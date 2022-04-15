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Зеленский обсудил на селекторном совещании поставки вооружения и боеприпасов в Украину и темпы собственного производства, - ОП

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание по материально-техническому обеспечению армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, руководителей силовых ведомств обсудили поставки вооружения и боеприпасов от партнеров Украины и темпы собственного производства.

Также была заслушана информация от разведки.

Других деталей пока не сообщается.

Читайте также: "Украинцы показали, что российские корабли могут уйти... разве что ко дну", - Зеленский
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Топ комментарии
+24
Ага, ещё Ермака, Арахамию с Подоляком допустите до боеприпасов, они вам нарешают... До войны некогда было, так хоть сейчас озаботились, асфальтоукладчики...
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15.04.2022 11:57
+13
Бідненький, дайте час боневтіку хоч поголитися...
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15.04.2022 12:02
+10
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15.04.2022 11:57
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ну всё вава полез к бк
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15.04.2022 11:54 Ответить
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15.04.2022 11:57 Ответить
Ага, ещё Ермака, Арахамию с Подоляком допустите до боеприпасов, они вам нарешают... До войны некогда было, так хоть сейчас озаботились, асфальтоукладчики...
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15.04.2022 11:57 Ответить
Якщо каву, як завжди, розносив агент Єрмак, то пуйло нічого не пропустив.
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15.04.2022 11:58 Ответить
Бідненький, дайте час боневтіку хоч поголитися...
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15.04.2022 12:02 Ответить
Собаки - ************* лают , а украинский караван идет ! 🇺🇦
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15.04.2022 12:06 Ответить
Без ************** з ОПи він пішов би швидше
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15.04.2022 12:31 Ответить
Украинский караван это кто ермак, демченко ,татаров??!
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15.04.2022 12:38 Ответить
Нарешті. Просіть не снаряди та набої, а кілька виробничих ліній. Ліцензуйте. Запрошуйте англосаксів. Створіть спільні виробництва. Своє дешевше, надійніше і швидше. І не треба чекати дозволів від шольців з макронами. Після війни додаткова копійчина буде.
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15.04.2022 12:20 Ответить
Сподіваюсь демченкане забули запросити?!
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15.04.2022 12:28 Ответить
Що заважало Володі і його К до лютого 2022 року виробляти свою зброю? Цікаво дороги чи домовленості з ворогом? Те, що його бока тут торчать, навіть не заперечується, питання тільки навмисно, чи по дурості. Шкоди від нього більше ніж користі. Це моя особиста думка.
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15.04.2022 12:50 Ответить
Єрмак був там? Демченко? а то фотка якась не інформативна!
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15.04.2022 12:56 Ответить
 
 