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Новости Война
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армия РФ (18050) Мариуполь (5695) смерть (9178) эксгумация (132)

Новый уровень "зачисток": оккупанты эксгумируют тела мариупольцев, похороненные во дворах жилых домов - горсовет

маріуполь

Войска РФ приступили к процессу эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Новый уровень "зачисток" от оккупантов. Как сообщили еще находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до того были похоронены во дворах жилых домов. Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам похоронить своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда потом будут направлены тела - неизвестно", - говорится в сообщении.

Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, в горсовете допускают, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами "замести следы" своих военных преступлений в городе.

"Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе. Каждый преступник понесет наказание!" - отмечают в Мариуполе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе погибли более 10 тысяч мирных жителей, - мэр Бойченко
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Топ комментарии
+23
росія- це не країна ,а найбільше в світі терористичне угрупування.
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15.04.2022 09:27
+17
"росія не страна, росія сорт гoвнa."
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15.04.2022 09:30
+9
Це намагання кацапських вбивць приховати всі сліди власного жахливого злочину...
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15.04.2022 09:29
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росія- це не країна ,а найбільше в світі терористичне угрупування.
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15.04.2022 09:27 Ответить
"росія не страна, росія сорт гoвнa."
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15.04.2022 09:30 Ответить
Це намагання кацапських вбивць приховати всі сліди власного жахливого злочину...
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15.04.2022 09:29 Ответить
Будут простреливать затылки трупов, мол, "нацисты" расстреливали мирных жителей.
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15.04.2022 09:33 Ответить
не так все просто! любая суд мед экспертиза покажет от чего и когда умер человек... так что это не имеет смысла
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15.04.2022 09:44 Ответить
Сожгут десятки тысяч убитых жителей…
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15.04.2022 09:42 Ответить
слова зникли...
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15.04.2022 09:43 Ответить
Відчувають що Маріуполь не втримають і ховають сліди своїх злочинів.
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15.04.2022 09:43 Ответить
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15.04.2022 09:44 Ответить
русня - ми все пам'ятаемо.
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15.04.2022 09:45 Ответить
русні в ху@лостані млн.17-18, інше тюрк.
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15.04.2022 10:13 Ответить
Таков "срусский мир". Это каким надо быть дебилом, чтобы пытаясь скрыть одно свое преступление против человечности, тут же совершать такое же преступление.
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15.04.2022 09:45 Ответить
А тепер уявіть собі, що вони творили в Галичині, коли не було інтернетів і смартфонів.
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15.04.2022 09:50 Ответить
Прибирають сліди своїх злочинів
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15.04.2022 09:50 Ответить
твари
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15.04.2022 09:53 Ответить
не дивуйтесь як там на далекій омщіні буде знищений якийсь кацапский маіор, а жінка з діточками буде співати Гімн України - не звірі ж ми.
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15.04.2022 09:55 Ответить
Значить Маріуполь вистоїть
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15.04.2022 10:02 Ответить
А МОЖЕТ ИЗ РФ СДЕЛАТЬ БОЛЬШОЕ КЛАДБИЩЕ !!!
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15.04.2022 11:08 Ответить
москалі будуть казати що нікого не вбивали а всі поїхали на расєю
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15.04.2022 11:29 Ответить
 
 