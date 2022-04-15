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Россия заявила, что поставки оружия Украине могут привести к "непредсказуемым последствиям", - The Washington Post

сша,рф,україна

Российская Федерация на этой неделе направила США официальную ноту протеста. В ней говорится, что поставки оружия Украине могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

Сообщается, что нота протеста была подана после того, как президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов, в который входит дальнобойная артиллерия, дроны, мобильные зенитные и противотанковые средства.

Кроме того, США способствовали поставке в Украину систем ПВО большой дальности, включая пусковые установки С-300 из Словакии.

"То, что россияне говорят нам в частном порядке, - это то же, что мы говорили миру публично, что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается очень эффективным", - заявил высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.

Госдепартамент отказался комментировать содержание дипломатической ноты или любой ответ США.

Читайте также: Зеленский обсудил на селекторном совещании поставки вооружения и боеприпасов в Украину и темпы собственного производства, - ОП
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Топ комментарии
+136
Утріться - вже давно "непередбачувані наслідки" Кацапи розуміють тільки силу - Фінляндія тому доказ !
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15.04.2022 13:16
+93
Спасибо США
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15.04.2022 13:17
+90
Вбийтесь Аб стенку, уроди кацапські
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15.04.2022 13:17
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кацапи, то ви "сілу руссково оружия" можете показати лише на неозброєних? Які ж ви всесвітні виродки. Чума на всіх кацапів!
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15.04.2022 15:49 Ответить
"...поставки зброї Україні можуть призвест до"непередбачуваних наслідків". Страшно русні стало, почало доходити навіть до них-- якшо Україна буде забезпечена ******** зброєю, то наслідки будуть якраз таки передбачувані та прогнозовані...
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15.04.2022 15:49 Ответить
Нужно называть вещи своими именами и это приведет к поражению разгромному России!
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15.04.2022 15:51 Ответить
Російська Федерація цього тижня направила США офіційну ноту протесту. У ній ідеться про те, що поставки зброї України можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".-
+ПЕРЕМОГИ над кацапом -ворогом людства!!! Всі ж у світі погані бо не дають знищити українців...?
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16.04.2022 06:14 Ответить
Пошлите не Х.. это плешивое мурло и продолжайте перемалывать рашистскую гадину.
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15.04.2022 15:51 Ответить
Чому ж непередбачуваних? Ви цілком передбачувано отримаєте ще більше люлєй. Це добре.
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15.04.2022 16:01 Ответить
Або непередбачувані наслідки або ми знищемо всіх Українців. Вибір у Українців не дуже великий.
Так краще нехай будуть непередбачувані наслідки це в будь якому випадку краще за смерть
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15.04.2022 16:05 Ответить
Все передбачувано, - за короблем, не зупиняючись.
Посівна, часу обмаль.

Слава Нації. піZда фашистській *********.
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15.04.2022 16:06 Ответить
Ліквідація залишків ординської імперії- це для них дійсно непередбачувальний наслідок. Для них 20 000 москалів, які здохли в Україні, дві з лишнім тисяч панцерів, кілька кораблів, триста літальних апаратів , що були знищені українським народом то теж- непередбачувальні наслідки. На не звикать. Стоять, їбашить!
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15.04.2022 16:11 Ответить
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15.04.2022 16:12 Ответить
З гелікоптерами паганенько!
Просто розчарування...
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15.04.2022 17:49 Ответить
Мало дают, около 5% от номинала, разве это цена ? Хотя бы брали за пол-цены, их бы сюда нагнали тьму.
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15.04.2022 18:42 Ответить
5% і життя в вільному світі краще за смерть або життя в підсанкційному мордорі.
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16.04.2022 02:36 Ответить
👍
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15.04.2022 21:48 Ответить
Ну да...для мордора.
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15.04.2022 16:14 Ответить
Що може бути "непердбачуваними наслідками"? Повний пінцет рашки? Так це вже й до гадалки не треба. Все тут передбачено, навпаки. Для того й робиться.
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15.04.2022 16:22 Ответить
Конечно, цель уничтожить все мужское население а женщин насиловать.
Дайте оружие !!!
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15.04.2022 16:26 Ответить
Усі наслідки передбачають палання москальського пердака у супроводі несамовитого скавучання з усіх шпарин північно-східної вигрібної ями.
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15.04.2022 16:33 Ответить
Последствия вполне предсказуемые. Ещё пару крейсеров утонет.
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15.04.2022 16:46 Ответить
На Чорному морі це був єдиний....і останній.
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15.04.2022 17:09 Ответить
Навпаки, наслідки всіма передбачувани - це знищення кацапів та їхньої недоімперії, яка вирішила знищити Україну, а потім всю західну цивілізацію.
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15.04.2022 16:52 Ответить
В анус путлеру та його прибічникам. Хай ху...ло біситься хоть до нестями. Може скоріше здохне тварюка.
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15.04.2022 17:08 Ответить
самі себе пужайте коні недоразвиті.....
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15.04.2022 17:13 Ответить
всі підете в ваш кацапський срай - no questions about that.
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15.04.2022 17:15 Ответить
рассея, рашка-говняшка то есть, она же паРаша может идти на@уй
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15.04.2022 17:41 Ответить
Чому непередбачуваних?
Все можна передбачити і спрогнозувати: ви, паскуди смердючі, так і будете терроризувати мирне населення, а ЗСУ, з новим озброєнням, лупитимуть вас на суші, на морі і в небі!
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15.04.2022 17:52 Ответить
Треба вже не поставлять а зразу гатить помордору ...
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15.04.2022 18:05 Ответить
Класс. Нервничают - значит все правильно
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15.04.2022 18:06 Ответить
Да любые действия любого государства вызывает у кацапа непрогнозируемие действия, ибо они непрогнизируемие, тобишь - неадекватные.
Кретины с одной дополнительной хромосомой
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15.04.2022 18:13 Ответить
Наслідки додаткових поставок зброї зі США та інших країн до України цілком передбачувані: ЩЕ БІЛЬШЕ ЗАДВУХСОТЕНИХ ВИРОДКІВ з параші, та ще більше обгорілих залізяк - шо колись були танками, бмп та бтр-ами. А ще із наслідків - швидше знищення ********** та менші втрати та руйнування в Україні. Ця війна буде доти - доки ОСТАННЯ кацападлівська гидота не здохне на нашій священній землі, і доки парашостанська недоімперія остаточно не сконає - розпавшись на безліч шматочних улусів-квазідержав! І так воно й буде!!
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15.04.2022 18:33 Ответить
Які наслідки?

