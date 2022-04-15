Киев переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в честь Героев Мариуполя. ВИДЕО

В Киеве переименовали бывший сквер дружбы Киева и Москвы в Голосеевском районе. Теперь он называется Сквером Героев Мариуполя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме мэра Киева Виталия Кличко.

"Друзья! Сегодня я подал проект решения о переименовании бывшего "Сквера дружбы между Киевом и Москвой" в "Сквер Героев Мариуполя". И депутаты поддержали такую ​​инициативу", - сказано в сообщении.

Речь идет о сквере на улице Якубовского на Теремках, ранее носившем неофициальное название "сквер городов-побратимов в честь дружбы Киева и Москвы". В центре сквера стоял соответствующий памятный знак, но в прошлом году он был демонтирован.

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Мэр Киева сообщил, что сегодня Киевсовет утвердил ряд переименований городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры.

Отмечается, что в Киеве есть еще десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором.

"Их переименование актуально. Поэтому мы выработаем новые названия, которые будут носить эти улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На эти процедуры мы выделили время до 9 мая. Обработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета", - проинформировал Кличко.