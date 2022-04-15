Зеленский обсудил на селекторном совещании поставки вооружения и боеприпасов в Украину и темпы собственного производства, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание по материально-техническому обеспечению армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как отмечается, с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, руководителей силовых ведомств обсудили поставки вооружения и боеприпасов от партнеров Украины и темпы собственного производства.
Также была заслушана информация от разведки.
Других деталей пока не сообщается.
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