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Новости Война
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корабль (2015) Пентагон (1415) Черноморский флот РФ (1554)

Не уверены, что российский крейсер "Москва" все еще способен передвигаться своими силами, - Пентагон

москва,крейсер

По состоянию на середину дня 14 апреля Пентагон больше не уверен, что поврежденный российский ракетный крейсер "Москва" способен передвигаться своими силами.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром наша оценка была, что корабль "Москва" движется своими силами. Мы больше не можем обладать такой уверенностью. По состоянию на обед мы не уверены, что корабль все еще способен продвигаться своими силами", - заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

Ранее в Пентагоне заявляли, что поврежденный крейсер "Москва" до сих пор борется с пожаром на борту, двигается на восток и, вероятно, будет направляться в Севастополь для ремонта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский крейсер "Москва" остается на плаву, но сильно поврежден, - Пентагон

Вечером 14 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что российский крейсер "Москва", подбитый вчера украинскими военными, сейчас догорает в Черном море.
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Топ комментарии
+47
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14.04.2022 22:54
+45
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14.04.2022 22:56
+32
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14.04.2022 22:55
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Правила форума Совет форумчан
Где спутниковые фото??? У вас же такая крутая разведка. Ну так покажите!
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14.04.2022 22:52 Ответить
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14.04.2022 22:56 Ответить
Крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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14.04.2022 22:56 Ответить
Это только что!!!
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14.04.2022 22:57 Ответить
Вот так от анало говнета убыйцы авианосцев до незначительного.
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14.04.2022 23:04 Ответить
"Крейсер "Москва", конечно, флагман, <...> но на результаты и ход спецоперации особого влияния не оказывает, потому что его ракеты не применяются по сухопутным объектам", (С) )))))))))))
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14.04.2022 23:28 Ответить
Крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. https://t.me/zerkalo_io/42424 https://t.me/zerkalo_io/42424

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14.04.2022 22:56 Ответить
Ну наконец-то!
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14.04.2022 22:58 Ответить
Походу он затонул сразу же. Просто ***** кто то с перепугу ляпнул что повреждения не значительные. Пришлось менять легенду находу.
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14.04.2022 23:06 Ответить
так же как с жириком. думаю, путин как сдохнет то обьявят через пол года.
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14.04.2022 23:25 Ответить
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14.04.2022 22:58 Ответить
"Ґоріт!? Хорошо ґоріт!? Ґоворіш, пока прієдєм, сґоріт совсєм?" ©
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14.04.2022 23:00 Ответить
Невже не зрозуміло?
Шторм, хмари!
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14.04.2022 23:00 Ответить
это не мы. ракеты прлетели с ямайки.
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14.04.2022 23:02 Ответить
погодное зверство биндеры подогнали.....
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14.04.2022 23:09 Ответить
І видати розвідувальний потенціал не лише "довгоносим", а ще й кацапні?
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14.04.2022 23:46 Ответить
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14.04.2022 22:53 Ответить
Інтрига зберігається.
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14.04.2022 22:53 Ответить
Минуло 210 років і "Москва" палає знову? )


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14.04.2022 22:53 Ответить
Так, завдяки тим трьом ракетам Нептуна, які вироблені до квітня 2019-го, і тим що замовила влада в кінці грудня 2021 (і ледве встигли зібрати вже після вторгнення) після медійного резонансу від опозиції.
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14.04.2022 22:58 Ответить
То був сарказм )
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14.04.2022 23:02 Ответить
Хіба трьом, а не двом?
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14.04.2022 23:02 Ответить
Самі перші 3 схибили, бо їх було спеціяльно пошкоджено. В останніх ракетах дефект було виправлено. (Т.Чорновол)
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15.04.2022 02:44 Ответить
Наче він має якесь відношення до цього.
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14.04.2022 23:01 Ответить
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14.04.2022 23:04 Ответить
Начебто має, але не він, не те, та не до цього. Це все, як кажуть, без нього програму нептунів мало не згорнули. І це без нього вона починалася. Тобто він до цього може хоч і непричетний, але усю славу собі забере. Бо це не він заважав... Як кажуть...
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14.04.2022 23:12 Ответить
РИА Новости
Государственное издание, Россия

