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Новости Санкции против России Война
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После Бучи и Краматорска должно быть еще больше санкций против России, - Порошенко

порошенко

Санкции против России должны усиливаться после каждого преступления армии страны-оккупанта.

Об этом в эфире телеканала Fox News сказал Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Он подчеркнул, что ситуация после разоблачения страшных преступлений россиян в Буче и других городах Украины существенно изменилась.

В ответ на вопрос, что еще после признания президентом Байденом геноцида против украинского народа со стороны России могут сделать Соединенные Штаты для Украины, Порошенко сказал: "Я очень ценю то, что позиция Соединенных Штатов развивается. И позиция эта до 24 февраля и после этой даты значительно отличается. Позиции до Бучи и после Бучи отличаюся", – отмечает Порошенко.

"Три недели назад я призвал к реализации плана пяти ключевых шагов – призыв, который я адресовал США, НАТО и Европейскому Союзу. Речь шла о ленд-лизе, и хорошо, что соответствующий акт был проголосован Сенатом США. Теперь дело за Палатой представителей, которую прошу также согласовать этот акт и предоставить право президенту Байдену обеспечить поставки нам всего необходимого – от продовольствия до амуниции. Здесь развитие происходит", – отметил Порошенко.

"Позиция вторая – закройте небо. От Словакии мы уже получили системы противовоздушной защиты С-300. Но соответствующее оружие есть и в других странах Восточной Европы, что должно быть согласовано НАТО и поддержано Соединенными Штатами", – считает лидер "Европейской Солидарности".

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"Третья позиция – второй фронт. После Бучи должно быть еще больше санкций. Особенно после Краматорска, где они применили ракеты против людей, которые просто хотели эвакуироваться из города. Больше санкций за химические атаки в Мариуполе. Каждый день происходят новые преступления, а потому должно быть больше и санкций", – отмечает Порошенко.

"Позиция четвертая – "план Маршала", однозначно. Именно сейчас нужно уже формировать глобальную коалицию, которая стала бы для Украины светом в конце тоннеля. И пятая позиция. Очень положительно, что Украина получила Опросник ЕС для получения еще в этом году статуса кадидата на членство в ЕС. Украина, пожалуй, платит самую большую цену за этот свой выбор, обагренный кровью", – считает Порошенко.

"По Соединенным Штатам, мы рассчитываем сегодня на фактор, который бы изменил правила игры. Можете себе представить, что всего 300 танков, 1000 бронемашин и 100 истребителей могут кардинально изменить характер этой войны. Помогите храбрым украинским солдатам, храбрым украинским пилотам выбросить Путина с украинской земли. И это абсолютно реальное дело", – резюмирует Порошенко.
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Топ комментарии
+17
Склады загорелись в Новосибирске шо у ніх там проісходіт?
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15.04.2022 11:36
+13
https://t.me/PresidentPoroshenko/3201 Петро Порошенко виступи в на засіданні ВР і закликав скласти (санкційний) «Список Бучі», де мають бути всі: від ***** до кадирівців і пропагандистів .

"Бійці нашого (206-го) батальйону (тероборони) одні з перших увійшли в Бучу і на власні очі побачили злочини росіян. Там були зґвалтовані і вбиті жінки, зґвалтовані і вбиті діти, хлопчики і дівчатка, із зав'язаними руками чоловіки після тортур.
Пам'ятаєте ракету, яка вдарила по натовпу дітей і жінок, що евакуювалися з Краматорська, з написом «Діти»? Розстріляні автобуси, в яких мами везли своїх дітей на евакуацію і вони загинули?
Це - геноцид українського народу. Ми маємо скласти «Список Бучі», де мають бути всі: від пуйла до кадировців і пропагандистів. І кожен з них має опинитися за ґратами за рішенням суду. Суду - бо ми не росія".
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15.04.2022 12:00
+10
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15.04.2022 11:42
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Правила форума Совет форумчан
У чиновників, які виїхали за кордон, є час до 25 квітня, щоб повернутися в Україну, повідомляє Кабмін.

