Израиль из-за войны в Украине остановил передачу РФ комплекса рядом с храмом Гроба Господня

Россия вела переговоры с Израилем о передаче Александровского подворья в Иерусалиме в течение пяти лет. Процесс был уже на финальной стадии, но израильская сторона остановила его из-за агрессии России против Украины.

Об этом сообщил глава российского Императорского православного палестинского общества (ИППТ) Сергей Степашин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Сейчас боремся за возвращение Александровского подворья, и это очень сложно: почти решили, пять лет работали, нашли все исторические документы, но случилась ситуация с Украиной", - сказал он.

Александровское подворье находится в непосредственной близости от храма Гроба Господня, до Голгофы от него - не более 70 метров. Двор является археологическим и архитектурным комплексом. Земля, на которой он расположен, была приобретена в 1859 году Александром II. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года и эмиграции большинства членов ИППТ. На сегодняшний день в Германии и России существуют две разные организации с одинаковым названием – Императорское православное палестинское общество, спорящие за право собственности на усадьбу. В споре принимает участие и третья сторона – Палестинское общество РПЦЗ.