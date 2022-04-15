В Минобороны РФ уверяют, что нанесли ракетный удар по Жулянскому машиностроительному заводу в Киеве
В Минобороны России заявили, что ударили ракетами по Жулянскому машиностроительному заводу в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сегодняшний брифинг Минобороны РФ.
Также в оборонном ведомстве РФ добавили, что "масштабы ракетных ударов ВС РФ по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на любые атаки или диверсии на территории России".
Отметим, что украинская сторона официально не подтвердила факт нанесения удара по Жулянскому машиностроительному заводу.
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+54 Сайко Костя
показать весь комментарий15.04.2022 11:18
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+23 Elena Zhmariova
показать весь комментарий15.04.2022 11:17
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Все равно уже война
Вже досить толєрантити.
Якщо всі наші дурноваті діячі наввипередки ляпают за успіх програми "нептун"....
Цей завод прямо задіяний, як і ще цілий список заводів.
Всі ці бескінечні ляпання про поставки озброєння, застосування нового озброєння дуже додають рейтингів тим хто ляпає, але це вже пора розцінювати як воєнні злочини...
Надеюсь - такие планы рассматриваются.
Розраховував, що ситуація з кацапським крейсером, буде розвиватися як у книзі Оруела "1984"!
Зайдуть сьогодні люди у інтернет, а виявиться, що ніякого крейсеру "москва", взагалі ніколи не існувало...