Амбиции и обида на Запад - ЦРУ о том, почему Путин решил напасть на Украину
Разведка США еще осенью начала получать "тревожную и детальную" информацию о планах Владимира Путина начать масштабное вторжение в Украину.
Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, выступая в Технологическом университете штата Джорджия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Он отметил, что Путиным руководят амбиции, а также чувство "обиды" на Запад и незащищенности своего положения.
Бернс констатировал, что работа, которую выполняют разведслужбы США, и информация, которую они предоставляют властям Украины, "жизненно важны" для украинцев в их борьбе с российской агрессией.
Он также подчеркнул, что его ужасают те военные преступления, которые российские войска совершают в Украине.
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https://youtu.be/CPoDOfymxpA ось, дуже раджу послухати це
вправно ви html посилання вставили, треба й собі так робити)
на такое путлер тончо не ожидал и теперь волосы на яйцах рвет
тут в коментах краще розібралась.
Почему Путин все же напал на Украину?
Объяснения типа "денацификации-демилитаризации- и прочие дефекации", это все чушь неумная.
Истинная причина есть, но о ней никто не говорит и никогда не скажет.
Путин находится под влиянием мессианского духовно-мистического крыла РПЦ во главе с митрополитом Тихоном Шевкуновым(который к тому же его духовник).
Великая Россия, во главе Мира, а Путин, как Избранник для выполнения этого предназначения. Вот она, суть их учения и истинная причина начала войны, и Украина только первый этап.
Кто хочет понять чего они пытаются достигнуть, наберите в Гугле песню-балладу "Куликово Поле" Жанны Бичевской "(девушка талантливая, но полностью ******** на этой идее). И все становится понятно. Там и про внутреннюю политику, и про внешние цели, и про нового русского царя
Приводить не буду, слишком длинно, только пару куплетов
В страшный час расплаты брови мы нахмурим
И смахнем вампиров с тела всей страны,
И не будет зоны, лагерей и тюрем,
Все враги России будут казнены,
И не будет зоны, лагерей и тюрем
Все враги России будут казнены!
Возвратит Россия Русский Севастополь,
Станет снова Русским полуостров Крым,
Наш Босфор державный, наш Константинополь
И святыня мира Иерусалим,
Наш Босфор державный, наш Константинополь
И святыня мира Иерусалим!
В ее творчестве есть любопытный момент:
Так, согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Откровению Иоанна Богослова , христиане всего мира (не только православные) воспринимают https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Небесный Иерусалим как Небесный Город, посланный от Бога в конце истории, и как один из образов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5 Царства Небесного , то есть как среду посмертного послебытия. В этом контексте слова исполняемой Бичевской песни «Русский марш» («Русские идут»)
Русские идут, освобождая Третий Рим,
Русские идут в Небесный Иерусалимhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5]
воспринимались, как поголовный отсыл всех русских на смерть, в загробную жизнь. После критики в христианской блогосфере этот куплет, появившийся в результате поверхностного понимания автором духовной терминологии, из позднейших текстовок песни «Русский марш» был изъятhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] .
На всю голову съехавшая эта "девушка".
А зелень що робила?
2. Знищення НАТО через окупацію прибалтики
з загрозою, або застосуванням(обмеженим) ЯЗ. Після чого на думку творців цієї стратегії НАТО має здатися.
3. Виключення з західного світу східної Європи та домінування у західній.(Або розподіл Європи на зразок нової ялти).
Війна з Україною це лише один крок цього плану. На якому х*йло обісралось.
Це не образи та інша дурня. Чому ЦРУ розповідає дитячі казочки? Може так треба?
Але можу сказати одне:
Той хто вклав у голови кремлівської еліти ці божевільні ідеї. Явний ворог росії та наближає її руйнацію, навмисне чи ні .Велике питання!
Знамение?...
20 лет правления двумя словами - раша утонула
Мыж не против!
В 2022 году исполняется 100 лет со дня воссоздания орками- большевиками империи №2 - "СССР", поэтому Путин хотел после легкой победы над Украиной и постановки в ней декораций, как в РФ-и, 22.12.2022 г. года созвать в московии "съезд народов", и провозгласить создание, например, "СНР" - союза "народных республик", состоящий из псевдостран типа "ЛНР" и "ДНР" с орками из московии во главе них.Планы на создание тоталитарной псевдоимперии никуда не делись, орки собираются реализовать их любой ценой, посылая вперед на убой быдломассу, набранную из жителей захваченных областей - Крыма и Донбасса , сами стоят позади, расстреливая для острастки тех, кто не подчиняется приказам - в общем,все, как во 2-й мировой войне, в "СССР" и "РККА".Можно надеяться на себя,помощь США ,объединенной Европы и Бога: как только 30.04.1945 г. умер Гитлер, то 01.05.1945 г. Гемания капитулировала - все держалось до последнего на одержимости только одного человека. А если бы это случилось 31 августа 1939 года?