РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9948 посетителей онлайн
Новости Война
24 592 77
НАТО (8643) россия (93025) Финляндия (910) Швеция (969) Захарова Мария (368)

Захарова угрожает Швеции и Финляндии из-за вероятности вступления в НАТО: Негативные последствия очевидны

нато

Российская сторона утверждает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к негативным последствиям. В частности, к нестабильности на севере Европы.

Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"Зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией – неясно. Отрицательные последствия для мира и стабильности на севере Европы очевидны", - заявила она.

Захарова добавила, что выбор – за властями Швеции и Финляндии, но страны "должны понимать и последствия такого шага для двусторонних отношений и в целом для европейской архитектуры безопасности".

Также представитель МИД России уверена, что членство Швеции и Финляндии в НАТО не будет укреплять международный престиж стран, а наоборот, они вроде даже станут "натовской передовой" и "откажутся от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны и внешней политики".

Читайте также: Россия угрожает Балтике ядерным оружием из-за расширения НАТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+63
Потому что скандинавы с ужасом в 21 веке увидели нынешние Мариуполь и Харьков и просто не хотят у себя повторения подобного. Вроде всё очевидно
показать весь комментарий
15.04.2022 14:39
+42
показать весь комментарий
15.04.2022 14:39
+39
Той факт, що «Москва», яка застаріла ще при створенні сорок з лишком років тому, вважалася гордістю Чорноморського флоту Росії і стала його флагманським кораблем, дуже барвисто описує стан як флоту, так і збройних сил загалом, та й країни, що застрягла в непробудному совку.
показать весь комментарий
15.04.2022 14:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Той факт, що «Москва», яка застаріла ще при створенні сорок з лишком років тому, вважалася гордістю Чорноморського флоту Росії і стала його флагманським кораблем, дуже барвисто описує стан як флоту, так і збройних сил загалом, та й країни, що застрягла в непробудному совку.
показать весь комментарий
15.04.2022 14:37 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 14:43 Ответить
Усе що створював совок и рашка - є застарілим ще в момент ідеї
показать весь комментарий
15.04.2022 14:59 Ответить
Лякати їжака голою смердючою дупою-ето одна із духовних лапотних скрєп...
показать весь комментарий
15.04.2022 14:38 Ответить
Потому что скандинавы с ужасом в 21 веке увидели нынешние Мариуполь и Харьков и просто не хотят у себя повторения подобного. Вроде всё очевидно
показать весь комментарий
15.04.2022 14:39 Ответить
Кацаби навіть коли в своєму лайні тонуть ніколи не визнають, що вони є самі лайном.
Подивіться як Свєтлаков охарактерезував сутність простого кацапа. З 45 секунди на цьому відео https://www.youtube.com/watch?v=92YzxKh5XCg https://www.youtube.com/watch?v=92YzxKh5XCg

показать весь комментарий
15.04.2022 14:47 Ответить
А еще скандинавы с ужасом увидели, что сотворили с Бучей, Ирпенем, Бородянкой
и их мирными жителями...😰😠
показать весь комментарий
15.04.2022 19:01 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 14:39 Ответить
давай ще раз!
показать весь комментарий
15.04.2022 14:53 Ответить
ЗАЧЕМ у НАТО??!!! ДА ПОТОМУ КАК ПО СОСЕДТСТВУ ЖИВЕТ Е"@АНУТЫЙ СОСЕД- ПАРАША...
показать весь комментарий
15.04.2022 15:00 Ответить
ПІСТА КАЦАПАМ!
показать весь комментарий
15.04.2022 14:40 Ответить
Дура, она и в Африке - дура
показать весь комментарий
15.04.2022 14:40 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 14:40 Ответить
Когда финны и шведы вступят в НАТО, наступит апокалипсис - Машка бросит пить. Как она будет выглядеть предсказать совершенно невозможно. Потому она таки права - последствия будут непредсказуемыми.
показать весь комментарий
15.04.2022 14:41 Ответить
вона не покіне- тому що не зможе.. кожен день бачити лаврушу- як тут не забухаешь
показать весь комментарий
15.04.2022 16:01 Ответить
Які негативні наслідки? Стекломоем закинешься?
показать весь комментарий
15.04.2022 14:41 Ответить
Стекломоя не хватит, придётся ей антифриз и тормозуху вылакать.
показать весь комментарий
15.04.2022 15:49 Ответить
захарова должна быть износилована бурятом или любым другим быдлокацапом из руской армии.
показать весь комментарий
15.04.2022 14:41 Ответить
Думаю , что она специально нарывается, но никто не хочет
показать весь комментарий
15.04.2022 14:44 Ответить
Такая ночью приснится - ведром не отмахаешься.
показать весь комментарий
15.04.2022 14:47 Ответить
даже для бурята это слишком, он предпочтет здохнуть в Украине
показать весь комментарий
15.04.2022 14:44 Ответить
Ха..Эта алкоголичка просто обречена на целомудрие.Такое страшилище даже в голодный год за хромовые сапоги никто не решиться трахнуть.
показать весь комментарий
15.04.2022 15:09 Ответить
Негативные последствия для кого?
показать весь комментарий
15.04.2022 14:43 Ответить
Єто же очевидно
показать весь комментарий
15.04.2022 15:12 Ответить
"Значит, хорошие сапоги, надо брать" (с)
показать весь комментарий
15.04.2022 14:43 Ответить
Тююю, а почему бы не объявить НАТО войну ? Всё **** ,некем воевать ,всю ватную орду в Украине УТИЛИЗИРОВАЛИ !
показать весь комментарий
15.04.2022 14:44 Ответить
все що мордор вміє робити це погрожувати, брехати і понтуватись
нічого раціонального чи корисного

