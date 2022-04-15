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архитектура (149) Израиль (1851) история (1995) россия (93025)

Израиль из-за войны в Украине остановил передачу РФ комплекса рядом с храмом Гроба Господня

олександрівське,подвір'я

Россия вела переговоры с Израилем о передаче Александровского подворья в Иерусалиме в течение пяти лет. Процесс был уже на финальной стадии, но израильская сторона остановила его из-за агрессии России против Украины.

Об этом сообщил глава российского Императорского православного палестинского общества (ИППТ) Сергей Степашин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Сейчас боремся за возвращение Александровского подворья, и это очень сложно: почти решили, пять лет работали, нашли все исторические документы, но случилась ситуация с Украиной", - сказал он.

Александровское подворье находится в непосредственной близости от храма Гроба Господня, до Голгофы от него - не более 70 метров. Двор является археологическим и архитектурным комплексом. Земля, на которой он расположен, была приобретена в 1859 году Александром II. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года и эмиграции большинства членов ИППТ. На сегодняшний день в Германии и России существуют две разные организации с одинаковым названием – Императорское православное палестинское общество, спорящие за право собственности на усадьбу. В споре принимает участие и третья сторона – Палестинское общество РПЦЗ.
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Топ комментарии
+12
Гробов пусть им побольше передадут
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15.04.2022 14:12
+9
Ну пиз@ец. Вначале дайте в аренду землю, а потом скажут, что это была исконно руснявая земля, где ущемляют русскоязычных мальчиков
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15.04.2022 14:21
+8
ого!!! навіть не вірю в таку "поблажливість" ізраільтян до русні!
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15.04.2022 14:12
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ого!!! навіть не вірю в таку "поблажливість" ізраільтян до русні!
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15.04.2022 14:12 Ответить
Гробов пусть им побольше передадут
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15.04.2022 14:12 Ответить
ну хоч так...))) хоч чимось )))
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15.04.2022 14:13 Ответить
ну хоч так...))) хоч нічого )))\почти (с)...)\
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15.04.2022 15:59 Ответить
а передачу їм безпілотників, і не запровадження санкцій і не закриття неба?! ізГаіль...
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15.04.2022 14:13 Ответить
не закриття неба? ты ничего не перепутал? в Израиле небо закрите
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15.04.2022 21:36 Ответить
Євреї-не паплюжте св'яту землю...
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15.04.2022 14:14 Ответить
лучше бы они Украинскую землю не паплюжили своим руководством
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15.04.2022 21:37 Ответить
Ну коли уже Євреї не хочуть бачити руzький мир у себе... то може і наша Влада перестане про мирні договори і "просто перестать стрелять"
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15.04.2022 14:15 Ответить
а вы предпочитаете вместо договора - войну до последнего украинца?
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15.04.2022 14:36 Ответить
До останнього й@баного кацапа на українській землі. І ще щоб таких як ти з цивілізованих країн Європи вигнали в родную говєнь, псіна кацапська тупорила. Щоб ви кацапи всі виздихали.
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15.04.2022 15:20 Ответить
что это ты не украинец за нас переживаешь...?
иди вслед руцкому кораблю...!
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15.04.2022 16:00 Ответить
а если будет война до последнего кацапа - и ты останешься один - как ты хочешь что бы тебя усыпили - из ружья или из танка, что-бы "не больно"
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15.04.2022 21:40 Ответить
Йух кацапсинам по всьому рилу, а не подвір'я!
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15.04.2022 14:15 Ответить
На сьогодні в Німеччині та Росії існують дві різні організації з однаковою назвою - Імператорське православне палестинське товариство, які сперечаються за право власності на обійстя. У суперечці бере участь і третя сторона - Палестинське товариство РПЦЗ.Джерело:

Отдайте Украине , как репарацию
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15.04.2022 14:18 Ответить
Православные сатанисты …
И вообще , религия это опиум для народа !
А как «святые отцы» попу рвут за «всё земное и тленное» …
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15.04.2022 14:26 Ответить
"И вообще , религия это опиум для народа !".... яка свята фраза! Якщо це справді Ленінська, то це був геніальний вислів і зараз дуже актуальний... бо це не про Бога, а про попів.
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15.04.2022 15:02 Ответить
Ну пиз@ец. Вначале дайте в аренду землю, а потом скажут, что это была исконно руснявая земля, где ущемляют русскоязычных мальчиков
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15.04.2022 14:21 Ответить
"трапилася ситуація з Україною"

вось вони йшли, йшли і тут трапилась ситуація...

лицемірні хробаки
ім за вбивство українців талони на посилене харчування мали надати?
чи почесну грамоту за підтримання миру?

тварюки, просто тварюки вони, з їхніми акуратними формулюваннями
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15.04.2022 14:22 Ответить
Аху@ть...
" Але трапилася ситуація з Україною"...
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15.04.2022 14:24 Ответить
але трапилася ситуація з Україною

Трапилася?! Мразота кацапська формулює так, наче то дощ пообіді пішов, "само" трапилося.
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15.04.2022 14:25 Ответить
Товарисчи евреи, вы хоть гроб Господень не продавайте. Потерпите до нашей победы.
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15.04.2022 14:35 Ответить
новость как раз о том что не собираются ничего продавать. читать научись.
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15.04.2022 14:37 Ответить
Раз об этом новость прошла, значит москали уже сделали предоплату.
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15.04.2022 14:40 Ответить
там євреї чи хто?
як можна параші шось віддавати,
від мордора треба стінами відгороджуватися
від параші можна чекати тільки проблеми
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15.04.2022 14:37 Ответить
мда, вот в 14м году - все норм было, за пять лет договорились, "исторические документы" и все такое. а тут - вдруг - случилось ... интересно, "исторические документы" на Москву тоже где-то валяются? если оно теперь так работает.
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15.04.2022 14:39 Ответить
Ненависть сегодняшних правых властей Израиля к Христу - неописуемая.
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15.04.2022 14:48 Ответить
Некрофіли не поділили якусь середньовічну херню
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15.04.2022 14:57 Ответить
Невже злякалися руського міра?
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15.04.2022 15:10 Ответить
Вообще,ситуация с Украиной тут ни причем,дело запутанное и есть несколько организаций с документами на руках.Думаю,это дело будет в суде до второго пришествия.
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15.04.2022 16:07 Ответить
 
 