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Новости Война
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Каховка (95) ракеты (3471) жертвы (1993)

В Каховке двое погибших и трое раненых: вышли из домов посмотреть на сбитую ракету, - горсовет

війна

Пятерых мирных жителей с ранениями привезли в Каховскую городскую больницу.

Об этом сообщает Каховская городская территориальная громада, передает Цензор.НЕТ.

15 апреля в больнице Каховки сообщили о двух убитых, троих раненых (из них один в тяжелом состоянии в реанимации, двое – средней тяжести). У всех ранения от осколков.

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Их доставили из Таврийска. По словам врачей, в небе сбили ракету, люди вышли из домов, чтобы посмотреть – вот и результат.

Власти обращаются к украинцам и просят не выходить на улицу и не подходить к окнам, когда слышны взрывы или выстрелы.
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Топ комментарии
+5
Народ Фінляндії, схоже, вже ухвалив рішення, і величезна більшість виступає за членство Фінляндії в НАТО.Про це повідомляє https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/15/russia-ukraine-war-latest-russia-says-moskva-warship-has-sunk-after-ukraine-claims-missile-strike-live The Guardian .
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15.04.2022 12:46
+3
а кто сбивает ракеты над Днепром, Полтавой, Черкассами, Виннице, Львовом???
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15.04.2022 12:51
+2
Під час таких випадків через стрес і паніку багато людей забувають про правила техніки безпеки! 🤔
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15.04.2022 12:44
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Правила форума Совет форумчан
Під час таких випадків через стрес і паніку багато людей забувають про правила техніки безпеки! 🤔
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15.04.2022 12:44 Ответить
Непонятно. От оккупированных Таврийска и Каховки до линии фронта 100 км. Кто сбил эту ракету над Таврийском?
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15.04.2022 12:45 Ответить
а кто сбивает ракеты над Днепром, Полтавой, Черкассами, Виннице, Львовом???
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15.04.2022 12:51 Ответить
Подчеркну: "оккупированных" и "до линии фронта 100 км"
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15.04.2022 16:38 Ответить
Возможно наши по позициям орков лупили, а их ПВО сбили нашу ракету. В Херсоне точно есть буки росийские
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15.04.2022 13:11 Ответить
а какими же это ракетами мы по их позициям стреляем?
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15.04.2022 13:52 Ответить
Может отжатым Торнадо-С, дальность 120км. А может отжатые ракеты от него нормально в древний Смерч ложаться.
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15.04.2022 18:35 Ответить
Народ Фінляндії, схоже, вже ухвалив рішення, і величезна більшість виступає за членство Фінляндії в НАТО.Про це повідомляє https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/15/russia-ukraine-war-latest-russia-says-moskva-warship-has-sunk-after-ukraine-claims-missile-strike-live The Guardian .
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15.04.2022 12:46 Ответить
Зевакис вульгарис.
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15.04.2022 12:53 Ответить
фейєрвєрк смертельний..
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15.04.2022 13:13 Ответить
 
 