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Новости Санкции против России
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россия (93015) США (24852) арест имущества (296) Салливан Джейк (252)

"Потратим с большей пользой": США не намерены возвращать олигархам РФ их арестованные активы

джейк,салліван

Соединенные Штаты не хотят возвращать российским олигархам активы, арестованные в рамках санкций за полномасштабное вторжение России в Украину.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Вашингтонскому экономическому клубу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Салливана, Вашингтон не намерен возвращать яхты и другие активы связанных с Путиным олигархов, арестованных в рамках санкций против России.

"Президент активно ищет пути достижения нашей цели – не возвращать арестованные активы, – сказал Салливан. – Наша цель состоит в том, чтобы реализовать их с большей пользой".

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Он добавил, что пока должен быть осторожным в высказываниях, потому что продолжается своего рода политический процесс, связанный с тем, как США будут в конце концов решать этот вопрос.

"Но будьте уверены, что цель состоит не в том, чтобы просто подержать их какое-то время, а затем вернуть все обратно", – сказал советник Белого дома по нацбезопасности.
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Топ комментарии
+28
Одобряем!!!!
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15.04.2022 10:31
+21
Амерам-черговий респект...
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15.04.2022 10:32
+19
"Всё шо нажито непосильным трудом...." (С)
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15.04.2022 10:33
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Одобряем!!!!
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15.04.2022 10:31 Ответить
Амерам-черговий респект...
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15.04.2022 10:32 Ответить
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15.04.2022 10:33 Ответить
"Всё шо нажито непосильным трудом...." (С)
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15.04.2022 10:33 Ответить
Сами виноваты, если не захотели на бункерной крысе Новичок испробовать.
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15.04.2022 10:34 Ответить
на снаряды против путенских фашистов
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15.04.2022 10:34 Ответить
вата - двойной лох. Вначале плешивый украл денежки у ваты через олигархов, а потом на эти денежки - снаряды для ваты. Ну а похороны на свой счёт
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15.04.2022 10:37 Ответить
Лохи в кубе👍❗
Хунта одобряет
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15.04.2022 10:59 Ответить
Дочки лаврова писькова и остальной касапской пистоты должны за свой счёт отстроить Мариуполь.
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15.04.2022 10:35 Ответить
В формі репарацій та контрибуцій україні, і як плата за військову допомогу, очевидно ж. Ну не коломойському ж і єрмаку передати просто...
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15.04.2022 10:35 Ответить
Можете ще й нашим олігархам крильця підрізати аби до влади не лізли і не ставили Клоунів до влади.
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15.04.2022 10:37 Ответить
Боже, благослови Америку!!!!!!!!
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15.04.2022 10:49 Ответить
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15.04.2022 10:57 Ответить
⚡️🔥США в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставят вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались для отправки в Афганистан.👍👋



Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби, сообщает"Голос Америки".
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15.04.2022 10:59 Ответить
А нам от этого, что достанется? Только разрушенная страна, покалеченные и погибшие люди ?
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15.04.2022 11:21 Ответить
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15.04.2022 11:35 Ответить
Красота: ВАШЕГО ТУТ НЕТ !
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15.04.2022 12:46 Ответить
 
 