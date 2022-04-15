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Захватчики обстреляли оккупированную Васильевку, погиб один человек, пять ранены, - Запорожская ОВА

василівка

Один человек погиб, еще пять получили ранения вследствие обстрела российской оккупационной армией г. Васильевки Запорожской области.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие артиллерийских обстрелов города Васильевка с позиций вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, расположенных в пгт. Михайловке и с. Орлянском, повреждены несколько жилых домов в центре города и частный сектор (так называемая колхозка), уничтожен продуктовый магазин и повреждено депо на железнодорожной станции "Таврийск". В результате российского обстрела 1 человек погиб, а 5 получили ранения", - говорится в сообщении.

В обладминистрации также сообщили, что представитель ВС РФ планирует 15 апреля отправить СМИ оккупационных войск на территорию Васильевки, чтобы создавать для федерального телевидения РФ пропагандистские материалы, дискредитирующие ВСУ.

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Васильевка оккупирована российской армией, территории к северу от нее контролируются украинской армией. Через город проходят согласованные гуманитарные коридоры по эвакуации жителей городов оккупированной части Запорожской области и Мариуполя Донецкой области.
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а у відповідь тиша. питання чому? Відповідь тому, що у громадян немає зброї.
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15.04.2022 12:11 Ответить
взагалі в новинах, якась насторожуюча тиша...ох, і не подобається мені...йдуть бої
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15.04.2022 12:38 Ответить
Василівка на дорозі до Запоріжжя Е105..і міст на Кам'янське
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15.04.2022 12:48 Ответить
 
 