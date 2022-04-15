В конечном счете, Китаю придется сделать выбор относительно войны РФ против Украины, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что Китаю придется сделать выбор в противостоянии России против Украины, поскольку он "сказывается на его репутации в мире".
Как информирует Цензор.НЕТ, слова Блинкена цитирует "Голос Америки".
Блинкен напомнил, что еще до вторжения России в Украину Москва и Пекин приняли совместное заявление, в котором подчеркивалось, что дружба между ними "не имеет границ".
"Думаю, сейчас в некотором роде проверяется, какие эти границы, поскольку Китай находится в затруднительном положении", - заявил Блинкен.
Он также напомнил, что Китай не раз заявлял о том, что его политика основана на соблюдении Устава ООН и на принципах, лежащих в его основе.
"Мы ждем, что Китай выступит в защиту принципов, которых, как он заявляет, он придерживается. Но он не делает этого. Думаю, он находится во все более неудобном положении из-за того, что есть огромный разрыв между тем, за что Китай якобы выступает, и тем, что он по-настоящему делает, - отметил госсекретарь США. - Думаю, это сказывается на его репутации в мире, во многих частях мира", – сказал госсекретарь США.
Блинкен подчеркнул, что суть не в том, чтобы встать на сторону США, а в том, чтобы быть на той стороне, которая права.
"Суть в том, чтобы поддержать основополагающие принципы системы международных отношений либо хаос, либо конфликт. И, в конечном счете, Китаю придется сделать выбор", - подчеркнул Блинкен.
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Слушна думка, але забули з приводу цього сам Тайвань спитати.
А він, на відміну від Украіни, не чекав нападу сусіда-агрессора, щоби почати розвивати армію та оборонну промисловість, а розвивав і перше і друге і мае деякі немаленьки досягнення.
Якби Китай міг, то зробив би це негайно.
Значить не може,значить боіться.
Але тільки як Етап №2.
А Етап №1 - самооборона.
В цьому сенсі Тайвань молодець, не чекае, що буде у випадку нападу, а йде попереду подій
Похоже узкоглазые сделали свой выбор. Собираются открывать второй фронт и делать эскалацию вокруг Тайваня. Закиньте статью в переводчик
Но, может это делать чужими руками? "Нейтральность" помощь агрессору...
Китай сам по себе! Китайскую стратегию на внешней арене - не только в отношении российско-украинского конфликта, но и в целом, - можно описать тремя фразами - не занимай чью-либо сторону, оставайся нейтральным, продолжай наблюдать.
«Китай КАК БЫ* не преследует геополитических интересов, КАК БЫ* не созерцает пожар с противоположного берега и тем более КАК БЫ* не занимается подливанием масла в огонь».
Условно-предположительное сравнение КАК БЫ добавлено мною в формулу, озвученную министром иностранных дел Китая https://zn.ua/international/pochemu-kitaj-ne-stanet-harantom-bezopasnosti-ukrainy.html