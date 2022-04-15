"Украинцы показали, что российские корабли могут уйти... разве что ко дну", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что 50 дней обороны – это достижение миллионов украинцев.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Это время, эти 50 дней показали мне по-другому многих мировых лидеров. ... Увидел политиков, которые вели себя так, будто у них нет никакой власти. И увидел не политиков, которые сделали за эти 50 дней больше, чем некоторые государственные деятели, претендовавшие на лидерство.
Но это все – только надстройка. Надстройка над тем, как Украину защищают наши люди, весь наш народ. Остановившие продвижение бесконечных колонн российской техники. Сдерживающие постоянные атаки на Донбассе. Те, кто героически обороняет Мариуполь, помогая этой обороной выстоять всему нашему государству. Те, кто остановил наступление с юга. И сделал знаменитой нашу Чернобаевку. Те, кто выгнал врага с севера.
Те, кто показал, что российская авиация беззащитна, хотя Россия потратила десятки миллиардов долларов на разные системы, которые должны защищать ее самолеты. Те, кто показал, что российские корабли могут уйти... разве что ко дну. Те, кто помогает армии и обществу найти все, что может быть необходимо. Те, кто спасает, лечит, кто учит. Проводит разминирование. Кто обеспечивает нас всех стабильной связью. Те, кто перестроил цепочки поставок для всей страны. Те, кто поддерживает финансовую стабильность, кто сохранил бизнес и продолжил работу. Те, кто помогает переселенцам. Те, кто начал посевную", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, 50 дней нашей обороны – это достижение. Достижение миллионов украинцев.
"Каждого и каждой, кто 24 февраля принял для себя основное решение в жизни - драться. Быть человеком. Не сдаваться. И не изменять", - подытожил глава государства.
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Учитывая наличие у Украины «Нептунов», а также скорое появление противокорабельных систем из Великобритании выходить со своих баз российским кораблям будет делом весьма рискованным. Таким образом, есть большое сомнение, что оставшиеся корабли будут теперь обеспечивать с моря прикрытие сухопутных сил РФ.
Что это означает уничтожение «Москвы» для Москвы? В первую очередь, срыв наступления на юге, а также вероятный откат войск обратно в сторону Крыма. Ходят слухи, что наступательные возможности украинской армии усиливают с каждым днем за счет поставок с запада. Таким образом, кремлевская «спецоперация» рискует завершиться для руководства РФ оглушительным провалом. Вопрос только в том, сколько времени это займет.https://lenta.ua/konets-moskvy-chto-oznachaet-dlya-rossii-poterya-flagmana-chernomorskogo-flota-118239/
2. москалями втрачено протиповітряний захист флоту.
3. окрім протиповітряного захисту флоту та можливості атак на кораблі, ця лоханка нічого не давала!
4. висновок з п.3 Тепер гівняний (нєпотопляємий) флот 10 разів замислмться, куди йому піздувати, на дно або в зАД.
- Місто чи Корабель?
- Спочатку один потім інший
- А друга яка
- Це обидві
Прямо как метку поставили
Схоже друга хвиля почалася, повітряні тривоги постійно(
Наснаги нам та перемоги.
Смерть москалям!
Слава Україні!
Взагалі-то, я не істерію, і ніколи цього не робила. А як у тебе там на расії ракети над головою не літають?