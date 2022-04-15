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дефолт (435) доллар (1477) россия (93015) рубль (910) облигации (97) Moody’s (27)

Moody's предупредило Россию о дефолте, если она не произведет выплату в долларах по гособлигациям до 4 мая

moodys

Международное рейтинговое агентство Moody's предупредило Россию о дефолте, в случае если она не произведет выплаты в твердой валюте, а не в рублях, по государственным облигациям до 4 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении рейтингового агентства.

"4 апреля Россия произвела платежи по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах США, что является изменением условий платежей по сравнению с первоначальными контрактами на облигации", - отмечают в агентстве.

По определению Moody's, в РФ может наступить дефолт, если облигации не будут погашены до 4 мая – конца льготного периода.

Кроме того, Moody's акцентирует внимание, что контракты на облигации не предполагают погашения в какой-либо другой валюте, кроме долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия объявила дефолт по внешнему долгу, - S&P

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Топ комментарии
+27
Одна з причин чому нас вбивають і знищують все довкола. Ось, що їх дратує найбільше- ми красиво жили. І це ж абсолютна правда, ми жили, не просто заможно, а красиво. Гарні будинки, якісні авто і техніка, стильні речі. Наші крафтові малі виробники останнім часом перевершували навіть європейських. Майже цілий рік ми замовляли зелений салат з Запоріжжя. Так кожен пучечок був таким свіженьким і доглянутим, що мабуть кожному салатику співали колискову Як ви там, Fresh salat? Сири з Чернігова- кожен сирочок упакований як цккерочка, ще й подаруночок в кожній посилці. Сирна птаха, тримаєтесь? Шкарпетки від Грифонів з Харкова завжди приходили в супер стильній упаковці з листівкою і наклейками. Чи все у вас добре, Грифон?
Ми зробили естетику частиною щоденного життя. Ми так втомились від совкової сірості, що нам було мало вже просто щось мати, ми хотіли щоб на "білих хатках були намальовані квіти", як завжди було. І нам це не пробачили.

Автор: Таня Доній
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15.04.2022 07:23
+12
Нехай пірнає за "мацквою", у нього це добре виходить
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15.04.2022 07:21
+11
Путлер підняв кацапію з колін.
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15.04.2022 07:18
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Путлер підняв кацапію з колін.
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15.04.2022 07:18 Ответить
Нехай пірнає за "мацквою", у нього це добре виходить
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15.04.2022 07:21 Ответить
Ага...и поставил раком...
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15.04.2022 07:33 Ответить
поднял с колен .. и епанул со всей дури об землю
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15.04.2022 07:51 Ответить
Одна з причин чому нас вбивають і знищують все довкола. Ось, що їх дратує найбільше- ми красиво жили. І це ж абсолютна правда, ми жили, не просто заможно, а красиво. Гарні будинки, якісні авто і техніка, стильні речі. Наші крафтові малі виробники останнім часом перевершували навіть європейських. Майже цілий рік ми замовляли зелений салат з Запоріжжя. Так кожен пучечок був таким свіженьким і доглянутим, що мабуть кожному салатику співали колискову Як ви там, Fresh salat? Сири з Чернігова- кожен сирочок упакований як цккерочка, ще й подаруночок в кожній посилці. Сирна птаха, тримаєтесь? Шкарпетки від Грифонів з Харкова завжди приходили в супер стильній упаковці з листівкою і наклейками. Чи все у вас добре, Грифон?
Ми зробили естетику частиною щоденного життя. Ми так втомились від совкової сірості, що нам було мало вже просто щось мати, ми хотіли щоб на "білих хатках були намальовані квіти", як завжди було. І нам це не пробачили.

Автор: Таня Доній
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15.04.2022 07:23 Ответить
Це правда.
Мені не довелося жити в Україні незалежній але навіть подорож з допомогою Google map вулицями які памятаю з совєцких часів, вражає змінами, що відбулися. Памятаю будинки на місці яких сьогодні нові і це не столиця з елітними районами а лиш звичайне місто Західної України, де благоустрій традиційно навіть за совєтів був дещо вищий від загального по Україні.
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15.04.2022 07:52 Ответить
так зміни..чуть не кожен місяць...зробили громади..і кожна громада дає звіздюлєй мерам і місцевій владі.правда не знаю чи усюди..на західній то точно
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15.04.2022 08:10 Ответить
попередливо вже обьявлено - попердоливо незабаром!
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15.04.2022 07:23 Ответить
https://libking.ru/uploads/posts/books/614944.jpg
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15.04.2022 07:35 Ответить
Жили балалаєшники в бруді, а тепер будуть борсатись в лайні. Хотіли совєцькій союз - ось вам! Дебіли ***!
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15.04.2022 07:39 Ответить
Москалі, куди заникали долЯри ?
Давайте, платіть.
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15.04.2022 07:41 Ответить
Это каким же надо быть идиотом, чтобы на начало войны за "прекращение доминирования США в мире" (лавров (с) ) оставить у них в банках 60% своих золотовалютных резервов? Стратеги уровня Бонапарт++
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15.04.2022 07:45 Ответить
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15.04.2022 08:08 Ответить
дефолт дефолт як гарно
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15.04.2022 08:30 Ответить
***** рашке!
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15.04.2022 19:47 Ответить
 
 