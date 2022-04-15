Захарова угрожает Швеции и Финляндии из-за вероятности вступления в НАТО: Негативные последствия очевидны

Российская сторона утверждает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к негативным последствиям. В частности, к нестабильности на севере Европы.

Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"Зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией – неясно. Отрицательные последствия для мира и стабильности на севере Европы очевидны", - заявила она.

Захарова добавила, что выбор – за властями Швеции и Финляндии, но страны "должны понимать и последствия такого шага для двусторонних отношений и в целом для европейской архитектуры безопасности".

Также представитель МИД России уверена, что членство Швеции и Финляндии в НАТО не будет укреплять международный престиж стран, а наоборот, они вроде даже станут "натовской передовой" и "откажутся от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны и внешней политики".

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