москалі розуміють тільки силу, тому й треба об'єднатися і дати цим москалям в пику, тільки тоді москаль буде тебе боятися а значить і поважати
показать весь комментарий
15.04.2022 14:44 Ответить
карелия вернётся к финляндии )) земля франца-иосифа к австрии. шпицберген полностью станет шведским, без всяких парашных факторий. кольский? будем посмотреть, меж кем поделить. )))
показать весь комментарий
15.04.2022 14:44 Ответить
а потом Калининград и Курилы вернуться на родину
показать весь комментарий
15.04.2022 14:47 Ответить
А я думал, что Шпицберген - норвежский, со специальным международным режимом
показать весь комментарий
15.04.2022 15:09 Ответить
И это сказала представитель совкостраны современной цивилизации
показать весь комментарий
15.04.2022 14:45 Ответить
***
угрожает руцкая помойка...
лучше голову помой ка!
показать весь комментарий
15.04.2022 14:45 Ответить
Где Мордор там и нестабильность.
показать весь комментарий
15.04.2022 14:45 Ответить
Что очевидно, так это негативные последствия от самих угроз. Швеции и Финляндии рашисты во главе с их ипанутым фюрером не оставили выбора. Кацапы герои когда нападают на меньшие страны у которых нет надежных союзников
показать весь комментарий
15.04.2022 14:46 Ответить
Надо твёрдо идти к развалу раши !!!
показать весь комментарий
15.04.2022 14:49 Ответить
Дайте їй селєдкі та одеколон "красная москва"...
показать весь комментарий
15.04.2022 14:46 Ответить
Алкоголичке Захаровой давно пора лечиться.
показать весь комментарий
15.04.2022 14:48 Ответить
Эта **** инкурабельна.Только усыплять.
показать весь комментарий
15.04.2022 15:12 Ответить
расию отделяет от Америки узкий Берингов пролив,почему бы пупкину не выяснять отношения с США напрямую,лицом к лицу?Тем более,что много руського быдла хочет вернуть Аляску
показать весь комментарий
15.04.2022 14:48 Ответить
Це було б ще те видовище!
П'ять-шість років збирали б там "обмежений контингент", для повернення Аляски, а потім на колінах просили б у США надати гуманітарну допомогу, щоб той контингент з голоду не подох!
показать весь комментарий
15.04.2022 14:52 Ответить
Захєрова - іді *****! Це я тобі від усіх шведів кажу!
показать весь комментарий
15.04.2022 14:49 Ответить
Ви не розумієте головного: вона вже там, куди Ви її послали!
показать весь комментарий
15.04.2022 14:53 Ответить
Нехай погрожують!
Якщо у фінів та шведів є клепка у голові, то вони зроблять правильний вибір: вступлять у НАТО!
Кацапи погрожували дуже багато разів різним країнам але жодного разу не ризикнули напасти на країну-учасника!
Бо вони нікчемні боягузи.
показать весь комментарий
15.04.2022 14:50 Ответить
лавровська **********
показать весь комментарий
15.04.2022 14:51 Ответить
Рыльником своим разве что напугает,войск то нету..
показать весь комментарий
15.04.2022 14:53 Ответить
Пошліть ту курку в бік російської концерви, яку вони називали корабель і лякали світ.
показать весь комментарий
15.04.2022 14:54 Ответить
Угу! Я мстю и мстя моя страшна! На хвіст солі насипеш!
показать весь комментарий
15.04.2022 14:54 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
15.04.2022 14:56 Ответить
Значит хорошие сапоги, надо брать
показать весь комментарий
15.04.2022 14:57 Ответить
"Негативні наслідки для миру і стабільності на півночі Європи очевидні"...
Ага - РоZZiя!
показать весь комментарий
15.04.2022 14:57 Ответить
народ, але ж в разі нашої перемоги і повернення під контроль української влади окупованих територій над цим касапами і над машкою зокрема весь світ натурально сміятиметься!
показать весь комментарий
15.04.2022 14:57 Ответить
как рится: за что боролись, на то и напоролись!)
показать весь комментарий
15.04.2022 15:00 Ответить
Никто не сделал для укрепления НАТО больше, чем ***** и расея.
показать весь комментарий
15.04.2022 15:03 Ответить
Ну во что, ЧТО кацапня может сделать Финляндии и Швеции, если те станут НАТО?
показать весь комментарий
15.04.2022 15:02 Ответить
Спич Захаровой напомнил мне сцену из советского фильма "Служебный роман", когда ведьма-начальница негативно оценила сапоги секретарши, которые та размышляла - приобретать или нет. После негативной оценки "мымры" секретарша, оставшись наедине, сказала :
"Значит, хорошие сапоги - надо брать".

