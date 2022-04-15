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Новости Война
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обстрел (25795) Харьковщина (5576) эвакуация (2003)

Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы на Харьковщине. 7 человек погибли, 27 ранены (обновлено)

евакуація

Российские военные обстреляли эвакуационные автобусы вблизи пгт Боровой в Харьковской области, есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Точное количество погибших и пострадавших, обстоятельства и маршруты автобусов устанавливаются. По предварительным данным, до 10 человек погибли в результате обстрела, еще до 30 - ранены", - сообщил Чубенко.

По его словам, следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры начали досудебное расследование по этому факту. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

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ОБНОВЛЕНО.

Позже в Офисе генерального прокурора уточнили, что вследствие обстрела 7 человек погибли, 27 получили ранения.
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Кацапы умеют воевать только с гражданскими. Все ихнее спецназы ХРЮ ползают на коленях в слезах и соплях, когда вместо гражданских натыкаются на ВСУ или ТрО.
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15.04.2022 13:07 Ответить
Так діє ***** і його *******
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15.04.2022 13:19 Ответить
Немає слів.
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15.04.2022 13:24 Ответить
это звиздец - полный....
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15.04.2022 13:27 Ответить
ми звикаємо до звірств московитів, але потрібно це все протоколірувати - хай прокурви не ховаються, а працюють. Тільки щоп правильно, а то вони такі прохвесіанали, шо суд ще не прийме їхню писанину
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15.04.2022 14:11 Ответить
*****(
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15.04.2022 16:20 Ответить
Співчуття рідним. Загиблим спочивати з миром. Які тварюки ці кацапи. Нема слів.
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16.04.2022 01:19 Ответить
 
 