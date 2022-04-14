Не ходите к водоемам, в лес и поле, они могут быть заминированы, - патрульная полиция

Граждан Украины призывают не ходить к водоемам, в лес и в поле, поскольку они могут быть заминированы российскими оккупантами.

Об этом в Telegram сообщает патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, ради вашей безопасности ни в коем случае не ходите в такие места:

- на водоемы и огороды;

-¦в лес и в поле;

- избегайте развалин и участков, которые еще не разминированы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Из-за оккупантов территория Украины сегодня одна из самых загрязненных минами в мире, - Зеленский

Российские оккупанты минировали все на своем пути. Граждан призывают избегать таких мест, как:

- бывшие военные позиции и оборонительные укрепления;

- грунтовые дороги и обочины дорог с твердым покрытием;

- остатки военной техники;

- оставленные дома и сооружения.

Запомните:

- трогать подозрительный предмет запрещено;

-¦не используйте возле подозрительного предмета средства радиосвязи и телефоны;

- удар, сотрясение, трение и нагрев могут вызвать взрыв.

Проинформируйте ребенка об опасности заранее. Эти правила должен знать каждый!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС создала интерактивную карту заминированных и опасных участков