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Новости Война
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Китай (2792) россия (93015) Блинкен (930)

В конечном счете, Китаю придется сделать выбор относительно войны РФ против Украины, - Блинкен

китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что Китаю придется сделать выбор в противостоянии России против Украины, поскольку он "сказывается на его репутации в мире".

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Блинкена цитирует "Голос Америки".

Блинкен напомнил, что еще до вторжения России в Украину Москва и Пекин приняли совместное заявление, в котором подчеркивалось, что дружба между ними "не имеет границ".

"Думаю, сейчас в некотором роде проверяется, какие эти границы, поскольку Китай находится в затруднительном положении", - заявил Блинкен.

Он также напомнил, что Китай не раз заявлял о том, что его политика основана на соблюдении Устава ООН и на принципах, лежащих в его основе.

"Мы ждем, что Китай выступит в защиту принципов, которых, как он заявляет, он придерживается. Но он не делает этого. Думаю, он находится во все более неудобном положении из-за того, что есть огромный разрыв между тем, за что Китай якобы выступает, и тем, что он по-настоящему делает, - отметил госсекретарь США. - Думаю, это сказывается на его репутации в мире, во многих частях мира", – сказал госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что суть не в том, чтобы встать на сторону США, а в том, чтобы быть на той стороне, которая права.

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"Суть в том, чтобы поддержать основополагающие принципы системы международных отношений либо хаос, либо конфликт. И, в конечном счете, Китаю придется сделать выбор", - подчеркнул Блинкен.
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Топ комментарии
+6
Китай-це другий, виплеканий усіма монстр , оскал він свій ще покаже.І звернення щодо визначеності у війні в Україні не мають ніякого сенсу, бо він вже нікого не боїться, він уважно спостерігає, аналізує, зробить висновки і піде завойовувати увесь мир
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15.04.2022 10:40
+6
щоб Китай швидше думав треба припинити продаж зерна для них . на голодний шлунок краще думається !
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15.04.2022 10:53
+3
Тайвань на відкуп, він далеко від Європи
_________________________________________________________________________________

Слушна думка, але забули з приводу цього сам Тайвань спитати.
А він, на відміну від Украіни, не чекав нападу сусіда-агрессора, щоби почати розвивати армію та оборонну промисловість, а розвивав і перше і друге і мае деякі немаленьки досягнення.
Якби Китай міг, то зробив би це негайно.
Значить не може,значить боіться.
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15.04.2022 10:52
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вони вже зробили вибір, їм Гонг_конГ і Тайвань свербить, он вони *навчання* біля Тайваню оголосили... буде бійня
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15.04.2022 10:30 Ответить
У китая своя позиция заглотить как удав часть касапстана по этому он пока дурня включает.
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15.04.2022 10:39 Ответить
Китай-це другий, виплеканий усіма монстр , оскал він свій ще покаже.І звернення щодо визначеності у війні в Україні не мають ніякого сенсу, бо він вже нікого не боїться, він уважно спостерігає, аналізує, зробить висновки і піде завойовувати увесь мир
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15.04.2022 10:40 Ответить
ну весь не весь, а Тайвань і Гонг-конг підімне 100%, а далі залежить все від американців, чи допустять вони це... щоб Україну зберегти - Тайвань на відкуп, він далеко від Європи (так цинічно, але прагматично) Україна це все що захищає Європу від звірств кацапні).
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15.04.2022 10:44 Ответить
Тайвань на відкуп, він далеко від Європи
_________________________________________________________________________________

Слушна думка, але забули з приводу цього сам Тайвань спитати.
А він, на відміну від Украіни, не чекав нападу сусіда-агрессора, щоби почати розвивати армію та оборонну промисловість, а розвивав і перше і друге і мае деякі немаленьки досягнення.
Якби Китай міг, то зробив би це негайно.
Значить не може,значить боіться.
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15.04.2022 10:52 Ответить
Китай не напав, бо була і є висока імовірність втручання США у випадку нападу Китаєм.
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15.04.2022 11:07 Ответить
Втручання США, звичайно буде.
Але тільки як Етап №2.
А Етап №1 - самооборона.
В цьому сенсі Тайвань молодець, не чекае, що буде у випадку нападу, а йде попереду подій
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15.04.2022 11:35 Ответить
Китай вбухав у свій флот трильйони долярів а тепер с сумом спостерігає за трагікомедією москви яка йде на дно від новітньої ракети яка коштує всього кілька тисяч.
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15.04.2022 10:49 Ответить
Китай - такий самий паперовий монстр, що і парашка. Як у військовому сенсі, так і в економічному
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15.04.2022 14:37 Ответить
щоб Китай швидше думав треба припинити продаж зерна для них . на голодний шлунок краще думається !
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15.04.2022 10:53 Ответить
ПУСТЬ СИ ПРИВСЕЛЮДНО ДАСТ ПУТИНУ ПЗДЫ !)
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15.04.2022 10:59 Ответить
Мне кажется, китай уже определился не в нашу пользу. Потому что повторяет рос. пропаганду. Надеется усидеть на 2х стульях - и с европой/америкой торговать и дешёвые ресурсы у к@ц@пов покупать.
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15.04.2022 11:21 Ответить
http://www.mod.gov.cn/topnews/2022-04/15/content_4909022.htm http://www.mod.gov.cn/topnews/2022-04/15/content_4909022.htm

Похоже узкоглазые сделали свой выбор. Собираются открывать второй фронт и делать эскалацию вокруг Тайваня. Закиньте статью в переводчик
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15.04.2022 11:48 Ответить
Сегодняшнее обращение министра обороны Китая
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15.04.2022 11:52 Ответить
Китаю треба добре подумати, з ким він! Коли світ перестане купляти китайські товари, китайці швидко сядуть в калюжу. Та і у США та Європи поки що є чим прижучити Китай в області тезнологій та ліцензій...
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15.04.2022 12:12 Ответить
Желторотики заинтересованы в этой войне, чтоб их вассал-рашка как можно больше ослабла и упала потом им в руки как спелая груша, прэтому будут ее подогревать сколько смогут.
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15.04.2022 12:15 Ответить
Единственное, что уже сейчас был готов пообещать Украине китайский посол в нашей стране Фань Сяньжун - то, что «Китай никогда не будет нападать на Украину».

Но, может это делать чужими руками? "Нейтральность" помощь агрессору...

Китай сам по себе! Китайскую стратегию на внешней арене - не только в отношении российско-украинского конфликта, но и в целом, - можно описать тремя фразами - не занимай чью-либо сторону, оставайся нейтральным, продолжай наблюдать.

«Китай КАК БЫ* не преследует геополитических интересов, КАК БЫ* не созерцает пожар с противоположного берега и тем более КАК БЫ* не занимается подливанием масла в огонь».

Условно-предположительное сравнение КАК БЫ добавлено мною в формулу, озвученную министром иностранных дел Китая https://zn.ua/international/pochemu-kitaj-ne-stanet-harantom-bezopasnosti-ukrainy.html
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15.04.2022 13:57 Ответить
 
 