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Посол Польши Цихоцкий потролил РФ из-за заявлений о якобы убийстве "польских наемников": "Россия также говорит, что на Черном море был шторм"

цихоцький

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий прокомментировал заявления РФ о якобы уничтожении "30 польских наемников".

"Россия также говорит, что на Черном море был шторм", - написал он в Twitter, распространив сообщения AFP с заявлениями России, что в Украине убили до 30 "польских наемников", передает Цензор.НЕТ.

В частности, Министерство обороны России заявило, что якобы ракетные войска стратегического назначения "уничтожили до 30 польских наемников" во время удара по селу Изюмское недалеко от Харькова.

Посол сделал иронический намек на предварительные заявления Минобороны РФ по поводу затопления крейсера "Москва" - в ведомстве заявили, что крейсер затонул во время буксировки в шторм.

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Напомним, вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя. Утром 14 апреля в российском Минобороны признали, что на палубе флагмана ЧФ РФ "произошел пожар", но свалили все на случайную "детонацию боеприпасов". О том, что крейсер затонул, в Минобороны РФ сообщили поближе к концу суток 14 апреля.
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остро, по заграничному
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15.04.2022 13:04 Ответить
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15.04.2022 13:06 Ответить
Человек, наравне с ВСУ, спасший Украину.
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15.04.2022 15:44 Ответить
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15.04.2022 13:46 Ответить
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15.04.2022 17:23 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.04.2022 15:07 Ответить
 
 