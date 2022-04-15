"Потратим с большей пользой": США не намерены возвращать олигархам РФ их арестованные активы

Соединенные Штаты не хотят возвращать российским олигархам активы, арестованные в рамках санкций за полномасштабное вторжение России в Украину.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Вашингтонскому экономическому клубу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Салливана, Вашингтон не намерен возвращать яхты и другие активы связанных с Путиным олигархов, арестованных в рамках санкций против России.

"Президент активно ищет пути достижения нашей цели – не возвращать арестованные активы, – сказал Салливан. – Наша цель состоит в том, чтобы реализовать их с большей пользой".

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Он добавил, что пока должен быть осторожным в высказываниях, потому что продолжается своего рода политический процесс, связанный с тем, как США будут в конце концов решать этот вопрос.

"Но будьте уверены, что цель состоит не в том, чтобы просто подержать их какое-то время, а затем вернуть все обратно", – сказал советник Белого дома по нацбезопасности.