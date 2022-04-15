После Бучи и Краматорска должно быть еще больше санкций против России, - Порошенко
Санкции против России должны усиливаться после каждого преступления армии страны-оккупанта.
Об этом в эфире телеканала Fox News сказал Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Он подчеркнул, что ситуация после разоблачения страшных преступлений россиян в Буче и других городах Украины существенно изменилась.
В ответ на вопрос, что еще после признания президентом Байденом геноцида против украинского народа со стороны России могут сделать Соединенные Штаты для Украины, Порошенко сказал: "Я очень ценю то, что позиция Соединенных Штатов развивается. И позиция эта до 24 февраля и после этой даты значительно отличается. Позиции до Бучи и после Бучи отличаюся", – отмечает Порошенко.
"Три недели назад я призвал к реализации плана пяти ключевых шагов – призыв, который я адресовал США, НАТО и Европейскому Союзу. Речь шла о ленд-лизе, и хорошо, что соответствующий акт был проголосован Сенатом США. Теперь дело за Палатой представителей, которую прошу также согласовать этот акт и предоставить право президенту Байдену обеспечить поставки нам всего необходимого – от продовольствия до амуниции. Здесь развитие происходит", – отметил Порошенко.
"Позиция вторая – закройте небо. От Словакии мы уже получили системы противовоздушной защиты С-300. Но соответствующее оружие есть и в других странах Восточной Европы, что должно быть согласовано НАТО и поддержано Соединенными Штатами", – считает лидер "Европейской Солидарности".
"Третья позиция – второй фронт. После Бучи должно быть еще больше санкций. Особенно после Краматорска, где они применили ракеты против людей, которые просто хотели эвакуироваться из города. Больше санкций за химические атаки в Мариуполе. Каждый день происходят новые преступления, а потому должно быть больше и санкций", – отмечает Порошенко.
"Позиция четвертая – "план Маршала", однозначно. Именно сейчас нужно уже формировать глобальную коалицию, которая стала бы для Украины светом в конце тоннеля. И пятая позиция. Очень положительно, что Украина получила Опросник ЕС для получения еще в этом году статуса кадидата на членство в ЕС. Украина, пожалуй, платит самую большую цену за этот свой выбор, обагренный кровью", – считает Порошенко.
"По Соединенным Штатам, мы рассчитываем сегодня на фактор, который бы изменил правила игры. Можете себе представить, что всего 300 танков, 1000 бронемашин и 100 истребителей могут кардинально изменить характер этой войны. Помогите храбрым украинским солдатам, храбрым украинским пилотам выбросить Путина с украинской земли. И это абсолютно реальное дело", – резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Якщо у призначений термін вони цього не зроблять, можуть застосувати дисциплінарне стягнення, аж до звільнення.
https://t.me/operativnoZSU/19142 https://t.me/operativnoZSU/19142
. І не піариться
А за власний рахунок забеспечувати тероборону? Це теж піар?
Тоді, я хочу, щоб вся влада так піарилась, разом з її хазяїном бабломойським.
бо ви, падли, напавши на Україну - збудили зверя..
"Бійці нашого (206-го) батальйону (тероборони) одні з перших увійшли в Бучу і на власні очі побачили злочини росіян. Там були зґвалтовані і вбиті жінки, зґвалтовані і вбиті діти, хлопчики і дівчатка, із зав'язаними руками чоловіки після тортур.
Пам'ятаєте ракету, яка вдарила по натовпу дітей і жінок, що евакуювалися з Краматорська, з написом «Діти»? Розстріляні автобуси, в яких мами везли своїх дітей на евакуацію і вони загинули?
Це - геноцид українського народу. Ми маємо скласти «Список Бучі», де мають бути всі: від пуйла до кадировців і пропагандистів. І кожен з них має опинитися за ґратами за рішенням суду. Суду - бо ми не росія".
Логіка у вас ....
Людина дуже розумна, яку приємно слухати.
Приходь. Ніхто не ховається.
https://www.obozrevatel.com/politics-news/posle-uvidennogo-mirom-v-buche-dlya-zapadnyih-liderov-nastupil-printsipialnyij-moment-zelenskij-prizval-usilit-sanktsii-protiv-rf.htm После увиденного миром в Буче для западных лидеров наступил принципиальный момент: Зеленский призвал усилить санкции против РФ
06.04.2022
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3407582-zelenskij-zaklikav-zahid-stvoriti-programu-lendlizu-dla-ukraini.html Зеленський закликав Захід створити програму ленд-лізу для України 19.02.2022 19:26
Це на місяць раніше
https://24tv.ua/bude-noviy-plan-marshala-dlya-********-zelenskiy-pro-pidtrimku_n1897440 Буде новий план Маршалла для України, - Зеленський про підтримку Заходу 8 березня 2022, 23:47
Це на тиждень раніше
Що там ще?
https://espreso.tv/rosiyani-tezh-lyudi-voni-ne-zmozhut-piti-viynoyu-na-ukrainu-zelenskiy-u-********* "Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені 19 лютого, 2022 субота
Гортай тег. Сам. Аж до 2014-го року. Я недарма його засвітив.
06.12.2021
- зо два з гаком місяців ДО війни (коли Бубочку цікавлять тільки лижи та п'янки з Єрмаком)
https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/political/784297-amp.html?espv=1 Порошенко закликає міжнародних партнерів активізувати надання оборонного озброєння українській армії
https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/political/784297-amp.html?espv=1
https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/political/784297-amp.html?espv=1 20:29, 06.12.2021
.. ми повинні відновити щось на кшталт програми оборонної допомоги Україні під умовною назвою "ЛендЛиз 2", - пояснив Порошенко.
, вирішили 'гратися' у фактчекінг:
- тут вам напхають за комірець всі ваші ХужиНіБудіт, КакаяРазніца та інші 'шашликі на дєвятамай', лайнючки зелененькі.
https://m.youtube.com/watch?v=I7L5RZDRU-Y Хуже Нє Будєт
Какая Разніца
Хоть ПАржом
✅ надати більше зброї та військової техніки, включно з літаками та системами протиповітряної оборони.
✅ прийняти закон про ленд-ліз, як це зробив Сенат США. Нам потрібно все - від продовольства до амуніції. Адже ми воюємо за весь світ.
✅ закрити повітряний простір над Україною від російських масованих повітряних нападів.
✅ притягнути до відповідальності путіна та його криваву армію за знищення тисяч мирних громадян України.
✅ запровадити «Список Бучі» за прикладом «Списку Магнітського».
✅ відкрити другий фронт проти росії.
✅ запровадити жорсткіші санкції проти росії, особливо після її злочинів у Бучі та Краматорську.
✅ запровадити ембарго на російські газ та нафту, на всю російську торгівлю. Припиніть фінансувати росію, яка використовує це для вбивства українців.
✅ зруйнувати повністю абсолютно політичний проект «Північний потік-2».
✅ надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.