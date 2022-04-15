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Новости Война
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армия РФ (18059) Харьков (7288) Харьковщина (5576) Синегубов (554)

Наши военные морально и технически готовы к контрнаступлению на Харьковщине. Как только будет такой военный приказ, мы это сделаем, - Синегубов

ізюм

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в регионе достаточно сил, чтобы выбить российских военных за пределы Харьковской области. Однако сейчас ВСУ стоят в обороне.

Об этом он отметил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас стоим в обороне. Это другой расчет сил и средств. Если мы пойдем в наступление, это уже совсем другой расчет сил и средств. У нас достаточно сил, чтобы это делать (выбить россиян за пределы области. - Ред.)", - заявил глава ОВА.

По его словам, наступление должно проходить по всему фронту, учитывая военную обстановку по всей стране, даже в Херсоне.

"Потому что это как цельная карта. Как только будет возможность переходить в контрнаступление и будет такой военный приказ, мы это сделаем. Наши военные и морально и технически к этому готовы", - добавил Синегубов.

Читайте также: В результате обстрелов погибли 4 , ранены 10 жителей Харьковщины, - Синегубов
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Топ комментарии
+8
Может нашим главам ОДА военные дела оставить военным, а самим заниматься гуманитарными и экономическими, а?
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15.04.2022 13:01
+7
это должен говорить ГШ, а не глава ОГА
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15.04.2022 13:00
+7
Я диванный эксперт, но мне кажется, если есть возможность, то контрнаступление просто обязано быть. Отбросить кацапов минимум на дальность поражения градов от Харькова. А по хорошему вообще не подпускать к ленточке на дальность стрельбы артой.
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15.04.2022 13:02
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это должен говорить ГШ, а не глава ОГА
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15.04.2022 13:00 Ответить
бойцы на местах говорят, что пока еще остается возможность деблокады Мариуполя, но окно возможностей сужается с каждым днем. глава областной военной администрации второго по величине города говорит, что есть возможность контратаковать и выбить свинособак за пределы области, фактически это значит, что можно выйти на границу рашки! как сделали возле Киева и Чернигова. о возможности контрнаступления также упоминал с неделю назад Бутусов говоря о Херсонской и Николаевской областях... то есть наша Армия похоже готова к контрнаступлению, но вот готово ли так называемое "высшее руководство" которое сидит в ОПе??? или тупо сидим ждем, пока свинособаки перегруппируются, подтянут резервы?? Контрнаступление не на часі? Или какаяразница?
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15.04.2022 13:17 Ответить
без дальнобійної зброї поки нема сенсу...контнаступ-- це не оборона
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15.04.2022 13:19 Ответить
Я думаю чекають слушного моменту, поки кацапи видохнуться, поки нам наступальна зброя під'їде. Треба бути 100% впевненим що все вийде, інакше будуть величезні втрати і ризик контр-наступу, тут не можна помилитись.
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15.04.2022 13:46 Ответить
В Генштабе сидят трусы и тупицы? Тогда как они до последнего времени вели и ведут войну? Как они возле Киева выбили кацапов? Общую картину на фронте они знают лучше всех. Фронт единая цельная структура. На сколько готово общее контрнаступление лучше чем в Генштабе не знает никто. Или Вы считаете что Бутусов лучше Залужного разирается в военном деле? Тогда почему в Генштае не Бутусов командует? Опять же деблокировать Мариуполь чтобы что? Чтобы часть наших войск с огромными потерями зашли туда и там увязли? Или для чего? Деблокада ради деблокады ценой тысяч жизней наших солдат, оголением других участков фронта? Цельную картину лучше командования никто не знает. Залужный до сих пор своими действиями и умением ведения боевых действий подтверждал что он на своем месте. И если командование считает что время контрнаступления еще не настало, то значит так оно и есть. А Ваша фраза "Армия похоже готова к контрнаступлению" вообще не выдерживает критики. Из каких рассчетов Вы знаете что она действительно готова к контрнаступлению? Что достаточно стянуто оружия, боеприпасов и всего необходимого для него. Вам Генштаб отчитывается? Или Вы судите о готовности только по боевому духу наших солдат?
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15.04.2022 14:05 Ответить
Хоча б один нормальний (професійний) коммент
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15.04.2022 18:31 Ответить
Может нашим главам ОДА военные дела оставить военным, а самим заниматься гуманитарными и экономическими, а?
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15.04.2022 13:01 Ответить
Ви неуважно читаєте, це не ОДА, це вже ОВА
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15.04.2022 13:09 Ответить
Я диванный эксперт, но мне кажется, если есть возможность, то контрнаступление просто обязано быть. Отбросить кацапов минимум на дальность поражения градов от Харькова. А по хорошему вообще не подпускать к ленточке на дальность стрельбы артой.
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15.04.2022 13:02 Ответить
Не даст Зе такой наказ, він ще хоче побачити мир в очах пуйла . І на деблокаду Маріуполя не буде команди і на звільнення Херсону не буде . У найближчий час точно, у верховного мужності не вистачає.
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15.04.2022 13:07 Ответить
командує Штаб а не Зе
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15.04.2022 13:20 Ответить
Взагалі кажучи, такі речі проговарювати непотрібно. Якщо сили є, то потрібно підготуватися, ******* а тоді вже проговорити. Як з тією консервною банкою Москвою.
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15.04.2022 13:09 Ответить
Значит, Киев умышленно сдерживает ВСУ. Кто, Ермак?
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15.04.2022 13:11 Ответить
Наші Воїни не тільки на харківщині готові! Я розмовляв з багатьма Українськими Солдатами й всі вони стверджують, що у них весь час, стан пітбуля перед шаленою бійкою. Причому його супротивник - звичайна дворова сявка.
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15.04.2022 13:12 Ответить
так звичайно..але необхідно приготування техніки..з одним автоматом та оборонною зброєю в наступ йти самогубство
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15.04.2022 13:21 Ответить
Наши военные знают ситуацию на своем участке. Их настрой - это не то, что готовность всех сил ЗСУ к единому наступлению. Полнота информации есть только у ГШ
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15.04.2022 15:33 Ответить
Наступление должно быть внезапным. И тогда оно будет успешным.
НЕ надо говорить, что бы технически готовы потопить флагман ЧФ РФ Москва.
Надо внезапно бахнуть, утопить и сказать "шо так и було".
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15.04.2022 13:29 Ответить
Я конечно понимаю шо наступ надо подготовить и внезапность. Но плять как уже эта орда ******* с окружной каждый день Харьков утюжить. Хочется уже шоб этот наступ был ещё вчера
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15.04.2022 14:09 Ответить
Весь час в обороні - це погана стратегія, бо противник (який би він не був) потроху навчається
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15.04.2022 14:45 Ответить
Мариуполь ещё в 14 хотели сдать. Но наши войска сами пошли в наступление. Видимо уже и с этой властью есть какой-то договорняк... Рашке нужен сухопутный коридор с Кримом, админграницы Донецка и Луганска и "мир" .... Как лучше подготовляться через пару лет прийдут снова всё крушить. Так уже было в Чечне...
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15.04.2022 15:25 Ответить
 
 