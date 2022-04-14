Не ходите к водоемам, в лес и поле, они могут быть заминированы, - патрульная полиция
Граждан Украины призывают не ходить к водоемам, в лес и в поле, поскольку они могут быть заминированы российскими оккупантами.
Об этом в Telegram сообщает патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, ради вашей безопасности ни в коем случае не ходите в такие места:
- на водоемы и огороды;
-¦в лес и в поле;
- избегайте развалин и участков, которые еще не разминированы", - говорится в сообщении.
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Российские оккупанты минировали все на своем пути. Граждан призывают избегать таких мест, как:
- бывшие военные позиции и оборонительные укрепления;
- грунтовые дороги и обочины дорог с твердым покрытием;
- остатки военной техники;
- оставленные дома и сооружения.
Запомните:
- трогать подозрительный предмет запрещено;
-¦не используйте возле подозрительного предмета средства радиосвязи и телефоны;
- удар, сотрясение, трение и нагрев могут вызвать взрыв.
Проинформируйте ребенка об опасности заранее. Эти правила должен знать каждый!"
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@UglyLepricon
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https://twitter.com/UglyLepricon/status/1514503852694949890 12 ч
Можно ли экипаж крейсера "Москва" называть - "москвичами"?
Если - да, то тогда получается, что если крейсер "Москва" утонул и утащил на дно весь свой экипаж, то теперь они в "подмосковье"....
а там працюють комунальники і влада наче б то теж на місці.
ЦЕ ЯК???? розуміти.
орки будуть в місті з горячою водою і свіжим хлібом??? з продовольством в крамницяз та складах?
то ж займайтесь саме такими справами, а про міни дільничий, голова, місцеві депутати хай розказують