Якщо у призначений термін вони цього не зроблять, можуть застосувати дисциплінарне стягнення, аж до звільнення.

https://t.me/operativnoZSU/19142 https://t.me/operativnoZSU/19142

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15.04.2022 11:36 Ответить
Аж до звільнення - яке сурове покарання((((
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15.04.2022 12:35 Ответить
Склады загорелись в Новосибирске шо у ніх там проісходіт?
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15.04.2022 11:36 Ответить
Можливо інвентаризація...
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15.04.2022 11:39 Ответить
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15.04.2022 11:42 Ответить
Воює
. І не піариться
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15.04.2022 11:48 Ответить
Глянь пару відосіків неголеного Боневтіка - полегшає...
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15.04.2022 11:53 Ответить
Давати інтер'ю західним ЗМІ та інформувати громадян Заходу, це піаритися? Правда?
А за власний рахунок забеспечувати тероборону? Це теж піар?
Тоді, я хочу, щоб вся влада так піарилась, разом з її хазяїном бабломойським.
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15.04.2022 13:11 Ответить
это горит склад автомобильных шин......
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15.04.2022 11:58 Ответить
не пофіг Катерино, зовсім не пофіг... - вам би думати як до урн йдете - ціни в вам не було.
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15.04.2022 11:48 Ответить
твої діти - онуки будуть співати "слава Укрaїні!"
бо ви, падли, напавши на Україну - збудили зверя..
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15.04.2022 12:19 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3201 Петро Порошенко виступи в на засіданні ВР і закликав скласти (санкційний) «Список Бучі», де мають бути всі: від ***** до кадирівців і пропагандистів .

"Бійці нашого (206-го) батальйону (тероборони) одні з перших увійшли в Бучу і на власні очі побачили злочини росіян. Там були зґвалтовані і вбиті жінки, зґвалтовані і вбиті діти, хлопчики і дівчатка, із зав'язаними руками чоловіки після тортур.
Пам'ятаєте ракету, яка вдарила по натовпу дітей і жінок, що евакуювалися з Краматорська, з написом «Діти»? Розстріляні автобуси, в яких мами везли своїх дітей на евакуацію і вони загинули?
Це - геноцид українського народу. Ми маємо скласти «Список Бучі», де мають бути всі: від пуйла до кадировців і пропагандистів. І кожен з них має опинитися за ґратами за рішенням суду. Суду - бо ми не росія".
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15.04.2022 12:00 Ответить
Крім санкцій до ворога мають бути порушені кримінальні справи по відношенню до посадових осіб, які це допустили., які саботували виділення коштів на аромію і виробництво ракет!
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15.04.2022 12:52 Ответить
І саме тому численні закордонні змі беруть у нього інтерв'ю .
Логіка у вас ....
Людина дуже розумна, яку приємно слухати.
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15.04.2022 12:11 Ответить
Ви тільки пам'ятаєте одну єдину відпустку Порошенка. А за численні зеліні навіть не заїкаєтесь. А чому так? Вам мізки промили?
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15.04.2022 12:31 Ответить
у зелених як і у кацапів - логіки нема.
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15.04.2022 12:35 Ответить
Да оно, судя с ника, не просыхает
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15.04.2022 12:38 Ответить
Кацапи і колаборанти , ваша точка зору щодо діяльності Порошенка , нікого в нашій краіні не цікавить , так як Петро Олексійович завжди відстоював інтереси Украіни і відстоює , про це знають люди і військові 😡- цього достатньо !
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15.04.2022 12:13 Ответить
Ой дурак....зомбофюррер блін, доморощений
Приходь. Ніхто не ховається.
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15.04.2022 13:02 Ответить
Какое сегодня число?
https://www.obozrevatel.com/politics-news/posle-uvidennogo-mirom-v-buche-dlya-zapadnyih-liderov-nastupil-printsipialnyij-moment-zelenskij-prizval-usilit-sanktsii-protiv-rf.htm После увиденного миром в Буче для западных лидеров наступил принципиальный момент: Зеленский призвал усилить санкции против РФ

06.04.2022
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15.04.2022 12:25 Ответить
Пропозиції від Порошенко поступили на початку війни,про лізинг тоже його ідея. Це офіс трохи запізнився. Про закрите небо,то лежить переді мною моя петиція, яку я підписала. Нас таких багато і нажаль вона до сих пір в розгляді. Що зробили ви?
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15.04.2022 12:38 Ответить
Ви розумієте, що таке синенькі буквачки? Це посилання. Ось ви зробили заяву про лізинг - надайте джерело
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15.04.2022 12:42 Ответить
нерозуміючому, що означає слово "" з циферками зверху над цією новиною, я поясню, що це - тег. І, якщо його кликнути - висвітлиться 12841 новина, яка згадує Пороха. на другій -третій сторінці там - купа новин, де Порох згадує про лендліз, про санкції, про вступ до НАТО+ЄС. Особливо концентровано про це говориться в інфі від 18/03 "", тобто, на три тижні раніше, ніж це проголосив чинний Зе.
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15.04.2022 13:16 Ответить
Цікавий календар
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3407582-zelenskij-zaklikav-zahid-stvoriti-programu-lendlizu-dla-ukraini.html Зеленський закликав Захід створити програму ленд-лізу для України 19.02.2022 19:26
Це на місяць раніше
https://24tv.ua/bude-noviy-plan-marshala-dlya-********-zelenskiy-pro-pidtrimku_n1897440 Буде новий план Маршалла для України, - Зеленський про підтримку Заходу 8 березня 2022, 23:47
Це на тиждень раніше

