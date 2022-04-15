РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10994 посетителя онлайн
Новости Война
21 496 50
крейсер (96) Черноморский флот РФ (1554) ядерное оружие (1292) Клименко Андрей журналист (60)

На затонувшем крейсере "Москва" по штату должны были быть две ядерные боеголовки, - журналист Клименко

москва

Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований журналист Андрей Клименко предположил, что на борту затонувшего российского крейсера "Москва" могли быть две ядерные боеголовки.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, специалисты говорят, что по штату на борту ркр "Москва" есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам (возможно, для многих это новость, но так и есть, этот корабль - носитель ядерного оружия). Где эти боеголовки? Где они были во время взрыва боезапаса? Где точка на карте? Координаты? - Это компетенции СБ ООН, МАГАТЭ... К этому должны немедленно подключиться прибрежные государства Черного моря - Турция, Румыния, Болгария, Грузия", - отметил Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" затонул, - Минобороны РФ

"Кстати, на борту РКР Москва могли находиться ядерные боеголовки - штатно 2 штуки. Они могли быть не снаряжены и храниться в защищенном месте, поэтому наиболее вероятно не были повреждены взрывом БК. Самая быстрая демилитаризация ВМФ РФ, который не соблюдает правила курения в местах хранения ядерного оружия, должна помочь избежать подобных ситуаций в будущем", - отметил заместитель директора по международным вопросам в Центре исследований армии, конверсии и разоружения (CACDS) Михаил Самус.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+45
показать весь комментарий
15.04.2022 09:13
+42
Ой как неудобно Сергей Лавров "Потопление крейсера с личным составом является недопустимой формой ведения войны". Оказывается с личным составом.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:08
+30
показать весь комментарий
15.04.2022 09:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та их уже прапорщики распилили на лом
показать весь комментарий
15.04.2022 09:01 Ответить
Тим краще що це лапотне корито втопилось...
показать весь комментарий
15.04.2022 09:04 Ответить
Ай-я-яй! Замочили мааскву, замочили. Ядрьоні бімби на дні.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:07 Ответить
Ой как неудобно Сергей Лавров "Потопление крейсера с личным составом является недопустимой формой ведения войны". Оказывается с личным составом.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:08 Ответить
Это когда лошадь такое заявила?
показать весь комментарий
15.04.2022 09:15 Ответить
Командующий черноморским флотом адмирал Игорь Осипов арестован людьми в штатском.

Свидетели сообщают что задержание происходило довольно жестко - адьютанта адмирала очень сильно избили.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:45 Ответить
Какой войны??? У вас же "военная операция"??? Или нет?
показать весь комментарий
15.04.2022 11:10 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 09:08 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 09:11 Ответить
На расії ядерне озброення таке саме, як протиракетна оборона на підводному човні «москва». Генерали, розуміючи, що ядерна зброя ніколи не буде використана давно все розпиляли.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:08 Ответить
В качестве трофея , можно достать со дна и использовать для вооружения ВСУ .
показать весь комментарий
15.04.2022 09:08 Ответить
Придецца нырять.
показать весь комментарий
15.04.2022 12:45 Ответить
А шо делать, если надо... )
показать весь комментарий
15.04.2022 20:37 Ответить
может самим достать в хозяйстве сгодятся
показать весь комментарий
15.04.2022 09:08 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 09:08 Ответить
10 октября 1916 года на рейде Севастополя взорвался и утонул линкор "Императрица Мария" - сильнейший корабль ЧМФ на тот момент. До сих пор не ясно почему ...

29 октября 1955 года на рейде Севастополя взорвался и утонул линкор "Новороссийск", бывший "Джулио Чезаре", отданный Италией Советскому Союзу за проигрыш в войне - сильнейший из имевшихся тогда в советском ВМФ кораблей. Причина не ясна.

14 апреля 2020 утонула "Москва", самый мощный корабль ЧМФ России
И опять по неизвестной причине.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:08 Ответить
в лінкорі "Джулио Чезаре" ,перед тим, як в ссср передавати італійці чи то німці заклали були вибухівку в носовій частині.Було навіть дослідження .що вибух був з середини ,тому що борт вивернуло назовні..але як спрацювало не говорили точно..не то диверсант ,не то дистанційно "турист" крутився біля лінкора..точно не відомо.Ну і звичайно то всьо замовчувалось
показать весь комментарий
15.04.2022 09:37 Ответить
Підрив лінкора в Севастополі приписують бойовим пловцям (спецназу) князя Юніо Валеріо Боргезе.
показать весь комментарий
15.04.2022 10:45 Ответить
А чи то скажет Ляксандр Рыгорович ? Он незаинтересованное лицо, он всю правду знает.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:10 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 09:12 Ответить
Точно не українці, Та ви що як українці і москву....? Та ніяк, то мабудь нарвалися на інопланетян. Та ви що? Ну не дарма ж війська на параші вже і космічними звуться-дарма що лайно і в лайні , диви вже і з космосу на них увагу звернули, незабаром мабудь пуйло до них на переговори поїде- попливе-полетить, та ні мабудь пішки піде щоб українці не запеленгували і не підбили (так надійніше).
показать весь комментарий
15.04.2022 09:30 Ответить
termojadernye byčki ce zrobili.
показать весь комментарий
15.04.2022 13:12 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 09:13 Ответить
КТО ОДЕССУ-МАМУ ТРОНЕТ, ТОГО МАМА ПОХОРОНИТ
показать весь комментарий
15.04.2022 09:19 Ответить
Тепр такі да, дойшов, куди посилали...
показать весь комментарий
15.04.2022 09:28 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 09:22 Ответить
Хліба не буде!
показать весь комментарий
15.04.2022 09:25 Ответить
В Чирнабаевку.
показать весь комментарий
15.04.2022 12:48 Ответить
Як то - куда? Крабів нагодувати!
показать весь комментарий
16.04.2022 03:24 Ответить
Знищено крейсер Москва.
И тут вдруг меня захлестнуло такое ощущение супер-пупер-счастья,что оргазм молча удалился в сторону и нервно закурил.Интересно,я один попал в такую ситуацию?...)))©

