-розвідувальними групами РФ, які намагалися ліквідувати керівництво держави."
Слухайте, на наших очах формується паралельна реальність.
Ще трошки - і ці міфічні бої переростуть у танкові.
І з'являться ветерани печерського котла та лаврської битви.
Чи я помиляюся?
Ми просто повз проїжджали, могли не зауважити боїв.
https://t.me/nuts_roses/804
Я живу неподалік.
Єдину стрілянину, найближче до урядового кварталу, я чув та бачив в районі олімпійського. Що там за В/Ч - казати не буду, кому потрібно і так все знає. А диверсанти - і поготів, раз туди лізли декілька ночей.
Тож - переговори потрібні. Але в політичних частинах - наша позиція повинна починатись з повного виведення військ рашки з УСІЄЇ території України, видачі військових злочинців та питання репарацій.
А може справа в Джонсоні, який нещодавно відвідував Київ і дав декому по шапці?
Вона 24 лютого казала, що цивільним немає загрози, не треба евакуюватись...
Може в тих мешканців Бучі, які залишились живими, є питання до неї?
І вивилося, що можна з геополітичної дошки або прибрати, або суттєво зменшити значення - давнього ворога. Причому чужими руками та за копійчану ціну - постачання другорядної і навіть списаної зброї. Якщо не знаєте - німецькі гайбиці М109, які до нас везуть - вони в Німеччині "на зберіганні" - тобто виведені з "актуального озброєння". А бронетранспортери М113 - це мамонти з 1960 року.
Але правда в тому, що в нас навіть такого або рівнозначного озброєння - критичний мінімум. Хлопці в пікапах та паркетних джипах з джавелінами в багажнику на завдання катають, а артилерію нашу - бережуть як зіницю, бо нема де взяти більше, окрім НАТО...
Назва тусовки: "До чого призводить тупий піздьож ********, які нічого в цьому житті не бачили, і нічого не знають".
Сподіваюся, що "можливості звузились" до нуля.
Я вважаю, що переговори треба вести: з солдатами, з їхніми командирами, з іншими виконавцями злочинних наказів, - і мотивувати виконавців злочинів не виконувати злочинних наказів оскаженілого вождя - Путлера. Але з самим Путлером вести переговори неможливо, бо він уже схиблений на ідеї знищити Україну і все українське, в т.ч. українське цивільне населення... - він від цієї ідеї, схоже, відмовитися вже не здатний.
Вот что Джонсон животворящий делает.....