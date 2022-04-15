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Новости Война Резня в Буче
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Буча (451)

Почти 85% тел всех погибших жителей Бучи – с отверстиями от пуль, – мэр Федорук

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Практически на 85% тел всех погибших жителей города Буча Киевской области отверстия от пули, что свидетельствует о совершении умышленного убийства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук.

"Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем с братских могил или индивидуальных захоронений на огородах, парках, скверах, дворах, – с отверстиями от пули. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче", – сказал он.

Вместе с тем от проинформировал, что в пятницу, вероятно, завершаться работы по извлечению тел погибших горожан на территории Церкви святого апостола Андрея Первозванного, где образовалась вторая братская могила.

"Будем завершать эту работу: поднимем тела и отправим в морги, чтобы проводить уже соответствующие процедуры, а родственники могли получить тела погибших и похоронить их так, как это должно быть", – добавил Федорук.

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Сподіваюся в усіх загиблих кацапських учасників ьучанської масакри будуть пемерізані горлянки. Куль на цих тварюк шкода.
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15.04.2022 02:06 Ответить
Багатьох тероборонівців снайпер постріляв через NLAW (підходити близько потрібно було). А сім'ї в машинах з БТР порозстрілювали кацапи при евакуації...
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15.04.2022 06:21 Ответить
 
 