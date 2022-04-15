Битва на Донбассе до сих пор не началась из-за панических настроений в рядах противника, - глава Донецкой ОВА Кириленко
Россия собирает силы и готовится бросить в битву за Донбасс все подразделения. Но военнослужащие врага понимают, что блицкриг провалился, а потери у них – огромные.
Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы видим накопление и перегруппировку вражеских подразделений на административных границах Донецкой области. Они двигаются с юга – с Мариупольского и Таврического направления, и с севера – Изюмского направления, где они разделяют силы. Также мы видим движение и накопление живой силы и техники со стороны Донецка и других городов на временно оккупированной территории", – рассказал он.
По словам Кириленко, враг собирает силы и перегруппировывается, готовясь к одновременным массированным атакам с применением всех своих подразделений, которые привлечены в этом направлении.
"Впрочем, есть факторы, держащие врага на вынужденной паузе. Это погодные условия, определенная несогласованность действий и откровенно панические настроения. Настроение и боевой дух даже регулярных вооруженных сил РФ далеко не на должном уровне", - рассказал он.
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"Они общаются между собой и понимают, как закончился их "блиц-криг" с планами захватить столицу за несколько дней, и какие на самом деле у них потери - они очень значительные, даже для такой большой армии, как в Российской Федерации", - добавил глава ОВА.
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Просто штаны предальски долго сохнут 👍
Правда, из тех, кто увидит, очень немногие смогут об этом рассказать в ростовских госпиталях.
https://www.youtube.com/watch?v=HWKzwMtlO7U&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
- Ой, ви ідітє бєз мєня, йа дома забил утюг виключіть
Оці просування на 3-5 км - це все, що вони можуть зробити.
Героїчні оборонці Харківщини розбили всі ресурси, що оркі намагались підтягнути на північну "клешню" для оточення Донбасу.
Зараз завдання - добити орків у оборонних боях, після чого ми перейдемо у контрнаступ. Сили і засоби, що надав нам Захід, вже підходять. Вони будуть задіяні у наступі.
Тримаємось! Все буде Україна! Через пару тижнів...