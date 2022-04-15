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Новости Война
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оккупация (9992) Херсонщина (4386) Скадовск (48) Яковлев Александр (5)

В Скадовске оккупанты повесили триколоры, чиновники горсовета не вышли на работу, - мэр Яковлев

скадовськ

Оккупационные войска повесили флаги Российской Федерации на здании городского совета и на флагштоке в центре города.

Об этом пишет в фейсбуке мэр Скадовска Александр Яковлев, который 6 апреля уехал из города, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прицепили свои триколоры. Тем самым они говорят, что в дальнейшем несут полную ответственность за происходящее в городе и громаде", - отметил Яковлев.

Он подчеркнул, что Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами и с сегодняшнего дня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты похитили депутата Скадовского райсовета Курикова

"Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей громаде продолжается. Какие бы флаги не вешали захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвет наших желтых полей и голубого неба. Эти цвета в сердце каждого украинца. Украину не победить!" – добавил Яковлев.
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Топ комментарии
+8
Тобто мова йде про анексію і знищення всього українського! Байки про "звільнення від нацистів" закінчилися?
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15.04.2022 10:59
+6
Уже снимали, и не один раз. Думаю, что этот тоже долго не провесит. Им придется часового приставить.
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15.04.2022 11:11
+2
Ну, давай...
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15.04.2022 10:57
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а зняти не?
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15.04.2022 10:49 Ответить
Ну, давай...
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15.04.2022 10:57 Ответить
до чого це було?
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15.04.2022 11:09 Ответить
Хорошо звиздеть с дивана,вот к чему
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15.04.2022 11:15 Ответить
Уже снимали, и не один раз. Думаю, что этот тоже долго не провесит. Им придется часового приставить.
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15.04.2022 11:11 Ответить
Ага, тепер це називається виїхав з міста. Чудово. А це до всіх, таке фурмулювання "виїхав із міста" чи лише к окремим людям із окремої партії?
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15.04.2022 10:50 Ответить
То може хай вас замом назначать і в подвал до кацапів з'їздите?
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15.04.2022 11:15 Ответить
не вийти на роботу така собі відмазка....
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15.04.2022 10:51 Ответить
Тобто мова йде про анексію і знищення всього українського! Байки про "звільнення від нацистів" закінчилися?
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15.04.2022 10:59 Ответить
Ну, так руссо-фюрер сказал же, что мы оккупировать Украину не собираемся.....
Видать, кацапские холопы не в курсе программы партии....
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15.04.2022 11:10 Ответить
****@ец, не будет курортного сезона у скадовчан.
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15.04.2022 11:08 Ответить
Ну чинухи є чинухи, яка "вийти на роботу", що там робити під час війни під окупацією,ЩООО!??? Бумажку перекладати з одного кінця столу на інший, чи , АБИ БУВ, В КАБІНЕТІ СИДІТИ!???
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15.04.2022 11:09 Ответить
Чтож у тебя такая обида на чиновников? Как к тебе в квартиру попадает вода, горит свет, вывозится мусор и т.д.? Бумажки не просто перекладываются.Эти чиновники занимаются жизнеобеспечением города.
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15.04.2022 11:23 Ответить
Шо ти мелеш, це не чиновники цим замаються, може теплоенерго чи обленерго чи водоканал це чиновники держслужби!????? Якце пов"язане з чиновниками наприклад міської ради??? Платиш - постачають все! Ти ще в совку живеш!
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15.04.2022 12:29 Ответить
Вы плохо разбираетесь в работе местных властей. Многие из коммунальных служб принадлежат громаде и платишь и получаешь услугу-это только в головах обывателей. Этому предшествует большая работа, как раз чинуш. Да, там много бездельников, но это не умаляет работу добросовестных работников.
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15.04.2022 13:15 Ответить
Скадовську терміново потрібні такі ж невідомі снайпери, як в Мелітополі
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15.04.2022 11:32 Ответить
 
 