Що там ще?
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15.04.2022 13:26 Ответить
19.02.2022 ???

https://espreso.tv/rosiyani-tezh-lyudi-voni-ne-zmozhut-piti-viynoyu-na-ukrainu-zelenskiy-u-********* "Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені 19 лютого, 2022 субота
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15.04.2022 17:39 Ответить
Ще?
Гортай тег. Сам. Аж до 2014-го року. Я недарма його засвітив.
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15.04.2022 17:45 Ответить
Календар, так Календар

06.12.2021
- зо два з гаком місяців ДО війни (коли Бубочку цікавлять тільки лижи та п'янки з Єрмаком)

https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/political/784297-amp.html?espv=1 Порошенко закликає міжнародних партнерів активізувати надання оборонного озброєння українській армії

https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/political/784297-amp.html?espv=1
https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/political/784297-amp.html?espv=1 20:29, 06.12.2021

.. ми повинні відновити щось на кшталт програми оборонної допомоги Україні під умовною назвою "ЛендЛиз 2", - пояснив Порошенко.
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15.04.2022 18:00 Ответить
Даремно ви,

, вирішили 'гратися' у фактчекінг:

- тут вам напхають за комірець всі ваші ХужиНіБудіт, КакаяРазніца та інші 'шашликі на дєвятамай', лайнючки зелененькі.
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15.04.2022 18:20 Ответить
Враження таке - десь є центр подій,де приймаються рішення,плануються операціі,наробляються взаємовідносини,а Порох бігає кругом того всього і виголошує прописні істини...
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15.04.2022 12:46 Ответить
А який то центр подій прийняття рішення? Той, що всі кричали, що ворог на порозі, а вони кликали на шашлики і витрачали останні гроші на дороги, замість армії? То то не центр подій, а центр диверсантів.
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15.04.2022 12:55 Ответить
звичайно, у французів Бонапарт, в українців Боневтік
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15.04.2022 12:57 Ответить
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15.04.2022 13:11 Ответить
Нагадує про себе, бо вже забувають )))
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15.04.2022 13:05 Ответить
Ви пам'ятаєте лише про зеленого аождя?
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15.04.2022 13:19 Ответить
Зелений йому платить за добру пам'ять про боневтіка
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15.04.2022 13:46 Ответить
Забувають геть більше:

https://m.youtube.com/watch?v=I7L5RZDRU-Y Хуже Нє Будєт

Какая Разніца

Хоть ПАржом

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15.04.2022 18:50 Ответить
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15.04.2022 12:53 Ответить
Знову це непорозуміння з манією величі.
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15.04.2022 13:04 Ответить
Згинь зелена наволоч
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15.04.2022 13:09 Ответить
Знову це непорозуміння з манією величі.
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15.04.2022 14:54 Ответить
Це ви про свою появу заздалегідь об'являєте ?
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15.04.2022 17:04 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3204 Петро Порошенко щодня в інтерв'ю іноземним ЗМІ закликає світ :

надати більше зброї та військової техніки, включно з літаками та системами протиповітряної оборони.

прийняти закон про ленд-ліз, як це зробив Сенат США. Нам потрібно все - від продовольства до амуніції. Адже ми воюємо за весь світ.

закрити повітряний простір над Україною від російських масованих повітряних нападів.

притягнути до відповідальності путіна та його криваву армію за знищення тисяч мирних громадян України.

запровадити «Список Бучі» за прикладом «Списку Магнітського».

відкрити другий фронт проти росії.

запровадити жорсткіші санкції проти росії, особливо після її злочинів у Бучі та Краматорську.

запровадити ембарго на російські газ та нафту, на всю російську торгівлю. Припиніть фінансувати росію, яка використовує це для вбивства українців.

зруйнувати повністю абсолютно політичний проект «Північний потік-2».

надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.
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15.04.2022 17:52 Ответить
 
 