Інтервенцію почнуть? Чи обстріли іскандерами, калібрами та кинджалами школи, лікарні та театри? Чи може почнуть вбивати мирних жителів в потилицю, а також мародерити жіночі ношені труси?
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15.04.2022 18:41 Ответить
Саша Сотник говорив про біологічну зброю. Чуму можуть підкинути.
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16.04.2022 08:32 Ответить
США знает куда послать ихний корабль. СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.04.2022 18:43 Ответить
Все передбачувано! Кацапи вигребуть по повній!!!!
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15.04.2022 19:00 Ответить
Чому "можуть"?!
Вони вже приводять до "непередбачуванних" кремлем "наслідків"!
Бр українці писдять орків цією зброею так, шо вони й передбачити не можуть...
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15.04.2022 19:29 Ответить
ну и что они могут?ядерный удар по сша нанести?так и от них даже пыли не останется тогда,ублюдки!
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15.04.2022 19:37 Ответить
Ви мали на увазі спробувати нанести удар... хоча навряд за шизонутого ***** верхівка рашиzzдов погодиться вбити своїх дітей.
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15.04.2022 19:44 Ответить
Ой... не смішіть Українські Байрактари...🤣🤣🤣
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15.04.2022 19:42 Ответить
последствия очень предсказуемы: руZZкие ублюдки будут дохнуть и гореть
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15.04.2022 20:02 Ответить
Ці всі "наслідки" - тільки від кацапів!
І "наслідки", нажаль, настають бистріше, чим союзники нам стигають постачати зброю!
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15.04.2022 20:17 Ответить
Чого це наслідки не передбачувані, досить таки передбачувані, в Україні збільшиться кількість дохлої русні.
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15.04.2022 20:23 Ответить
Звісно непередбачувальні…, вони точно не передбачували поразки у війні
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15.04.2022 20:30 Ответить
Посылаю я их ***** с этой просьбой несуразной (А. Лаэртский)
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15.04.2022 21:24 Ответить
Для параши уже много непредвиденного. В том числе то что они мало чего захватили. Теперь для них непредвиденным будет то что их выбросят из Украины.
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15.04.2022 21:31 Ответить
Они правы ..Могут непредсказуемо получить3.14ы где не ожидали. Как, например "Москва"...
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15.04.2022 23:10 Ответить
Наслідки вторгнення в Україну для росії будуть непередбачуваними.
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15.04.2022 23:13 Ответить
Що це значиь ..до "непередбачуваних наслідків"? і чому це лише можуть? Не можуть а беззаперечно призведуть і до повністю передбачуваних ..до поразки та знищення московії!
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16.04.2022 00:20 Ответить
Никак не угомоняться питоры гнойные. Русня,ипало завалите и сосите писос своего золюпенфюрера!
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16.04.2022 06:32 Ответить
От був би прикол , якби американці відповіли їм : росіський караблік , іди на пісю ... Хоч кацапи й довполобі , але всеж-таки ,якийсь шанс бути з цивілізованими людьми , та вести діалог з ними у них був . Але тепер фсьо . на парашу , їх місце там ...
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16.04.2022 07:16 Ответить
У рашкі два шляхи: - за Адольфом, або за "МОСКВА"!!! СЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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16.04.2022 07:26 Ответить
Слава ВСУ！Слава ВСУ！ Слава ВСУ！
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16.04.2022 07:42 Ответить
Шойгу, теж направте ноту протесту, бо він постачає теж зброю украінській арміі!
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16.04.2022 08:48 Ответить
Поки призупинено дію Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, Україні потрібно з США укласти договір на про передачу Україні технологій виготовлення ракет середньої дальності (1000-5500 км). Відповідно в Україні організувати "великогабаритне складання" ракет середньої дальності. Просто приєднувати бойову головку до ******* частини і підписати "Виготовлено в Україні по ліцензії США для РАШИСТІВ".
Застосовувати у відповідь по території паРаші.
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16.04.2022 09:17 Ответить
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