Думаю, финны и шведы поступят, как та секретарша.
показать весь комментарий
15.04.2022 15:02 Ответить
Там где рашка, там везде нестабильность. В первую очередь - в ней самой.
показать весь комментарий
15.04.2022 15:04 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 15:04 Ответить
дебилы тупые
показать весь комментарий
15.04.2022 15:06 Ответить
С этих угроз хохочет весь мир,даже Си Цзиньпин надрывает живот от смеха.Такой лошары,как пупкин,давно не было
показать весь комментарий
15.04.2022 15:11 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 15:13 Ответить
Откровенно говоря до 2014 у нас армии не было(от слова вообще). Могли круглое носить,квадратное катать. Ну и дачи хенералам строить.
За 5 лет, силами добровольцев, волонтёров и власти мы построили армию.
Потом, опять же, силами не пофигистов постарались за 3 года не просрать то что построили до этого.
И сейчас, откровенно говоря, не при самом мощном главнокомандующем даём московитам пи%ды.
Ну и куда им лезть к финам и Швеции?
показать весь комментарий
15.04.2022 15:21 Ответить
Вот что я скажу. Путину срочно надо выводить войска из украины на границу с Финляндией. Потому что Финляндия в июне вступит в нато и, при поддержке войск нато вернет себе карелию. Это инсайдерская информация.
показать весь комментарий
15.04.2022 15:22 Ответить
Вот по этому нужно и вступать в НАТО..
показать весь комментарий
15.04.2022 15:22 Ответить
Ото як захєрова калінку-малінку спляше - ото загроза буде.
показать весь комментарий
15.04.2022 15:22 Ответить
Раньше эта млядь грозила им "военно-техническим ответом". Тоже самое оно выс*ало накануне агрессии против Украины.
Теперь для "военно-технического" ответа, оно просто говорит, что страны потеряют свой престиж.
показать весь комментарий
15.04.2022 15:23 Ответить
Що за дурне запитання навіщо це фінам та шведам?
Бо ви кацапи - кончені.
показать весь комментарий
15.04.2022 15:27 Ответить
Мария Заглотова уже по дороге за русским военным кораблём
показать весь комментарий
15.04.2022 15:30 Ответить
Кто в мире серьёзно воспринимает эту кацапскую лахудру ?
показать весь комментарий
15.04.2022 16:06 Ответить
А Карелия не хочет вернуться в родную гавань времён 39-го года?
показать весь комментарий
15.04.2022 16:35 Ответить
Чим може загрожувати машка, окрім того, що вип'є усю їхню водку?
показать весь комментарий
15.04.2022 16:36 Ответить
Чем ты можешь угрожать, ************ немытая? Только триппером!
показать весь комментарий
15.04.2022 16:41 Ответить
Я точно знаю что последствия только +!!!!
показать весь комментарий
15.04.2022 16:52 Ответить
У машки критичний рік настав на все ее убоге життя
показать весь комментарий
15.04.2022 17:05 Ответить
пшла она ***** это ********** проблядь со своими угрозами!никто их не боится!рашке ***** наступает!
показать весь комментарий
15.04.2022 18:48 Ответить
О текущем моменте. Президент Финляндии недавно запрашивал у США гарантии безопасности на время от подачи заявления до официального вступления в НАТО (приблизительно, на несколько месяцев). Но, США категорически отказали в таких гарантиях и сказали что - договаривайтесь об этом с каждым членом НАТО по отдельности и в индивидуальном порядке. А Шведы, в свою очередь, провели переговоры с Великобританией и попросили их усилить свое присутствие в регионе балтийского моря. Договорились, что английские корабли некоторое время будут постоянно находится в портах северных стран. В ответ на это, кацапы вытащили противокорабельные ракеты (Бастион 300) и начали возить их перед телекамерами по дороге, мимо дорожного знака "На Хельсинки". Так что, в ближайшие несколько месяцев кацапы будут везде рвать на себе волосы, угрожать "карами небесными" и ядерной войной.
показать весь комментарий
15.04.2022 18:53 Ответить
 
 