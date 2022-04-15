Россия заявила, что поставки оружия Украине могут привести к "непредсказуемым последствиям", - The Washington Post
Российская Федерация на этой неделе направила США официальную ноту протеста. В ней говорится, что поставки оружия Украине могут привести к "непредсказуемым последствиям".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.
Сообщается, что нота протеста была подана после того, как президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов, в который входит дальнобойная артиллерия, дроны, мобильные зенитные и противотанковые средства.
Кроме того, США способствовали поставке в Украину систем ПВО большой дальности, включая пусковые установки С-300 из Словакии.
"То, что россияне говорят нам в частном порядке, - это то же, что мы говорили миру публично, что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается очень эффективным", - заявил высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.
Госдепартамент отказался комментировать содержание дипломатической ноты или любой ответ США.
Пожалуйста, подождите...
+ПЕРЕМОГИ над кацапом -ворогом людства!!! Всі ж у світі погані бо не дають знищити українців...?
Так краще нехай будуть непередбачувані наслідки це в будь якому випадку краще за смерть
Посівна, часу обмаль.
Слава Нації. піZда фашистській *********.
Просто розчарування...
Дайте оружие !!!
Все можна передбачити і спрогнозувати: ви, паскуди смердючі, так і будете терроризувати мирне населення, а ЗСУ, з новим озброєнням, лупитимуть вас на суші, на морі і в небі!
Кретины с одной дополнительной хромосомой
Інтервенцію почнуть? Чи обстріли іскандерами, калібрами та кинджалами школи, лікарні та театри? Чи може почнуть вбивати мирних жителів в потилицю, а також мародерити жіночі ношені труси?
Вони вже приводять до "непередбачуванних" кремлем "наслідків"!
Бр українці писдять орків цією зброею так, шо вони й передбачити не можуть...
І "наслідки", нажаль, настають бистріше, чим союзники нам стигають постачати зброю!
Застосовувати у відповідь по території паРаші.