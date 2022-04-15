С 20 апреля "Укрзализныця" запускает еще один поезд Интерсити+ в польский Перемышль

Акционерное общество "Укрзализныця" с 20 апреля назначает еще один поезд "Интерсити+" сообщением "Киев - Перемышль".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укрзализныця" сообщает в Фейсбуке.

"Поезд будет отправляться ежедневно из Киева в 17:00, прибывать в Перемышль в 05:00. В обратном направлении, из Перемышля, поезд будет отправляться ежедневно, начиная с 21 апреля, в 08:00 и прибывать в Киев в 20:43", - говорится в сообщении .

На станции Перемышль организована хабовая пересадка на поезда в Краков, Берлин и Прагу. По прибытии в Перемышль пассажиры с минимальным временем ожидания смогут пересесть на поезда:

05:50 – "Перемышль – Краков",

07:07 – "Перемышль – Берлин",

07:22 – "Перемышль – Прага".

В "Укрзализныце" напомнили, что билеты 2-го класса на поезда TLK и IC бесплатны для украинцев, которые пересекли границу между Украиной и Польшей с 24 февраля и принадлежат к таким группам: дети до 18 лет, женщины, мужчины старше 60 лет, мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

"Посадка в польские поезда – по заранее полученным в кассам бесплатным билетам, которые выдаются при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины, либо проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу, либо сообщения о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, который удостоверяет личность", - отметили в "Укрзализныце".

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