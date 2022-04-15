В Каховке двое погибших и трое раненых: вышли из домов посмотреть на сбитую ракету, - горсовет

Пятерых мирных жителей с ранениями привезли в Каховскую городскую больницу.

Об этом сообщает Каховская городская территориальная громада, передает Цензор.НЕТ.

15 апреля в больнице Каховки сообщили о двух убитых, троих раненых (из них один в тяжелом состоянии в реанимации, двое – средней тяжести). У всех ранения от осколков.

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Их доставили из Таврийска. По словам врачей, в небе сбили ракету, люди вышли из домов, чтобы посмотреть – вот и результат.

Власти обращаются к украинцам и просят не выходить на улицу и не подходить к окнам, когда слышны взрывы или выстрелы.