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армия РФ (18050) Беларусь (7771) Генштаб ВС (5779) Луганщина (6431) россия (93015)

Враг безуспешно сосредотачивается на попытке захвата Рубежного и Попасной, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 15 апреля

рубіжне

Начались пятьдесят первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 15 апреля по поводу российского вторжения.

Как отмечается, противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины.

На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.

"На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Ведет разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов", - отмечают в Генштабе.

Также сообщается, что на Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивает на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Успехов нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 14.04.2022

"Так, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника. Вместе победим! Слава Украине!", - резюмировали в Генштабе.
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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15.04.2022 06:48 Ответить
Смерть цапам!
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15.04.2022 07:19 Ответить
противник завдає ракетно бомбових ударів і все???
невже за сьогодняшню ніч немає ніякої інформації???
чи не сталося сьогодня щось страшніше чим завжди???
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15.04.2022 07:22 Ответить
Ми в себе дома! Какцапи, совєцькій союз відміняється! Ідіть додому, поки є чим йти!
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15.04.2022 07:54 Ответить
потрібен ракетний удар по містам росії, може тоді вони в оборону сядут.
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15.04.2022 08:52 Ответить
Це блакитна мрія *****. Тоді воно оголосить повну мобілізацію в мордорі і закличе війська одкб.

Дамо можливість втілитися мрії *****?
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15.04.2022 09:40 Ответить
Чайка Київ , это вряд-ли , после затонувшего к. москва ,дурных воевать не має Да и нечем им воевать , следующая стадия Т-34 ,как по Стругацким будут садить в танки всех подряд.
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15.04.2022 09:55 Ответить
Украине нужно тысячами РСЗО выжигать врага целыми участками и нужно продвигаться и наступать. РСЗО зачищать, а дальше броней захватывать очищенные участки и дальше расчищать РСЗО и так продвигаться и помогать всеми другими вооружениями по ситуации.
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15.04.2022 10:59 Ответить
 
 