Захарова угрожает Швеции и Финляндии из-за вероятности вступления в НАТО: Негативные последствия очевидны
Российская сторона утверждает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к негативным последствиям. В частности, к нестабильности на севере Европы.
Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.
"Зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией – неясно. Отрицательные последствия для мира и стабильности на севере Европы очевидны", - заявила она.
Захарова добавила, что выбор – за властями Швеции и Финляндии, но страны "должны понимать и последствия такого шага для двусторонних отношений и в целом для европейской архитектуры безопасности".
Также представитель МИД России уверена, что членство Швеции и Финляндии в НАТО не будет укреплять международный престиж стран, а наоборот, они вроде даже станут "натовской передовой" и "откажутся от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны и внешней политики".
Пожалуйста, подождите...
Подивіться як Свєтлаков охарактерезував сутність простого кацапа. З 45 секунди на цьому відео https://www.youtube.com/watch?v=92YzxKh5XCg https://www.youtube.com/watch?v=92YzxKh5XCg
и их мирными жителями...😰😠
нічого раціонального чи корисного
москалі розуміють тільки силу, тому й треба об'єднатися і дати цим москалям в пику, тільки тоді москаль буде тебе боятися а значить і поважати
угрожает руцкая помойка...
лучше голову помой ка!
П'ять-шість років збирали б там "обмежений контингент", для повернення Аляски, а потім на колінах просили б у США надати гуманітарну допомогу, щоб той контингент з голоду не подох!
Якщо у фінів та шведів є клепка у голові, то вони зроблять правильний вибір: вступлять у НАТО!
Кацапи погрожували дуже багато разів різним країнам але жодного разу не ризикнули напасти на країну-учасника!
Бо вони нікчемні боягузи.
Ага - РоZZiя!
"Значит, хорошие сапоги - надо брать".
Думаю, финны и шведы поступят, как та секретарша.
За 5 лет, силами добровольцев, волонтёров и власти мы построили армию.
Потом, опять же, силами не пофигистов постарались за 3 года не просрать то что построили до этого.
И сейчас, откровенно говоря, не при самом мощном главнокомандующем даём московитам пи%ды.
Ну и куда им лезть к финам и Швеции?
Теперь для "военно-технического" ответа, оно просто говорит, что страны потеряют свой престиж.
Бо ви кацапи - кончені.