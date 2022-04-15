Сотни людей были похищены врагом в Запорожской области с начала войны, - председатель Запорожской ОВА Старух
Сотни людей были похищены врагом в Запорожской области с начала войны. Среди них – чиновники, политики, журналисты, педагоги.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Facebook.
"Нельзя молчать. Еще два месяца назад мы собирались за столом и решали важные вопросы и судьбу области. А сегодня они в российском плену и мы должны кричать об этом на весь мир!" – написал Старух.
Глава Запорожской области обнародовал список чиновников, которые попали в российский плен, и призвал максимально распространять информацию, чтобы люди как можно скорее вернулись домой, к своим семьям и детям.
Прыйма Сергей Николаевич, председатель Мелитопольского районного совета. Похищен 13.03.2022 из своего дома в Мелитополе.
Дудка Виктор Иванович, депутат областного совета. Похищен 06.04.2022 из собственного дома.
Матвеев Евгений Сергеевич, днепрорудненский городской голова. Похищен 13.03.2022 из своего дома в Днепрорудном.
Липка Ирина Владимировна, городской голова Молочанска. Похищена 31.03.2022 из своего дома.
Самойдюк Иван Игнатьевич, первый заместитель городского головы г. Энергодар. Похищен 19.03.2022 на блокпосту возле Благовещенки.
Чуб Александр Александрович, заместитель городского головы Токмака. Похищен 02.04.2022 на блокпосту в г. Васильевка в направлении Запорожья.
Рыкун Владимир Николаевич, михайловский поселковый голова. Похищен 06.04.2022 с рабочего места.
Юрченко Алексей Сергеевич, управляющий делами исполнительного комитета Бердянского городского совета. Взят в заложники 06.04.2022 в гуманитарном центре ЦДЮТ.
Яворский Сергей Вениаминович, староста с. Верхняя Криница. Похищен 26.03.2022 в с. Верхняя Криница.
Дибровский Алексей Владимирович, депутат Пологовского городского совета, член фракции "Слуга народа". Похищен 25.03.2022 в с. Вербовое.
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