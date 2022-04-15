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Новости Война
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обстрел (25782) Пентагон (1415) Кирби (448)

Россия до сих пор располагает средствами для нанесения ударов с большого расстояния, города Украины находятся под опасностью, - Пентагон

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Министерство обороны США считает, что Киев и другие города Украины продолжают находиться под угрозой ракетных обстрелов с российской стороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

"Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву",- заявил он в ответ на просьбу прокомментировать заявления кремля о намерении нацелить свои ракеты на "центры принятия решений".

Представитель Пентагона подчеркнул, что даже когда Россия начала отводить свои войска от украинской столицы, от Чернигова, с северной части Украины, в США не считали, что Киев обошел опасности, особенно с воздуха.

Он отметил, что у России до сих пор есть средства для нанесения ударов с большого расстояния, такие как крылатые и баллистические ракеты. В то же время, по его словам, не только Киев, но и другие города Украины по-прежнему находятся под опасностью воздушных ударов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская ракета разрушила один из цехов предприятия "Энергомашспецсталь" в Краматорске, - нардеп Ефимов. ФОТО

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Топ комментарии
+20
Так помогите с пво, толку с констатаций
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15.04.2022 01:21
+19
Так дайте нам ракеты чтобы мы могли в ответ кацапов лупить. Поймите, что война может закончиться только тогда когда нападающий получит по морде.
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15.04.2022 01:34
+9
давайте ATACMS быстрее.
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15.04.2022 01:23
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Так помогите с пво, толку с констатаций
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15.04.2022 01:21 Ответить
армия рф - кирпичная армия, способная воевать только с заборами, домами, туалетами, и сараями
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15.04.2022 01:23 Ответить
давайте ATACMS быстрее.
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15.04.2022 01:23 Ответить
Краще SM-3
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15.04.2022 07:32 Ответить
Хвилин 10 назад до ......... прилетіло . Декілька потужних вибухів . Щоб шось горіло поки не видно .
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15.04.2022 01:25 Ответить
Можливо ПВО спрацювало?
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15.04.2022 01:26 Ответить
Дай бог
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15.04.2022 01:31 Ответить
Декілька було вибухів . 2 хвилини тому бачив спалах / наземний / від вибуху в тому ж місці куди минулого нальоту були попадання . Ні зарева , ні диму не видно цього разу .
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15.04.2022 01:40 Ответить
Якщо це те, що я бачив та чув, то точно не ППО, а влучення. Причому схоже, що подвійне.
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15.04.2022 01:46 Ответить
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15.04.2022 01:26 Ответить
Не знаю, наскільки достовірно, але...
https://www.bestbomb24.info/z-mistsia-de-imovirno-buv-bunker-putina-shchoino-vyletiv-heliokopter-ekstrennoi-dopomohy-kazhut-putin-vso/?fbclid=IwAR2QN6vLEuQYIRFdiVyeG3ZGrp7js83nViai7VAeYxYmGQz7ckYyPiXW2NA З місця де ймовірно був бункер путіна щойно вилетів геліокоптер екстренної допомоги!? Кажуть путін - "всьо!".
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15.04.2022 01:27 Ответить
Скорее Бульбофюрера ***** удавил
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15.04.2022 02:11 Ответить
Шойгу в реанимации
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15.04.2022 04:01 Ответить
Так дайте нам ракеты чтобы мы могли в ответ кацапов лупить. Поймите, что война может закончиться только тогда когда нападающий получит по морде.
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15.04.2022 01:34 Ответить
Та зрозуміло, що має
У росіян більше 10 000 ракет.

Вони хіба 10% запасу розтратили.
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15.04.2022 01:41 Ответить
Нам вже прилетіло в Київ.
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15.04.2022 01:41 Ответить
в какой район?
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15.04.2022 02:24 Ответить
В ленінський. Там пам'ятник сраліну не далеко. Біля рассійськоаго корабля. На брайтон біч.
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15.04.2022 02:34 Ответить
Дедушка "животворящий", також, знає, що небо України мала закривати протиракетна програма, яка була знищена три роки тому.
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15.04.2022 07:31 Ответить
Кацапстан разваливается прямо на наших глазах, но его агония его ещё может попортить кровь миру(
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15.04.2022 02:52 Ответить
Forbes назвал самую дорогую военную потерю России в Украине
14 апреля 2022, 23:10

Поврежденный российский крейсер «Москва» стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной. Об этом пишет Forbes..



Forbes рассчитал приблизительную стоимость, сравнив «Москву» с крейсером того же класса «Украина», который в 1995 году стоил 720 млн долларов.

В 2020 году крейсер ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной «Крымской газеты» указана сумма 30 млрд рублей, или 363 млн долларов по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет.

До «Москвы» самой дорогой потерей для России был большой десантный самолет Ил-76. Его стоимость - 86 млн долларов.

С начала вторжения, по расчетам Forbes, Россия потеряла техники более чем на 10,8 млрд долларов. Украинская армия превратила ее в металлолом, стоимость которого Forbes оценивает в 45 млн долларов
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15.04.2022 04:47 Ответить
...уточнення, затонулий, а не "повлежденний"
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15.04.2022 06:10 Ответить
paljmovoe maslo naraZZiji budet dorožatj vdvoine opiatj.
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15.04.2022 13:22 Ответить
а що хтось десь заявляв щось протилежне??? москалі ******** Україну ВЖЕ ВІСІМ РОКІВ!
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15.04.2022 05:43 Ответить
Якесььлайно говорило, що у них ракети закінчуються
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15.04.2022 07:11 Ответить
Та невже правда?
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15.04.2022 07:33 Ответить
Спасибо США за всю оказываемую моей стране помощь, но передача более серьезных вооружений ускорило бы крах рашки и сохранило бы тысячи украинских жизней.
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15.04.2022 08:01 Ответить
 
 