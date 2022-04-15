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Новости Война
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Зеленский (19056)

"Украинцы показали, что российские корабли могут уйти... разве что ко дну", - Зеленский

москва,крейсер

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что 50 дней обороны – это достижение миллионов украинцев.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Это время, эти 50 дней показали мне по-другому многих мировых лидеров. ... Увидел политиков, которые вели себя так, будто у них нет никакой власти. И увидел не политиков, которые сделали за эти 50 дней больше, чем некоторые государственные деятели, претендовавшие на лидерство.

Но это все – только надстройка. Надстройка над тем, как Украину защищают наши люди, весь наш народ. Остановившие продвижение бесконечных колонн российской техники. Сдерживающие постоянные атаки на Донбассе. Те, кто героически обороняет Мариуполь, помогая этой обороной выстоять всему нашему государству. Те, кто остановил наступление с юга. И сделал знаменитой нашу Чернобаевку. Те, кто выгнал врага с севера.

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Те, кто показал, что российская авиация беззащитна, хотя Россия потратила десятки миллиардов долларов на разные системы, которые должны защищать ее самолеты. Те, кто показал, что российские корабли могут уйти... разве что ко дну. Те, кто помогает армии и обществу найти все, что может быть необходимо. Те, кто спасает, лечит, кто учит. Проводит разминирование. Кто обеспечивает нас всех стабильной связью. Те, кто перестроил цепочки поставок для всей страны. Те, кто поддерживает финансовую стабильность, кто сохранил бизнес и продолжил работу. Те, кто помогает переселенцам. Те, кто начал посевную", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, 50 дней нашей обороны – это достижение. Достижение миллионов украинцев.

"Каждого и каждой, кто 24 февраля принял для себя основное решение в жизни - драться. Быть человеком. Не сдаваться. И не изменять", - подытожил глава государства.

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Топ комментарии
+26
а вот с маркой за день до этого-ну было же красиво
Прямо как метку поставили
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15.04.2022 00:54
+25
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15.04.2022 01:00
+20
Тем не менее, ключевым вопросом для России является то, что с потерей ключевого корабля в Черном море, начинает сыпаться вся южная группировка, которая действует в Херсонской и Запорожской областях. .

Учитывая наличие у Украины «Нептунов», а также скорое появление противокорабельных систем из Великобритании выходить со своих баз российским кораблям будет делом весьма рискованным. Таким образом, есть большое сомнение, что оставшиеся корабли будут теперь обеспечивать с моря прикрытие сухопутных сил РФ.

Что это означает уничтожение «Москвы» для Москвы? В первую очередь, срыв наступления на юге, а также вероятный откат войск обратно в сторону Крыма. Ходят слухи, что наступательные возможности украинской армии усиливают с каждым днем за счет поставок с запада. Таким образом, кремлевская «спецоперация» рискует завершиться для руководства РФ оглушительным провалом. Вопрос только в том, сколько времени это займет.https://lenta.ua/konets-moskvy-chto-oznachaet-dlya-rossii-poterya-flagmana-chernomorskogo-flota-118239/
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15.04.2022 00:46
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Тем не менее, ключевым вопросом для России является то, что с потерей ключевого корабля в Черном море, начинает сыпаться вся южная группировка, которая действует в Херсонской и Запорожской областях. .

Учитывая наличие у Украины «Нептунов», а также скорое появление противокорабельных систем из Великобритании выходить со своих баз российским кораблям будет делом весьма рискованным. Таким образом, есть большое сомнение, что оставшиеся корабли будут теперь обеспечивать с моря прикрытие сухопутных сил РФ.

