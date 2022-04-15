РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12214 посетителей онлайн
Новости Война
2 410 3
армия РФ (18050) дети (6345) смерть (9178) военные преступления (1376) Офис Генпрокурора (2386)

С начала вторжения РФ в Украине погибли 198 детей, более 355 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

Более 553 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 198 детей погибли и более 355 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Согласно полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 117, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10-летняя Яна осталась без мамы и лишилась обеих ног вследствие обстрела войсками РФ вокзала в Краматорске

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории г. Тростянец Сумской области установлено, что в результате обстрела российскими военными 21 марта погиб 14-летний парень.

14 апреля из-за обстрела с. Александровка в Харьковской области ранены двое детей 9 и 11 лет.

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://znaj.ua/world/258426-starec-vraziv-svit-prorokuvannyam-tretya-svitova-zitre-rosiyu-z-kart https://znaj.ua/world/258426-starec-vraziv-svit-prorokuvannyam-tretya-svitova-zitre-rosiyu-z-kart



Третя світова війна неминуче почнеться. В ході зіткнень загинуть Москва і Санкт-Петербург. Росія "потоне" в цій війні і понесе багато людських жертв. Війна, за словами старця, охопить всю Росію і врятуються лише одиниці.

"Ось як Содом і Гоморра загинули за розпусту, ось і нас спалить Господь вогнем, цей світ спалить. Такі великі міста, як Москва, Пітер, загинуть", - цитують пророцтво тульського священика.
показать весь комментарий
15.04.2022 08:35 Ответить
Жахливе фото
показать весь комментарий
15.04.2022 21:46 Ответить
Кому нужны данные журнальных прокуроров если они в 10 раз занижены
показать весь комментарий
16.04.2022 07:35 Ответить
 
 