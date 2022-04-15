РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10994 посетителя онлайн
Новости Война
16 083 9
ОГА (2386)

Ситуация в регионах: в Киевской области работала ПВО, в Херсонской области взрывы и обстрелы, в Донецкой области бои по всей линии фронта, - отчеты ОВА

обстріл,андріївка

Руководители областей сообщают о взрывах в Киевской и Херсонской областях, обстрелах в Харьковской и Луганской областях, боях на Изюмском направлении и Донецкой области.

Об этом свидетельствуют сведение глав ОВА по состоянию на 8 утра пятницы 15 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В Киевской области были слышны взрывы в Васильковской громаде, по предварительным данным сработало ПВО.

Харьков: обстрелы жилых кварталов, ночью было несколько пожаров. По области российские оккупанты за сутки обстреляли Золочев, Дергачи, есть пострадавшие.

Идут бои в Изюмском направлении

Луганщина: за минувшие сутки 24 обстрела. Двое погибших, двое раненых.

Централизовано эвакуировано 225 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это наши херачат": СБУ получила доказательства, что Россия сама обстреляла поселок в Брянской области. АУДИО

Донетчина: боевые действия по всей линии фронта.

За сутки обстрелам подверглись Мариуполь, пгт. В.Новоселка, с. Заречное, г. Угледар, г. Краматорск и нп Краматорского района, г. Бахмут. За сутки – 3 погибших и 7 раненых.

Возгорание дома в Красногоровке, утром работает ГСЧС.

Мариуполь – без изменений: украинские военные противостоят российской армии, несмотря на блокаду, которая длится с 1 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый уровень "зачисток": оккупанты эксгумируют тела мариупольцев, похороненные во дворах жилых домов - горсовет

Херсонская область: взрывы и обстрелы. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, продолжаются мародерства орков.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, в Закарпатье, на Ривненщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.04.2022 09:31 Ответить
"Приезжайте к нам на Колыму..."
показать весь комментарий
15.04.2022 09:37 Ответить
а є якась інформація чого вчора так валили газпердовські літакі з болотних аеродромів ?
показать весь комментарий
15.04.2022 09:52 Ответить
Чехия передала Украинской армии реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:36 Ответить
Алеша Ступин....
показать весь комментарий
15.04.2022 09:40 Ответить
на расее ****** зашкаливает - посмотрите вот это:
https://twitter.com/*************/status/1514679699917656071?s=20&t=inmEA8YjbbTcHROYq4hijw
показать весь комментарий
15.04.2022 09:51 Ответить
наступна партія бурятів вже мабуть на возах поїде, оленями запряжених.
показать весь комментарий
15.04.2022 10:07 Ответить
Боже, коли ми вже їх розхрєначим, щоб вони всі горіли у пеклі.
Таке свято велике наближається, поможи нам, господи, заради Великодня, щоб уже сатанинське кодло заколдобилося нарешті.
показать весь комментарий
15.04.2022 10:10 Ответить
В 1,20 ночи на окружной (на выезд) дома ходором ходили, стекла затрусило, все машины взвыли так шарахнуло .... непохоже на Васильков... Тем более про три взрывы в Киеве была информация на росиийский сайтах...
показать весь комментарий
15.04.2022 11:13 Ответить
 
 