После Бучи и Краматорска должно быть еще больше санкций против России, - Порошенко

Санкции против России должны усиливаться после каждого преступления армии страны-оккупанта.

Об этом в эфире телеканала Fox News сказал Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Он подчеркнул, что ситуация после разоблачения страшных преступлений россиян в Буче и других городах Украины существенно изменилась.

В ответ на вопрос, что еще после признания президентом Байденом геноцида против украинского народа со стороны России могут сделать Соединенные Штаты для Украины, Порошенко сказал: "Я очень ценю то, что позиция Соединенных Штатов развивается. И позиция эта до 24 февраля и после этой даты значительно отличается. Позиции до Бучи и после Бучи отличаюся", – отмечает Порошенко.

"Три недели назад я призвал к реализации плана пяти ключевых шагов – призыв, который я адресовал США, НАТО и Европейскому Союзу. Речь шла о ленд-лизе, и хорошо, что соответствующий акт был проголосован Сенатом США. Теперь дело за Палатой представителей, которую прошу также согласовать этот акт и предоставить право президенту Байдену обеспечить поставки нам всего необходимого – от продовольствия до амуниции. Здесь развитие происходит", – отметил Порошенко.

"Позиция вторая – закройте небо. От Словакии мы уже получили системы противовоздушной защиты С-300. Но соответствующее оружие есть и в других странах Восточной Европы, что должно быть согласовано НАТО и поддержано Соединенными Штатами", – считает лидер "Европейской Солидарности".

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"Третья позиция – второй фронт. После Бучи должно быть еще больше санкций. Особенно после Краматорска, где они применили ракеты против людей, которые просто хотели эвакуироваться из города. Больше санкций за химические атаки в Мариуполе. Каждый день происходят новые преступления, а потому должно быть больше и санкций", – отмечает Порошенко.

"Позиция четвертая – "план Маршала", однозначно. Именно сейчас нужно уже формировать глобальную коалицию, которая стала бы для Украины светом в конце тоннеля. И пятая позиция. Очень положительно, что Украина получила Опросник ЕС для получения еще в этом году статуса кадидата на членство в ЕС. Украина, пожалуй, платит самую большую цену за этот свой выбор, обагренный кровью", – считает Порошенко.

"По Соединенным Штатам, мы рассчитываем сегодня на фактор, который бы изменил правила игры. Можете себе представить, что всего 300 танков, 1000 бронемашин и 100 истребителей могут кардинально изменить характер этой войны. Помогите храбрым украинским солдатам, храбрым украинским пилотам выбросить Путина с украинской земли. И это абсолютно реальное дело", – резюмирует Порошенко.