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Франция (3353) техника (1712) скорая (362) ГСЧС (4850) Макрон (1172)

Сегодня из Франции в Украину прибудет партия спецмашин для ГСЧС и 50 тонн аварийно-спасательного оборудования, - Макрон

франція,техніка,пожежна

Сегодня, 15 апреля, в Украину прибудет 24 машины для пожарных и медиков, а также 50 тонн аварийно-спасательного оборудования.

Об этом сообщил в твиттере президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Для поддержки Украины наши пожарные и спасатели завтра доставят 24 пожарных машины и машины скорой помощи, а также 50 тонн аварийно-спасательного оборудования. Это - вторая колонна в месяц. Нашим агентам, сообществам, компаниям и гражданам, которые вносят свой вклад - спасибо", – написал Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французские жандармы в Украине помогают собирать доказательства российских преступлений, - Макрон
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Топ комментарии
+6
Ось за цю допомогу-респект...
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15.04.2022 07:45
+6
І дійсно, коли тебе в переході ******* ногами 10 маньяків, ганчірка, яку тобі кинув перехожий, щоб витерти кроссівки від своєї крові, це саме те, що ти очікуєшь від них.
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15.04.2022 07:53
+4
То краще б було аби нічого не давали а лиш підтримували словесно?
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15.04.2022 08:00
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Ось за цю допомогу-респект...
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15.04.2022 07:45 Ответить
І дійсно, коли тебе в переході ******* ногами 10 маньяків, ганчірка, яку тобі кинув перехожий, щоб витерти кроссівки від своєї крові, це саме те, що ти очікуєшь від них.
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15.04.2022 07:53 Ответить
То краще б було аби нічого не давали а лиш підтримували словесно?
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15.04.2022 08:00 Ответить
краще було б шо б вони не вешкалися під ногами.... - без соплівих Україна розбереться....
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15.04.2022 08:05 Ответить
і да - Предітори, але це не Франція....
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15.04.2022 08:09 Ответить
Франція боком скользом....
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15.04.2022 07:54 Ответить
Це добре, але пожежу краше попередити, а не дивитися осторонь на палія.
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15.04.2022 07:59 Ответить
навіть не убалтуй - краще ти ніж ля пен, хоча і обидва - очі б не бачили....
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15.04.2022 07:59 Ответить
зранку смачні жаби на сніданок подали-от і результат
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15.04.2022 08:03 Ответить
Подали смачних жаб або симпатичного слухняного хлопчика
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15.04.2022 08:06 Ответить
Ще ж Хранція, неабищо.
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15.04.2022 08:07 Ответить
Макрон міг би виграти цю президентську компанію з легкістю..але воно дурнувате )(уйлу видзвонює
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15.04.2022 08:31 Ответить
вся снаряга и мазы от пороха и авакова шо пропили,,??
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15.04.2022 11:27 Ответить
 
 