Что это означает уничтожение «Москвы» для Москвы? В первую очередь, срыв наступления на юге, а также вероятный откат войск обратно в сторону Крыма. Ходят слухи, что наступательные возможности украинской армии усиливают с каждым днем за счет поставок с запада. Таким образом, кремлевская «спецоперация» рискует завершиться для руководства РФ оглушительным провалом. Вопрос только в том, сколько времени это займет.https://lenta.ua/konets-moskvy-chto-oznachaet-dlya-rossii-poterya-flagmana-chernomorskogo-flota-118239/
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15.04.2022 00:46 Ответить
А ещё, Нептун-то может работать и по наземным целям
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15.04.2022 00:55 Ответить
1. це символічно і не просто символічно, це удар під сраку персонально куйлу та іншим!
2. москалями втрачено протиповітряний захист флоту.
3. окрім протиповітряного захисту флоту та можливості атак на кораблі, ця лоханка нічого не давала!
4. висновок з п.3 Тепер гівняний (нєпотопляємий) флот 10 разів замислмться, куди йому піздувати, на дно або в зАД.
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15.04.2022 01:02 Ответить
Можливо не всі знали, але перед ракетами Нептун до корабля підлетів Байрактар і точно влучив у той радар, що на самому верху, вивівши з ладу протиракетний захист, вони їх навіть не побачили...
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15.04.2022 03:13 Ответить
говорят самые крупные корыта ЧФ с перепугу отползли в Новороссийск
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15.04.2022 04:13 Ответить
Ура-патриотичная статья. У русни еще куча плавающего металлолома с ракетами, которыми могут обстреливать сушу. Уничтожение "Москвы" это в первую очередь моральная и политическая победа, издевательство над отупевшим командованием русни, которое притарабанило свой флагман туда, где его никак нельзя было ставить с точки зрения военной тактики. С точки зрения расстановки сил на Черном море затопление "Москвы" незначительно меняет обстановку.
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15.04.2022 07:12 Ответить
Delo pomeniajet v more garpun kotoryx Ukraina polucila 400 stuk Smysl v tom sto ix nezbjios PVO
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15.04.2022 07:43 Ответить
шо там с нашим пукиным? какието скорые катаются, лавруха вроде с инфарктом, чукча опять исчез. кто чё знает?
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15.04.2022 00:48 Ответить
Шойгу з великим інфарктом точно не виживе, на рахунок Лаврова не знаю. Якщо ще Лавров приєднається до Шойгу буде чудово.
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15.04.2022 01:12 Ответить
путлер всех перестрелял а сам застрелится боится?
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15.04.2022 04:14 Ответить
- Президент путін, Москва згоріла!
- Місто чи Корабель?
- Спочатку один потім інший
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15.04.2022 00:48 Ответить
- Президент путін, У мене для вас дві новини. Москва згоріла!
- А друга яка
- Це обидві
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15.04.2022 01:17 Ответить
а вот с маркой за день до этого-ну было же красиво
Прямо как метку поставили
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15.04.2022 00:54 Ответить
Ти була реклама "Укр Пошти". "Доставимо за адресою"
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15.04.2022 01:06 Ответить
Надо марки с ****** и его стадом, включая пропагандонов
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15.04.2022 01:07 Ответить
А ще ГШ за декілька днів казав "чекайте 20000". Всі подумали - наступ на Херсон, чи на Куп'янськ. Аж оно воно що - 2ма ракетами зажмурили ~500 морячків на ракетному крейсері!
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15.04.2022 01:17 Ответить
Трохи відволіку(
Схоже друга хвиля почалася, повітряні тривоги постійно(
Наснаги нам та перемоги.
Смерть москалям!
Слава Україні!
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15.04.2022 00:55 Ответить
Так, по усій Україні тревоги, окрім Криму. Зараз почнуть нас кошмарити, мстя за мАскву.
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15.04.2022 01:03 Ответить
не по всей Украине не истери
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15.04.2022 04:15 Ответить
Подивись на «Молнії» вся карта України червона.

Взагалі-то, я не істерію, і ніколи цього не робила. А як у тебе там на расії ракети над головою не літають?
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15.04.2022 08:52 Ответить
У нас (Суми) теж хвилин 30 тому сирена ревіла. Після перемоги буду щоразу згадувати сраних орків, переглядаючи "Сайлент Хілл".
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15.04.2022 01:04 Ответить
Уже просто можно поднимать авиацию и херячить их
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15.04.2022 00:57 Ответить
крейсер масква утонул. уже все офф источники подтвердили. в том числе и москальня.
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15.04.2022 00:58 Ответить
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15.04.2022 01:00 Ответить
скучив за Пастором - він людина!
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15.04.2022 01:02 Ответить
Українці показали!
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15.04.2022 01:00 Ответить
В рашке какой то олигарх успел свою яхту в Владивосток загнать, пусть ее берут во флагманны черноморского флота, она современней и красивее.
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15.04.2022 01:16 Ответить
А за сколько загнал?
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15.04.2022 01:44 Ответить
Скажи-ка, дядя, ведь не даром "Москва", спалённая пожаром Нептуну отдана!
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15.04.2022 01:19 Ответить
Гарна промова, Вова. Випиши спічрайтерам премію і вчасно протирай телесуфлер!
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15.04.2022 01:58 Ответить
всё верно.
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15.04.2022 02:35 Ответить
Что там по ядерным боеголовкам с корыта, может стать ядерной державой на правах трофея
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15.04.2022 06:22 Ответить
Лучше бы "Москва" сразу же пошла туда, куда её посылали с острова Змеинный.
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15.04.2022 07:04 Ответить
Так, саме українці, але ними не можуть називатися совкові недоумки, які ******* руцкіх мам, ненавидять усе Західне на цивілізоване, особисто дружить з усіма диктаторами-ізгоями на континенті та більш за все у житті намагаються зустрітися з ******
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15.04.2022 07:29 Ответить
Ну взагалі ракети дуже фаллічний символ! Так що "москва" пішла наз*й 2 рази та згоріла а потім потонула! Тобто у гості до Нептуна. (Посейдона).
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15.04.2022 07:31 Ответить
Ати і твоє шобло тут до чого?
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15.04.2022 07:40 Ответить
Ждём спуска на воду крейсера "Россия".
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15.04.2022 08:08 Ответить
 
 