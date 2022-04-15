В конечном счете, Китаю придется сделать выбор относительно войны РФ против Украины, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что Китаю придется сделать выбор в противостоянии России против Украины, поскольку он "сказывается на его репутации в мире".

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Блинкена цитирует "Голос Америки".

Блинкен напомнил, что еще до вторжения России в Украину Москва и Пекин приняли совместное заявление, в котором подчеркивалось, что дружба между ними "не имеет границ".

"Думаю, сейчас в некотором роде проверяется, какие эти границы, поскольку Китай находится в затруднительном положении", - заявил Блинкен.

Он также напомнил, что Китай не раз заявлял о том, что его политика основана на соблюдении Устава ООН и на принципах, лежащих в его основе.

"Мы ждем, что Китай выступит в защиту принципов, которых, как он заявляет, он придерживается. Но он не делает этого. Думаю, он находится во все более неудобном положении из-за того, что есть огромный разрыв между тем, за что Китай якобы выступает, и тем, что он по-настоящему делает, - отметил госсекретарь США. - Думаю, это сказывается на его репутации в мире, во многих частях мира", – сказал госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что суть не в том, чтобы встать на сторону США, а в том, чтобы быть на той стороне, которая права.

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"Суть в том, чтобы поддержать основополагающие принципы системы международных отношений либо хаос, либо конфликт. И, в конечном счете, Китаю придется сделать выбор", - подчеркнул Блинкен.