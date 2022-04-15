Ситуация в регионах: в Киевской области работала ПВО, в Херсонской области взрывы и обстрелы, в Донецкой области бои по всей линии фронта, - отчеты ОВА
Руководители областей сообщают о взрывах в Киевской и Херсонской областях, обстрелах в Харьковской и Луганской областях, боях на Изюмском направлении и Донецкой области.
Об этом свидетельствуют сведение глав ОВА по состоянию на 8 утра пятницы 15 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
В Киевской области были слышны взрывы в Васильковской громаде, по предварительным данным сработало ПВО.
Харьков: обстрелы жилых кварталов, ночью было несколько пожаров. По области российские оккупанты за сутки обстреляли Золочев, Дергачи, есть пострадавшие.
Идут бои в Изюмском направлении
Луганщина: за минувшие сутки 24 обстрела. Двое погибших, двое раненых.
Централизовано эвакуировано 225 человек.
Донетчина: боевые действия по всей линии фронта.
За сутки обстрелам подверглись Мариуполь, пгт. В.Новоселка, с. Заречное, г. Угледар, г. Краматорск и нп Краматорского района, г. Бахмут. За сутки – 3 погибших и 7 раненых.
Возгорание дома в Красногоровке, утром работает ГСЧС.
Мариуполь – без изменений: украинские военные противостоят российской армии, несмотря на блокаду, которая длится с 1 марта.
Херсонская область: взрывы и обстрелы. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.
В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, продолжаются мародерства орков.
Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, в Закарпатье, на Ривненщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях.
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Таке свято велике наближається, поможи нам, господи, заради Великодня, щоб уже сатанинське кодло заколдобилося нарешті.