Moody's предупредило Россию о дефолте, если она не произведет выплату в долларах по гособлигациям до 4 мая
Международное рейтинговое агентство Moody's предупредило Россию о дефолте, в случае если она не произведет выплаты в твердой валюте, а не в рублях, по государственным облигациям до 4 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении рейтингового агентства.
"4 апреля Россия произвела платежи по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах США, что является изменением условий платежей по сравнению с первоначальными контрактами на облигации", - отмечают в агентстве.
По определению Moody's, в РФ может наступить дефолт, если облигации не будут погашены до 4 мая – конца льготного периода.
Кроме того, Moody's акцентирует внимание, что контракты на облигации не предполагают погашения в какой-либо другой валюте, кроме долларов.
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Ми зробили естетику частиною щоденного життя. Ми так втомились від совкової сірості, що нам було мало вже просто щось мати, ми хотіли щоб на "білих хатках були намальовані квіти", як завжди було. І нам це не пробачили.
Автор: Таня Доній
Мені не довелося жити в Україні незалежній але навіть подорож з допомогою Google map вулицями які памятаю з совєцких часів, вражає змінами, що відбулися. Памятаю будинки на місці яких сьогодні нові і це не столиця з елітними районами а лиш звичайне місто Західної України, де благоустрій традиційно навіть за совєтів був дещо вищий від загального по Україні.
Давайте, платіть.