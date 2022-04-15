Россия до сих пор располагает средствами для нанесения ударов с большого расстояния, города Украины находятся под опасностью, - Пентагон
Министерство обороны США считает, что Киев и другие города Украины продолжают находиться под угрозой ракетных обстрелов с российской стороны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.
"Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву",- заявил он в ответ на просьбу прокомментировать заявления кремля о намерении нацелить свои ракеты на "центры принятия решений".
Представитель Пентагона подчеркнул, что даже когда Россия начала отводить свои войска от украинской столицы, от Чернигова, с северной части Украины, в США не считали, что Киев обошел опасности, особенно с воздуха.
Он отметил, что у России до сих пор есть средства для нанесения ударов с большого расстояния, такие как крылатые и баллистические ракеты. В то же время, по его словам, не только Киев, но и другие города Украины по-прежнему находятся под опасностью воздушных ударов.
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https://www.bestbomb24.info/z-mistsia-de-imovirno-buv-bunker-putina-shchoino-vyletiv-heliokopter-ekstrennoi-dopomohy-kazhut-putin-vso/?fbclid=IwAR2QN6vLEuQYIRFdiVyeG3ZGrp7js83nViai7VAeYxYmGQz7ckYyPiXW2NA З місця де ймовірно був бункер путіна щойно вилетів геліокоптер екстренної допомоги!? Кажуть путін - "всьо!".
У росіян більше 10 000 ракет.
Вони хіба 10% запасу розтратили.
14 апреля 2022, 23:10
Поврежденный российский крейсер «Москва» стал самой дорогой военной потерей РФ в войне с Украиной. Об этом пишет Forbes..
Forbes рассчитал приблизительную стоимость, сравнив «Москву» с крейсером того же класса «Украина», который в 1995 году стоил 720 млн долларов.
В 2020 году крейсер ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной «Крымской газеты» указана сумма 30 млрд рублей, или 363 млн долларов по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет.
До «Москвы» самой дорогой потерей для России был большой десантный самолет Ил-76. Его стоимость - 86 млн долларов.
С начала вторжения, по расчетам Forbes, Россия потеряла техники более чем на 10,8 млрд долларов. Украинская армия превратила ее в металлолом, стоимость которого Forbes оценивает в 45 млн долларов