Украинский защитник Игорь Мороз погиб в боях с российскими оккупантами

В боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник Игорь Мороз.

Об этом в Facebook сообщили его родные, информирует Цензор.НЕТ.

"Игорь Мороз - сын моего двоюродного брата Вадима, погиб при выполнении боевой задачи в войне с рашистской ордой. ...Ты навсегда остался в нашей памяти очень светлым, добрым человеком... Мы всегда будем тебя помнить и любить! Пухом тебе земля! Герои не умирают! Слава Герою!" – говорится в сообщении.

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