Минобороны заявило, что крейсер "Москва" затонул
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14.04.2022 23:03 Ответить
Ви даремно оминули літеру "п" у слові "********".
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14.04.2022 23:13 Ответить
А ты гаваришь, шо шапка не идет.
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14.04.2022 23:08 Ответить
Не можеш вибрати між - він потонув і він потонув при буксируванні?
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14.04.2022 23:03 Ответить
А коли він тонув, то чи буксирував він буксир за собою, на поверхню дна?
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14.04.2022 23:16 Ответить
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14.04.2022 22:54 Ответить
Ні, він "парашон". Па-рашинськи, так би мовити.
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14.04.2022 23:15 Ответить
Глобал хавк там літає сьогодні увесь день. Скоро будуть фото
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14.04.2022 22:54 Ответить
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14.04.2022 22:54 Ответить
Тю... Якісь поганенькі крейсери пішли в кацапів: коштує, як яхта *****...
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14.04.2022 22:57 Ответить
Его кацапы 2019-м только модернизовали. на это 1 милиард только ушло и вот те на, яка сумна новина
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14.04.2022 23:54 Ответить
Что-то самолётиков маловато на табличке нарисовано
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14.04.2022 23:05 Ответить
Його курс всім відомий.
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14.04.2022 22:55 Ответить
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14.04.2022 22:55 Ответить
Може. Самотужки. На дно.
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14.04.2022 22:55 Ответить
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14.04.2022 22:55 Ответить
Кто бы сомневался.
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14.04.2022 23:33 Ответить
Свой среди чужих, чужой среди своих

@UglyLepricon

https://twitter.com/UglyLepricon/status/1514503852694949890 12 ч

Можно ли экипаж крейсера "Москва" называть - "москвичами"?
Если - да, то тогда получается, что если крейсер "Москва" утонул и утащил на дно весь свой экипаж, то теперь они в "подмосковье"....
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14.04.2022 22:55 Ответить
Може почати закопувати Чорне море, щоб про ту маааскву ніхто більш і не згадував?
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14.04.2022 23:19 Ответить
Только что иисия сказала что крейсер москва затонул!!!!
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14.04.2022 22:55 Ответить
так і є
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14.04.2022 23:00 Ответить
То вiн на ракетному топливi вiд Нептунiв трошкi пересувався.
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14.04.2022 22:55 Ответить
то по інерції від піздюліни ще гріб)))
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14.04.2022 22:58 Ответить
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14.04.2022 22:56 Ответить
копіпастєр


@BarsukEV

·
https://twitter.com/BarsukEV/status/1514433580184780809 17 ч



Крейсер " Moskva" был подожжён и потоплен по приказу В. В. Путина в качестве жеста доброй воли для улучшения переговорной ситуации.
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14.04.2022 22:57 Ответить
москва затонула СКАЗАЛИ ПО ,,РОСИЯ 24,,
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14.04.2022 22:57 Ответить
Якщо чесно , ніби і добре якщо воно втопилося, а з іншого боку це ж тисячі тон кацапського лайна будуть забруднювати наше море .
притягти б його в Одесу поставити щоб туристи та діти сміялися з потуги ********* і для історії було б ідеально
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14.04.2022 22:57 Ответить
Не переживай, дістанемо.
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14.04.2022 23:00 Ответить
Пишут что уже затонул
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14.04.2022 22:57 Ответить
Вроде как миннападение рф признал, что мааааскве все
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14.04.2022 22:57 Ответить
https://tass.ru/armiya-i-opk/14383383 https://tass.ru/armiya-i-opk/14383383


Ана утонула, сказав ТАСС
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14.04.2022 22:57 Ответить
носом хлюпає ....
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14.04.2022 22:58 Ответить
Корито не може пересуватися самотужки.
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14.04.2022 22:58 Ответить
Може, чому ж ні? Тільки в горизонтальному напрямку. Вниз))
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15.04.2022 00:27 Ответить
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14.04.2022 22:58 Ответить
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15.04.2022 17:16 Ответить
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15.04.2022 17:22 Ответить
🤣🤣🤣
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15.04.2022 17:28 Ответить
кацапи вже визнали: "утонул при буксировке в условиях шторма"
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14.04.2022 22:59 Ответить
Ближе к ночи не будут уверены, что корыто все ещё сохраняет плавучесть.
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14.04.2022 22:59 Ответить
А фото или видео для большего кайфа будут?
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14.04.2022 23:00 Ответить
Да, корыто утонуло еще до того как турки подошли ночью остатки орков спасать. Если бы было иначе, то турчаки фоток бы наделали. Остальное, про героическое спасение лоханки - это кацапские сказки для *****. Ну, и какой-то америкос с утреннего бодуна херню ляпнул
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15.04.2022 07:53 Ответить
запиндячили ту кацапську .уйню в корінь!
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14.04.2022 23:00 Ответить
Даже если ето корыто еще на плаву то оно не жилец и никто его восстанавливать не будет после взрыва БК. Просто путинские жополизы боятся сказать ***** что его любимая Масква была уничтожена да еще кем, Украиной над которой ***** и вся его свита смеялись.
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14.04.2022 23:00 Ответить
Усё мардовский апосраный ссарь знает и из сральни не вылазит апосся.
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)
Дорогие подписчики и гости канала! Бессонная ночь выдалась у президента России Владимира Путина. Во-первых все перипетии с ракетным крейсером "Москва " ему докладывали в режиме реального времени, а во-вторых бурная реакция Путина на эти события не дала возможности многим, как в окружении самого президента, так и в руководстве военного блока спокойно осмысливать всё происходящее.

Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов Путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения, которое было поставлено в Украину Великобританией непосредственно перед визитом Бориса Джонсона в Киев. Более того, Путину доложили, что операцией управляли британские военные.

