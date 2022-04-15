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Новости Война
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Мариуполь (5695) ООН (4054) эвакуация (2003)

ООН призывает согласовать "зеленый коридор" из Мариуполя. Там погибли две сотрудницы благотворительной организации "Каритас"

маріуполь

Генеральный секретарь ООН, координатор свободной помощи ООН Мартин Гриффитс обратился к украинской и российской сторонам с призывом согласовать коридоры для эвакуации мирного населения из населенных пунктов, где сохраняется угроза их жизни, и доставки туда гуманитарной помощи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я призываю стороны конфликта немедленно выполнить свои обязательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры по всей Украине. Я также повторяю призыв к сторонам срочно согласовать возможность гражданских граждан безопасно покинуть районы, где существует угроза их жизни. В то же время я призываю обеспечить возможность безопасного, быстрого и беспрепятственного доставки гуманитарной помощи туда, где потребности гражданского населения являются катастрофическими, особенно в те районы, которые были или остаются заблокированными", - говорится в заявлении, обнародованном в пятницу.

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Гриффитс сообщил, что недавно стало известно о гибели еще в середине марта сотрудниц гуманитарной организации "Каритас" вместе с родственниками в осажденном Мариуполе Донецкой области, и выразил соболезнования.

"Десятки тысяч мирных жителей Мариуполя, с самого начала ставших центром страшных потрясений, и других мест по всей Украине уже 50 дней живут в зоне боевых действий и обстрелов. С 24 февраля погибли более 1 932 мирных жителей, в том числе более 150 детей. Это должно прекратиться", - подчеркнул Гриффитс.

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Топ комментарии
+9
к каким "сторонам" ты обтекаемо обращаешься ?
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15.04.2022 11:08
+4
Нехай оон вилізе з вілл й стане коридором
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15.04.2022 11:10
+3
Tak i hochetsa etu nikchomnuju organizaciju paslatj po puti ruskava karablja .....
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15.04.2022 11:12
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к каким "сторонам" ты обтекаемо обращаешься ?
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15.04.2022 11:08 Ответить
Нехай оон вилізе з вілл й стане коридором
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15.04.2022 11:10 Ответить
Tak i hochetsa etu nikchomnuju organizaciju paslatj po puti ruskava karablja .....
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15.04.2022 11:12 Ответить
Почему бы им не приехать в Мариуполь на турецком корабле?
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15.04.2022 11:16 Ответить
"Сторони", "конфлікту", "закликаю".
Нікчемні, марні, непотрібні - слова, які прекрасно характеризують ООН як організацію. Можна додати на їх символ як девіз.
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15.04.2022 11:19 Ответить
гриффитс - тупой бесполезный пацифист-******* на содержании. Из-за подобных ему в мире войны могут длиться десятилетиями.
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15.04.2022 11:29 Ответить
ООН може разом з Папою і ВООЗ повитити на місяць, ні до кого конкретно не звертаючись і нікого не звинувачуючи. Щось на кшталт "обісцявся - і сумую".
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15.04.2022 11:33 Ответить
КОЛИ ВЛАДА БУДЕ РЯТУВАТЬ БІЙЦІВ МАРІУПОЛЯ???
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15.04.2022 11:40 Ответить
Гріффітс, Маріуполь блокується "однією стороною" - рашистами! До них звертайся!
Україна не може наразі нічого забезпечити...
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15.04.2022 12:11 Ответить
 
 