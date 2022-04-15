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Мариуполь (5695)

В Мариуполе российские оккупанты вводят пропуска, чтобы выявлять "неблагонадежных", - советник мэра Андрющенко

маріуполь

В заблокированном Мариуполе захватчики вводят горожанам пропуска для передвижения по городу, что поможет им зачистить "неблагонадежных".

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты. Информация о введении пропусков для передвижения по городу находит свое подтверждение. Официальная версия – для обеспечения безопасности и контроля за выдачей гуманитарки. В реальности – проведение переписи населения и зачистка "неблагонадежных" через сверки с полученными от коллаборантов и предателей базами данных коммунальщиков, бюджетников, правоохранителей и составленными списками активистов", – написал Андрющенко.

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Он отметил, что коммунальщики и бюджетники будут принуждаться к сотрудничеству с оккупационными властями, другие будут арестованы и могут исчезнуть в тюрьмах и концлагерях оккупантов.
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https://twitter.com/IsraelThreads/status/1514760076602617859
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15.04.2022 12:08 Ответить
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15.04.2022 12:26 Ответить
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15.04.2022 12:26 Ответить
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15.04.2022 12:31 Ответить
 
 