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Донбасс (26950) Кириленко Павел (636)

Битва на Донбассе до сих пор не началась из-за панических настроений в рядах противника, - глава Донецкой ОВА Кириленко

оккупант,ворог,враг,окупант

Россия собирает силы и готовится бросить в битву за Донбасс все подразделения. Но военнослужащие врага понимают, что блицкриг провалился, а потери у них – огромные.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы видим накопление и перегруппировку вражеских подразделений на административных границах Донецкой области. Они двигаются с юга – с Мариупольского и Таврического направления, и с севера – Изюмского направления, где они разделяют силы. Также мы видим движение и накопление живой силы и техники со стороны Донецка и других городов на временно оккупированной территории", – рассказал он.

По словам Кириленко, враг собирает силы и перегруппировывается, готовясь к одновременным массированным атакам с применением всех своих подразделений, которые привлечены в этом направлении.

"Впрочем, есть факторы, держащие врага на вынужденной паузе. Это погодные условия, определенная несогласованность действий и откровенно панические настроения. Настроение и боевой дух даже регулярных вооруженных сил РФ далеко не на должном уровне", - рассказал он.

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"Они общаются между собой и понимают, как закончился их "блиц-криг" с планами захватить столицу за несколько дней, и какие на самом деле у них потери - они очень значительные, даже для такой большой армии, как в Российской Федерации", - добавил глава ОВА.
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Топ комментарии
+14
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15.04.2022 12:57
+13
Звичайно важко битись в абосраних полних гавна лаптях і партках...
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15.04.2022 12:56
+12
Наступление уже идёт и его темпы, возможно, будут только наращиваться, просто у нас некоторые политиканы в угаре самопиара увлеклись психотерапией и самоуспокаиванием, а также подумывают о выборах. Поэтому не надо шапкозакидывать и хорохориться безглуздо, крови и пота ещё предстоит предостаточно
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15.04.2022 12:57
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Интересно. Так получается, что и не начнется. С чего бы паническим настроениям исчезнуть?
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15.04.2022 12:53 Ответить
Наступление уже идёт и его темпы, возможно, будут только наращиваться, просто у нас некоторые политиканы в угаре самопиара увлеклись психотерапией и самоуспокаиванием, а также подумывают о выборах. Поэтому не надо шапкозакидывать и хорохориться безглуздо, крови и пота ещё предстоит предостаточно
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15.04.2022 12:57 Ответить
Ну так я на это и намекаю
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15.04.2022 12:58 Ответить
тихо сам з собою…
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15.04.2022 13:12 Ответить
Звичайно важко битись в абосраних полних гавна лаптях і партках...
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15.04.2022 12:56 Ответить
Просто штаны становятся тяжелей и постоянно сползают❗ . В таких условиях нужно 1) подсушится. 2) Все мощь обрушить на врага.

Просто штаны предальски долго сохнут 👍
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15.04.2022 13:05 Ответить
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15.04.2022 12:57 Ответить
Розблокувати Маріуполь і попросити Азов на лінію розмежування помогти і сказати в ефір, хто туди перейшов - думаю на цьому і закінчиться все. Хоча морального права в них просити уже нема ні у кого. Низький уклін, Вам , Азовці.
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15.04.2022 13:05 Ответить
паника, паника ... Это они еще новых ништяков не видели.
Правда, из тех, кто увидит, очень немногие смогут об этом рассказать в ростовских госпиталях.
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15.04.2022 13:08 Ответить
ты все время так интригуешь а продолжение нет - народ хочет знать(то что можно конечно) чем жарим
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15.04.2022 21:15 Ответить
Коли,ж почнуть здобрювати ,наші чорноземи,своєю падаллю?
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15.04.2022 13:18 Ответить
Нам заспокоюватися рано. Є інформація, що в росії стараються набирати гарматне м,ясо в депресивних районах і обіцяють їм вільний грабіж в Україні щоб поправити свій матерільеий стан. Якщо врахувати, що ці райони депресивні не лише матеріально але і по мізкам, і таких райнів там пруд пруди, то охочих багато. АБи нам набоїв вистачило для їх утилізації.
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15.04.2022 13:21 Ответить
Их там никто и не заметит, были не были, какая разница. Из Москвы и Питера не берут - там заметят.
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15.04.2022 14:22 Ответить
уже все что можно разграбили и разрушили - дальше как я понимаю такое творить ублюдкам никто не позволит
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15.04.2022 21:16 Ответить
Оно - "наступление" - уже идёт. Просто скорее всего оно таким и будет, медленно, осторожно, боязливо, без размаха. Ибо сцутся.
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15.04.2022 13:33 Ответить
"Ехали на поминки уроды."
https://www.youtube.com/watch?v=HWKzwMtlO7U&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
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15.04.2022 14:22 Ответить
- Ми ідем на вєлікую бітву за Дамбас!
- Ой, ви ідітє бєз мєня, йа дома забил утюг виключіть
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15.04.2022 13:38 Ответить
Усі чекають нового потужного наступу кацапів на сході, а він вже міг розпочатися - просте це все, на що вони здатні
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15.04.2022 14:44 Ответить
Товариство. Битва на Донбасі у тому варіанті , який описував Кулеба та інші керівники, не почнеться. В орків вже всьо!
Оці просування на 3-5 км - це все, що вони можуть зробити.
Героїчні оборонці Харківщини розбили всі ресурси, що оркі намагались підтягнути на північну "клешню" для оточення Донбасу.
Зараз завдання - добити орків у оборонних боях, після чого ми перейдемо у контрнаступ. Сили і засоби, що надав нам Захід, вже підходять. Вони будуть задіяні у наступі.
Тримаємось! Все буде Україна! Через пару тижнів...
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15.04.2022 14:47 Ответить
А может их «большая битва за Донбас»заключается в том ,чтобы удержать завоёванные территории ,и не проводить наступление,особенно когда живой силы не хватает.Они отхватили довольно большой кусок территории ,проход в Крым почти пробили,без большой поддержки со стороны ВСУ Мариуполь скоро «падет»,воду в Крым уже пустили ,теперь можно и уйти в оборону ..проводить показательные атаки в различных направлениях ,не давая возможности украинской армии начать контрнаступление ,а так же обстреливать территорию Украины с оккупированных территорий ,тем самым дестабилизируя всю обстановку в Украине ..Но в тоже время собирая и восстанавливая свои силы для «отреза последующего куска территории «Украины Как говорят американцы принцип «отрезание салями».

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15.04.2022 15:49 Ответить
смысл в войне и победе для кацапов это снятие санкций а это возможно было при быстром захвате всей Украины - а теперь им только на бутылку садится
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15.04.2022 21:19 Ответить
 
 