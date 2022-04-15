РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10994 посетителя онлайн
Новости Война
9 185 15
корабль (2015) море (362) НАТО (8642) Балтия (323) военные учения (3437) Эстония (1353)

Корабли НАТО вошли в Балтийское море. Запланированы совместные учения с эстонскими морпехами

нато,корабель

Корабли 1-й постоянной морской группы вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками и государствами-партнерами.

Об этом сообщил портал телерадиовещания ERR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта. Первоочередная задача - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно- морским флотом", - следует из сообщения портала.

По словам командора Военно-морских сил Эстонии Юрия Саська, на следующей неделе планируется начало учений совместно с эстонскими морпехами.

Три фрегата, уже стоящие в порту, пришли из международных северных вод Норвегии. Там они были на учениях под названием "Холодный ответ".

Ожидается, что на следующей неделе на смену находящимся в терминале кораблям НАТО придет другая группа военно-морских сил альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине, - Домбровскис

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Русня кирпичами уже срет...или еще пока тужится???
показать весь комментарий
15.04.2022 08:37
+11
Страны друзья, помогите усилить ПВО Украины, чтобы перестали бомбить Луганскую область
показать весь комментарий
15.04.2022 08:40
+9
Третя світова війна неминуче почнеться. В ході зіткнень загинуть Москва і Санкт-Петербург. Росія "потоне" в цій війні і понесе багато людських жертв. Війна, за словами старця, охопить всю Росію і врятуються лише одиниці.

"Ось як Содом і Гоморра загинули за розпусту, ось і нас спалить Господь вогнем, цей світ спалить. Такі великі міста, як Москва, Пітер, загинуть", - цитують пророцтво тульського священика.

В https://nv.ua/tags/rossija.html российском Санкт-Петербурге вечером в пятницу, 17 декабря, загорелся корабль, который строят на заводе Северная верфь для нужд Министерства обороны РФ.

Как сообщает https://tass.ru/proisshestviya/13234733 ТАСС , огонь охватил корвет Проворный проекта 20385.

По данным экстренных служб, пламя распространилось на 800 квадратных метров - это площадь почти всего корабля.

В России на верфи сгорел военный корабль

18 декабря 2021, 09:26
1883



показать весь комментарий
15.04.2022 08:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русня кирпичами уже срет...или еще пока тужится???
показать весь комментарий
15.04.2022 08:37 Ответить
Третя світова війна неминуче почнеться. В ході зіткнень загинуть Москва і Санкт-Петербург. Росія "потоне" в цій війні і понесе багато людських жертв. Війна, за словами старця, охопить всю Росію і врятуються лише одиниці.

"Ось як Содом і Гоморра загинули за розпусту, ось і нас спалить Господь вогнем, цей світ спалить. Такі великі міста, як Москва, Пітер, загинуть", - цитують пророцтво тульського священика.

В https://nv.ua/tags/rossija.html российском Санкт-Петербурге вечером в пятницу, 17 декабря, загорелся корабль, который строят на заводе Северная верфь для нужд Министерства обороны РФ.

Как сообщает https://tass.ru/proisshestviya/13234733 ТАСС , огонь охватил корвет Проворный проекта 20385.

По данным экстренных служб, пламя распространилось на 800 квадратных метров - это площадь почти всего корабля.

В России на верфи сгорел военный корабль

18 декабря 2021, 09:26
1883



показать весь комментарий
15.04.2022 08:37 Ответить
Знов Ярош. Фулюган.
показать весь комментарий
15.04.2022 08:57 Ответить
І навіщо викладати новини 4-місячної давнини?
показать весь комментарий
15.04.2022 09:01 Ответить
кацапы предупреждаем сразу туда Нептун не долетит.
показать весь комментарий
15.04.2022 08:38 Ответить
После учений надо бы на москву и питер пойти, так сказать денацификацию им устроить.
показать весь комментарий
15.04.2022 08:39 Ответить
Страны друзья, помогите усилить ПВО Украины, чтобы перестали бомбить Луганскую область
показать весь комментарий
15.04.2022 08:40 Ответить
Дивлячись не те скільки території лугандона окуповано, то треба просити допомоги бомбити то кодло
показать весь комментарий
15.04.2022 14:25 Ответить
більшого для знищення кацапії ніхто б не зробив.
показать весь комментарий
15.04.2022 08:44 Ответить
НАТО потрібно активніше провокувати рашку і відволікати її. От можна провести навчання в Балтиці, на крайній півночі, взяти в оточення їхню базу в Сирії.
показать весь комментарий
15.04.2022 08:44 Ответить
саме про це і новина, ні?
показать весь комментарий
15.04.2022 08:48 Ответить
Люди хочуть поспілкуватись. Нічого страшного!
показать весь комментарий
15.04.2022 08:57 Ответить
Уже как только притрушенные вроде Медведева начинают пугать "ух мы вам покажем", так сразу кольцо начинает туже сжиматься вокруг рашки... и в военном плане, и санкционном, и в политическом. Украина показала, что этих бояться - себя не уважать, с кремлевскими чертями нужно разговаривать по другому.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:20 Ответить
Лучше уж бы ученья в Черном море - тир по ру кораблям.
показать весь комментарий
15.04.2022 10:03 Ответить
Турки через Босфор не пропускають
показать весь комментарий
15.04.2022 11:24 Ответить
 
 