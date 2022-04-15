В Скадовске оккупанты повесили триколоры, чиновники горсовета не вышли на работу, - мэр Яковлев
Оккупационные войска повесили флаги Российской Федерации на здании городского совета и на флагштоке в центре города.
Об этом пишет в фейсбуке мэр Скадовска Александр Яковлев, который 6 апреля уехал из города, сообщает Цензор.НЕТ.
"Прицепили свои триколоры. Тем самым они говорят, что в дальнейшем несут полную ответственность за происходящее в городе и громаде", - отметил Яковлев.
Он подчеркнул, что Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами и с сегодняшнего дня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты похитили депутата Скадовского райсовета Курикова
"Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей громаде продолжается. Какие бы флаги не вешали захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвет наших желтых полей и голубого неба. Эти цвета в сердце каждого украинца. Украину не победить!" – добавил Яковлев.
Пожалуйста, подождите...
Видать, кацапские холопы не в курсе программы партии....