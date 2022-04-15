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Новости Война
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армия РФ (18059) Генштаб ВС (5784) потери (4274)

Общие потери РФ с начала войны: около 20 тыс. человек, 163 самолета, 144 вертолета, 756 танков и 1 976 бронированных машин

Войска РФ, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 апреля потери личного состава противника составляют около 20 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 20000 человек,

танков ‒ 756 ед,

боевых бронированных машин - 1976 ед,

артиллерийских систем - 366 ед,

РСЗО - 122 ед,

средства ПВО - 66 ед,

самолетов - 163 ед,

вертолетов - 144 ед,

автомобильной техники - 1443 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 135,

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Читайте также: Общие потери РФ с начала войны – около 19,9 тыс. человек, 160 самолетов, 144 вертолета, 753 танка и 1 968 бронированных машин

Общие потери РФ с начала войны: около 20 тыс. человек, 163 самолета, 144 вертолета, 756 танков и 1 976 бронированных машин 01

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе ВСУ.
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Топ комментарии
+16
Знайшов цікаве фото . Фінська війна , розтрощена фінами - колона червоної армії . .
Історія повторюється , тепер в Україні .!!
.
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15.04.2022 12:15
+15
ночное рандеву с с пво холодноярцев для ка 52 оказалось не очень
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15.04.2022 12:03
+8
В рашке минобороны и академия наук придумывают какую антиНептуновскую решетку-козырек нужно сварить для судов Черноморского флота.
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15.04.2022 12:05
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ночное рандеву с с пво холодноярцев для ка 52 оказалось не очень
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15.04.2022 12:03 Ответить
Ну, "мокшу" врахували, вже вісім корит; але чому не враховують понад 400 мокрих орків, які пішли годувати крабів?
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15.04.2022 12:05 Ответить
Там навіть більше. 510 екіпаж і чоловік 200 штаб ЧФ який був на крейсері. В свиностополь привезли 14 врятованих...
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15.04.2022 12:10 Ответить
Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1514881809133281282 49 мин



Логічно, що евакуйований з крейсера "Москва" екіпаж сьогодні мав би бути доставлений в Крим.
Якщо сьогодні такої інфи не буде, значить немає кого евакуювати
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15.04.2022 12:12 Ответить
По идее с "Москвы" может еще быть несколько сот дохлых оккупантов.
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15.04.2022 12:05 Ответить
Вони переведені в Іхтіяндри...
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15.04.2022 12:10 Ответить
Скильки вас? - Цванцих
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15.04.2022 12:05 Ответить
В рашке минобороны и академия наук придумывают какую антиНептуновскую решетку-козырек нужно сварить для судов Черноморского флота.
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15.04.2022 12:05 Ответить
Новітня розробка, анало-говнєт.
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15.04.2022 12:16 Ответить

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15.04.2022 12:06 Ответить
Знайшов цікаве фото . Фінська війна , розтрощена фінами - колона червоної армії . .
Історія повторюється , тепер в Україні .!!
.
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15.04.2022 12:15 Ответить
Я так понимаю, что сейчас на рф кобзон за исполнение советского шлягера «Пока не поздно» был бы арестован за текст припева:

Рядом, рядом -
Радость и беда.
Надо, надо
Твёрдый дать ответ:
Солнечному миру -
Да! Да! Да!
Ядерному взрыву -
Нет! Нет! Нет!
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15.04.2022 12:16 Ответить
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15.04.2022 12:16 Ответить


"Непредсказуемые последствия" -- это мрази на воронеж с белгородом намекают? Да ради бога!
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15.04.2022 12:55 Ответить
+одна "мацква"
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15.04.2022 12:24 Ответить
нормально погуляли
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15.04.2022 12:31 Ответить
все строго по плану
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15.04.2022 12:34 Ответить
-20000 существ, -тысячи тонн некогда грозного металла... -- но казус белли для ********** еще не наступил
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15.04.2022 12:58 Ответить
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15.04.2022 19:39 Ответить
чего-то потери кацапов перестали быстро расти - раньше по 500-1000 в сутки - а это число около 20-ки уже неделю держится
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15.04.2022 20:56 Ответить
 
 