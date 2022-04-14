Не уверены, что российский крейсер "Москва" все еще способен передвигаться своими силами, - Пентагон
По состоянию на середину дня 14 апреля Пентагон больше не уверен, что поврежденный российский ракетный крейсер "Москва" способен передвигаться своими силами.
Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром наша оценка была, что корабль "Москва" движется своими силами. Мы больше не можем обладать такой уверенностью. По состоянию на обед мы не уверены, что корабль все еще способен продвигаться своими силами", - заявил спикер Пентагона Джон Кирби.
Ранее в Пентагоне заявляли, что поврежденный крейсер "Москва" до сих пор борется с пожаром на борту, двигается на восток и, вероятно, будет направляться в Севастополь для ремонта.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский крейсер "Москва" остается на плаву, но сильно поврежден, - Пентагон
Вечером 14 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что российский крейсер "Москва", подбитый вчера украинскими военными, сейчас догорает в Черном море.
Пожалуйста, подождите...
Шторм, хмари!
Государственное издание, Россия
Минобороны заявило, что крейсер "Москва" затонул
@UglyLepricon
https://twitter.com/UglyLepricon/status/1514503852694949890 12 ч
Можно ли экипаж крейсера "Москва" называть - "москвичами"?
Если - да, то тогда получается, что если крейсер "Москва" утонул и утащил на дно весь свой экипаж, то теперь они в "подмосковье"....
@BarsukEV
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https://twitter.com/BarsukEV/status/1514433580184780809 17 ч
Крейсер " Moskva" был подожжён и потоплен по приказу В. В. Путина в качестве жеста доброй воли для улучшения переговорной ситуации.
притягти б його в Одесу поставити щоб туристи та діти сміялися з потуги ********* і для історії було б ідеально
Ана утонула, сказав ТАСС
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Дорогие подписчики и гости канала! Бессонная ночь выдалась у президента России Владимира Путина. Во-первых все перипетии с ракетным крейсером "Москва " ему докладывали в режиме реального времени, а во-вторых бурная реакция Путина на эти события не дала возможности многим, как в окружении самого президента, так и в руководстве военного блока спокойно осмысливать всё происходящее.
Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов Путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения, которое было поставлено в Украину Великобританией непосредственно перед визитом Бориса Джонсона в Киев. Более того, Путину доложили, что операцией управляли британские военные.
По нашим данным информация, представленная Путину, не в полной мере соответствует действительности, это касается как минимум непосредственного участия британских военных в этой операции. Как бы там ни было Путин был в ярости, и таким, все кто имел удовольствие лицезреть и общаться с ним этой ночью, ещё никогда его не видели.
Флот оставался его надеждой и гордостью. Путин лично затормозил и в последствии отменил операцию с высадкой морского десанта в районе Одессы, так как опасался за сохранность кораблей Черноморского флота. Плюс Путин ещё и большой символист, а красноречивое название крейсера "Москва" говорит само за себя. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер, но и мебель в резиденции президента России, так разбитый хрустальный столик в ванной и разбросанные стулья и ящики шкафов ощутили вместе с военным начальством гнев президента.
https://www.facebook.com/TVToronto/posts/5219329578118297?__cft__[0]=AZW_4w8mV55ICkemamWeqZ5z-16-JTAznC25NXsvIebf63MqlpdYEvslGKLtnceX9t3JEgO_YB2vLcad6YLblQSThfqMiYO20cE872OuG4qyVJeLn6z6Z1_TsjBLGQVpMseO7nj9CuasNgGjBIKnCBET&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 хв ·
Крейсер "москва" офіційно пішов *****! міноборони рф повідомило, що він затонув в умовах шторму під час буксирування.
Чудова подія, і я вбачаю в цій операції лише один недолік - що нам не вдалося поки що отримати картинку того, як об'єкт з мерзенною назвою горить і тоне. Питання навіть не у задоволенні мільйонів українців, а радше у переконливому візуальному аргументі для наших ворогів.
Аргумент полягає у тому, що усі ті азійські та напівазійські народи, котрі вийшли проти нас воювати - росіяни, буряти, тувинці тощо - мусять зараз думати, як рятувати себе у цій пожежі і цьому потопі.
Символізм цього військового досягнення важко переоцінити. Хіба що можна порівняти з битвою за Київ, котру вони програли. Київську військову поразку вони заховали в інформаційному шумі, а от з "Москвою" це не вдасться.
Факт втрати корабля, котрий слали за відомою адресою і таки послали українці - річ дуже вперта.
Глибоко релігійні керівники Кремля (марновірство їх аж ніяк не менше, аніж окультизм Третього рейху) дуже вразливі до символів. А тут суцільний символізм.
По-перше, ім'я столиці рф, по-друге, флагман, по-третє, саме Чорноморського, "віджатого" в України флоту.
По-четверте - вражений ракетою саме розробки України. Це не тільки тактичний, але стратегічний науково-технічний, державницький програш вдесятеро багатшої імперії своїй, як вона думала, слабкій і ні на що не здатній провінції. - https://gazeta.ua/blog/56894/********-znischila-moskvu-v-cij-operaciyi-ye-lishe-odin-nedolik
ведь не даром мацква спаленная пожаром
нептуну отдана ?
не даром.
а за баблосику русских унтерменшей.
трудно передвигаться, находясь на морском дне.
Слава Украине!
коли ми вже говоримо за "персуватись"? - то не корабель...
Ныряет он вполне себе самостоятельно, с помпой, я бы даже сказал "с огоньком"....
-як там лодка "Курск"?
-Она утонула...
- А крейсер "Москва"?
-Он утонул...
- А рашка?
Її тоже піздець...
(у напрямку вниз)