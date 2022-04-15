Россия до сих пор располагает средствами для нанесения ударов с большого расстояния, города Украины находятся под опасностью, - Пентагон

Министерство обороны США считает, что Киев и другие города Украины продолжают находиться под угрозой ракетных обстрелов с российской стороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

"Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву",- заявил он в ответ на просьбу прокомментировать заявления кремля о намерении нацелить свои ракеты на "центры принятия решений".

Представитель Пентагона подчеркнул, что даже когда Россия начала отводить свои войска от украинской столицы, от Чернигова, с северной части Украины, в США не считали, что Киев обошел опасности, особенно с воздуха.

Он отметил, что у России до сих пор есть средства для нанесения ударов с большого расстояния, такие как крылатые и баллистические ракеты. В то же время, по его словам, не только Киев, но и другие города Украины по-прежнему находятся под опасностью воздушных ударов.

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