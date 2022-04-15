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Новости Санкции против России
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Польша ввела эмбарго на импорт угля из России и Беларуси: Дуда подписал закон

вугілля

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий эмбарго на импорт угля из России и возможность замораживания активов российских граждан и компаний за поддержку агрессии против Украины.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий эмбарго на импорт угля из России и возможность замораживания активов российских граждан и компаний, поддерживающих агрессию против Украины. Об этом сообщается на сайте канцелярии польского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Закон запрещает ввоз в Польшу и транзит через территорию страны энергетического или коксующегося угля из Российской Федерации и Беларуси. Контроль за выполнением этого запрета возложен на начальника Национальной фискальной администрации.

Нарушителям запрета грозит конфискация товара и штраф в размере до 20 млн злотых (140 млн грн).

Субъектам, пострадавшим от этого запрета, будут возмещены убытки, которые они понесут в результате наложенных санкций.

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Кроме того, закон запрещает использование символов и наименований, поддерживающих агрессию Российской Федерации против Украины. За нарушение этого запрета может грозить штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.
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Топ комментарии
+10
Поляки - люди думающие. Они знают как нужно опускать рашку. Говорят мало, делают по максимуму.
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15.04.2022 11:03
+2
Чужого лучше убить в яйце.
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15.04.2022 10:59
+2
тем более Россия продавала Польше уголь с Донбасса. Уже нужно было давно эмбарго наложить на все русское! Нужно быстрее работать и быстрее облаживать Россию эмбарго абсолютного! Главное нефть запретить полностью!
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15.04.2022 11:05
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Чужого лучше убить в яйце.
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15.04.2022 10:59 Ответить
а вбити охотніка знаєшь скільки кроліків буде? - не відмахаешься.....
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15.04.2022 11:14 Ответить
Поляки - люди думающие. Они знают как нужно опускать рашку. Говорят мало, делают по максимуму.
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15.04.2022 11:03 Ответить
тем более Россия продавала Польше уголь с Донбасса. Уже нужно было давно эмбарго наложить на все русское! Нужно быстрее работать и быстрее облаживать Россию эмбарго абсолютного! Главное нефть запретить полностью!
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15.04.2022 11:05 Ответить
Правильно зробив з Росії і Білорусії, а наш уряд підписав лише ембарго на торгівлю з Росією, а Білорусію лишив, як діру для контрабанди для своїх бариг...
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15.04.2022 11:08 Ответить
Полякам велика подяка!
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15.04.2022 11:17 Ответить
Варто не лише на імпорт, а й на транзит.
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15.04.2022 11:26 Ответить
еще на валенки и кокошники на навоз галифе портянки и буденовки а и эти балалайки
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15.04.2022 11:28 Ответить
"та транзит" - зараз німці заплачуть
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15.04.2022 11:30 Ответить
Польша закупала немалые объёмы, так что удар по карману московитов ощутимый.
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15.04.2022 12:44 Ответить
 
 