Общие потери РФ с начала войны: около 20 тыс. человек, 163 самолета, 144 вертолета, 756 танков и 1 976 бронированных машин
Войска РФ, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 апреля потери личного состава противника составляют около 20 тысяч человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 20000 человек,
танков ‒ 756 ед,
боевых бронированных машин - 1976 ед,
артиллерийских систем - 366 ед,
РСЗО - 122 ед,
средства ПВО - 66 ед,
самолетов - 163 ед,
вертолетов - 144 ед,
автомобильной техники - 1443 ед,
корабли /катера - 8 ед,
цистерн с ГСМ - 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 135,
специальная техника – 25,
пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе ВСУ.
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Логічно, що евакуйований з крейсера "Москва" екіпаж сьогодні мав би бути доставлений в Крим.
Якщо сьогодні такої інфи не буде, значить немає кого евакуювати
Історія повторюється , тепер в Україні .!!
.
Рядом, рядом -
Радость и беда.
Надо, надо
Твёрдый дать ответ:
Солнечному миру -
Да! Да! Да!
Ядерному взрыву -
Нет! Нет! Нет!
"Непредсказуемые последствия" -- это мрази на воронеж с белгородом намекают? Да ради бога!