По нашим данным информация, представленная Путину, не в полной мере соответствует действительности, это касается как минимум непосредственного участия британских военных в этой операции. Как бы там ни было Путин был в ярости, и таким, все кто имел удовольствие лицезреть и общаться с ним этой ночью, ещё никогда его не видели.

Флот оставался его надеждой и гордостью. Путин лично затормозил и в последствии отменил операцию с высадкой морского десанта в районе Одессы, так как опасался за сохранность кораблей Черноморского флота. Плюс Путин ещё и большой символист, а красноречивое название крейсера "Москва" говорит само за себя. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер, но и мебель в резиденции президента России, так разбитый хрустальный столик в ванной и разбросанные стулья и ящики шкафов ощутили вместе с военным начальством гнев президента.
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14.04.2022 23:13 Ответить
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Крейсер "москва" офіційно пішов *****! міноборони рф повідомило, що він затонув в умовах шторму під час буксирування.
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14.04.2022 23:02 Ответить
как то Джон Кирби оказался слабо информированным ...
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14.04.2022 23:03 Ответить
"https://gazeta.ua/articles/np/_u-cornomu-mori-gorit-krejser-yakomu-******-zi-*********-vkazuvali-napryamok/1082302 Русский военный корабль ", що йде нах*й - це тепер не лише поезія солдатського подвигу. Це тепер військово-технологічна реальність.

Чудова подія, і я вбачаю в цій операції лише один недолік - що нам не вдалося поки що отримати картинку того, як об'єкт з мерзенною назвою горить і тоне. Питання навіть не у задоволенні мільйонів українців, а радше у переконливому візуальному аргументі для наших ворогів.

Аргумент полягає у тому, що усі ті азійські та напівазійські народи, котрі вийшли проти нас воювати - росіяни, буряти, тувинці тощо - мусять зараз думати, як рятувати себе у цій пожежі і цьому потопі.

Символізм цього військового досягнення важко переоцінити. Хіба що можна порівняти з битвою за Київ, котру вони програли. Київську військову поразку вони заховали в інформаційному шумі, а от з "Москвою" це не вдасться.

Факт втрати корабля, котрий слали за відомою адресою і таки послали українці - річ дуже вперта.

Глибоко релігійні керівники Кремля (марновірство їх аж ніяк не менше, аніж окультизм Третього рейху) дуже вразливі до символів. А тут суцільний символізм.

По-перше, ім'я столиці рф, по-друге, флагман, по-третє, саме Чорноморського, "віджатого" в України флоту.

По-четверте - вражений ракетою саме розробки України. Це не тільки тактичний, але стратегічний науково-технічний, державницький програш вдесятеро багатшої імперії своїй, як вона думала, слабкій і ні на що не здатній провінції. - https://gazeta.ua/blog/56894/********-znischila-moskvu-v-cij-operaciyi-ye-lishe-odin-nedolik
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14.04.2022 23:04 Ответить
Та піпець йому.
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14.04.2022 23:05 Ответить
Фсьо, москалі підтвердили, она (он) утанула ))
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14.04.2022 23:06 Ответить
скажика дядя.
ведь не даром мацква спаленная пожаром
нептуну отдана ?

не даром.
а за баблосику русских унтерменшей.
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14.04.2022 23:06 Ответить
Буксіровалі, буксіровалі, да нє вибуксіровалі.

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14.04.2022 23:06 Ответить
це каліка невиліковний
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14.04.2022 23:06 Ответить
все логично.
трудно передвигаться, находясь на морском дне.
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14.04.2022 23:09 Ответить
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14.04.2022 23:09 Ответить
С Днём Нептуна!
Слава Украине!
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14.04.2022 23:15 Ответить
мацква не утонула. она со стыда на дне спряталась.
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14.04.2022 23:23 Ответить
кораблі ходять,
коли ми вже говоримо за "персуватись"? - то не корабель...
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14.04.2022 23:25 Ответить
*пересуватись
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14.04.2022 23:27 Ответить
Нуу, не наговаривайте на "флагман"...
Ныряет он вполне себе самостоятельно, с помпой, я бы даже сказал "с огоньком"....
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14.04.2022 23:28 Ответить
леєєндарний сівашaтопель - мацква фсьо
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14.04.2022 23:47 Ответить
женить кузю - чекаемо...
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14.04.2022 23:49 Ответить
пентагон тупит и делает нам нервы 2ые сутки...шо такое?
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15.04.2022 02:54 Ответить
Картина маслом: пресконференція в кремлі:
-як там лодка "Курск"?
-Она утонула...
- А крейсер "Москва"?
-Он утонул...
- А рашка?
Її тоже піздець...
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15.04.2022 05:29 Ответить
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15.04.2022 17:29 Ответить
Ну як це не може? Усе він зміг... просунувся самотужки...
(у напрямку вниз)
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15.04.2022 06:59 Ответить
 
 