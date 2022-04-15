"Украинцы показали, что российские корабли могут уйти... разве что ко дну", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что 50 дней обороны – это достижение миллионов украинцев.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Это время, эти 50 дней показали мне по-другому многих мировых лидеров. ... Увидел политиков, которые вели себя так, будто у них нет никакой власти. И увидел не политиков, которые сделали за эти 50 дней больше, чем некоторые государственные деятели, претендовавшие на лидерство.

Но это все – только надстройка. Надстройка над тем, как Украину защищают наши люди, весь наш народ. Остановившие продвижение бесконечных колонн российской техники. Сдерживающие постоянные атаки на Донбассе. Те, кто героически обороняет Мариуполь, помогая этой обороной выстоять всему нашему государству. Те, кто остановил наступление с юга. И сделал знаменитой нашу Чернобаевку. Те, кто выгнал врага с севера.

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Те, кто показал, что российская авиация беззащитна, хотя Россия потратила десятки миллиардов долларов на разные системы, которые должны защищать ее самолеты. Те, кто показал, что российские корабли могут уйти... разве что ко дну. Те, кто помогает армии и обществу найти все, что может быть необходимо. Те, кто спасает, лечит, кто учит. Проводит разминирование. Кто обеспечивает нас всех стабильной связью. Те, кто перестроил цепочки поставок для всей страны. Те, кто поддерживает финансовую стабильность, кто сохранил бизнес и продолжил работу. Те, кто помогает переселенцам. Те, кто начал посевную", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, 50 дней нашей обороны – это достижение. Достижение миллионов украинцев.

"Каждого и каждой, кто 24 февраля принял для себя основное решение в жизни - драться. Быть человеком. Не сдаваться. И не изменять", - подытожил глава государства.