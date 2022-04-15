Сотни людей были похищены врагом в Запорожской области с начала войны, - председатель Запорожской ОВА Старух

Сотни людей были похищены врагом в Запорожской области с начала войны. Среди них – чиновники, политики, журналисты, педагоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Facebook.

"Нельзя молчать. Еще два месяца назад мы собирались за столом и решали важные вопросы и судьбу области. А сегодня они в российском плену и мы должны кричать об этом на весь мир!" – написал Старух.

Глава Запорожской области обнародовал список чиновников, которые попали в российский плен, и призвал максимально распространять информацию, чтобы люди как можно скорее вернулись домой, к своим семьям и детям.

Прыйма Сергей Николаевич, председатель Мелитопольского районного совета. Похищен 13.03.2022 из своего дома в Мелитополе.

Дудка Виктор Иванович, депутат областного совета. Похищен 06.04.2022 из собственного дома.

Матвеев Евгений Сергеевич, днепрорудненский городской голова. Похищен 13.03.2022 из своего дома в Днепрорудном.

Липка Ирина Владимировна, городской голова Молочанска. Похищена 31.03.2022 из своего дома.

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Самойдюк Иван Игнатьевич, первый заместитель городского головы г. Энергодар. Похищен 19.03.2022 на блокпосту возле Благовещенки.

Чуб Александр Александрович, заместитель городского головы Токмака. Похищен 02.04.2022 на блокпосту в г. Васильевка в направлении Запорожья.

Рыкун Владимир Николаевич, михайловский поселковый голова. Похищен 06.04.2022 с рабочего места.

Юрченко Алексей Сергеевич, управляющий делами исполнительного комитета Бердянского городского совета. Взят в заложники 06.04.2022 в гуманитарном центре ЦДЮТ.

Яворский Сергей Вениаминович, староста с. Верхняя Криница. Похищен 26.03.2022 в с. Верхняя Криница.

Дибровский Алексей Владимирович, депутат Пологовского городского совета, член фракции "Слуга народа". Похищен 25.03.2022 в с. Вербовое.

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