показать весь комментарий
15.04.2022 09:33 Ответить
nauka obogatilasj poniatiem kreisernogo orgazma
показать весь комментарий
15.04.2022 13:13 Ответить
Из Вики
«Москва» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F гвардейский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80 ракетный крейсер , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE головной корабль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_1164 проекта 1164 «Атлант» . Входил в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/30-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9 30-й дивизии надводных кораблей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Черноморского флота ВМФ России . Построен на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 судостроительном заводе имени 61 коммунара в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2 Николаеве , первоначально получил наименование «Слава». После списания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C флагманом Черноморского флота. Принимал участие в военных конфликтах в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8_(2008) Грузии (2008) , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8 Сирии (2015) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) Украине (2022) .

В ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) российского вторжения на Украину 24 февраля 2022 года корабль участвовал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9 захвате острова Змеиный . По утверждению представителей украинских властей, именно в адрес «Москвы» прозвучала фраза «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C,_%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B9 Русский военный корабль, иди на *** »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#cite_note-%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#cite_note-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2-3 [3] .
показать весь комментарий
15.04.2022 09:35 Ответить
‼️‼️‼️Крейсер «Слава» вернулся в Николаев в декабре 1990 года на ремонт, который продлился до апреля 2000 года. 21 марта 1991 года поставлен в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2 Николаеве на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 капитальный ремонт и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F модернизацию . В условиях политической нестабильности поднимался вопрос о списании ракетного крейсера, на модернизацию которого не было средств. Перед «Судостроительным заводом имени 61 Коммунара» образовался долг, который рос с каждым месяцем. Чтобы как-то поправить ситуацию, командование Черноморского флота обратилось к правительству Москвы с просьбой принять шефство над крейсером «Слава». Однако вопрос задолженности перед николаевскими корабелами снят не был. Чтобы рассчитаться с заводом, командованием ЧФ было принято решение расплатиться бартером - отдельными механизмами и некоторым вооружением крейсера. В частности, были демонтированы установки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-630 АК-630 . Демонтированное оборудование и вооружение планировалось использовать для достройки однотипного крейсера «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) Украина ».
показать весь комментарий
15.04.2022 09:38 Ответить
‼️‼️‼️16 мая 1996 года крейсер был переименован из «Славы» в «Москву».
показать весь комментарий
15.04.2022 09:39 Ответить
Так вот вопрос - КАКАЯ ЦУКА УНИЧТОЖИЛА УКРАИНСКИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ ??? И где «цука православная» Новинский ??
показать весь комментарий
15.04.2022 09:42 Ответить
вчора так в пабліках вили маскалі за Масквой..шо придумали зверху методичку--да он бил старий уже...ми новий пастроїм
показать весь комментарий
15.04.2022 09:42 Ответить
В новом пускай сделают перфорацию в корпусе.
Чтобы ломался на ровные куски.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:48 Ответить
Какая Турция? Нам самим нужно позарез...
показать весь комментарий
15.04.2022 09:43 Ответить
Турция оплатит заказ плюс обмен новейшим оружием.
Себе будем строить когда будет экономика.
Или оперативно поступят компенсации от России.
показать весь комментарий
15.04.2022 10:04 Ответить
Говорят, у кабздона яхта появилась, уже обмывает.
показать весь комментарий
15.04.2022 10:03 Ответить
А не слышали, не приглашал ли он таки кого на эту вечеринку по старой памяти?
показать весь комментарий
15.04.2022 20:24 Ответить
Шойгу збирається, кажуть...
показать весь комментарий
15.04.2022 20:58 Ответить
Я чув, що в хіра алєксандрова аншлаг.
показать весь комментарий
16.04.2022 03:26 Ответить
Дивні речі кояться. На о. Зміїному колись був храм Ахіла сина Фетіди в якої одним з чоловіків був.... Нептун! Клята ******** обстріляла острів і здається когось розбудила. До речі на кориті окрім ЯЗ була ще "реліквія" часина хреста животворного. Знаючи гундяя реліквію він мабуть продав ,а на ******** віддав шматок дерева зі смітника!!!!
показать весь комментарий
15.04.2022 10:38 Ответить
На о. Зміїний колись був храм Ахіла сина Фетіди , одної з дружин .... Нептуна. Отакі дива
показать весь комментарий
15.04.2022 10:40 Ответить
От хома буде якщо ми випередемо кацапів і дістанемо ті боєголовки... ***** теба буде ще на кілометр глибше під Урал закопуватися...
показать весь комментарий
15.04.2022 11:27 Ответить
хохма
показать весь комментарий
15.04.2022 11:32 Ответить
Треба забрати у орко-абізяни ядерну гранату...
показать весь комментарий
15.04.2022 12:20 Ответить
Доставайте,чипляйте на якусь ракету та націлюйте на їбучу Москву.
показать весь комментарий
15.04.2022 12:20 Ответить
У кацапів багато чого немає, з того, що мусить бути штотно. Теж саме дуло ц совку - найкраща укомплектованість 70%, в середньому 40-50%
показать весь комментарий
15.04.2022 14:27 Ответить
 
 