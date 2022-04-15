Битва на Донбассе до сих пор не началась из-за панических настроений в рядах противника, - глава Донецкой ОВА Кириленко

Россия собирает силы и готовится бросить в битву за Донбасс все подразделения. Но военнослужащие врага понимают, что блицкриг провалился, а потери у них – огромные.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы видим накопление и перегруппировку вражеских подразделений на административных границах Донецкой области. Они двигаются с юга – с Мариупольского и Таврического направления, и с севера – Изюмского направления, где они разделяют силы. Также мы видим движение и накопление живой силы и техники со стороны Донецка и других городов на временно оккупированной территории", – рассказал он.

По словам Кириленко, враг собирает силы и перегруппировывается, готовясь к одновременным массированным атакам с применением всех своих подразделений, которые привлечены в этом направлении.

"Впрочем, есть факторы, держащие врага на вынужденной паузе. Это погодные условия, определенная несогласованность действий и откровенно панические настроения. Настроение и боевой дух даже регулярных вооруженных сил РФ далеко не на должном уровне", - рассказал он.

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"Они общаются между собой и понимают, как закончился их "блиц-криг" с планами захватить столицу за несколько дней, и какие на самом деле у них потери - они очень значительные, даже для такой большой армии, как в Российской Федерации", - добавил глава ОВА.