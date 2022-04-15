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Киев (24773) Кличко (4456) переименования (737)

Киев переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в честь Героев Мариуполя. ВИДЕО

уцк6екуеп

В Киеве переименовали бывший сквер дружбы Киева и Москвы в Голосеевском районе. Теперь он называется Сквером Героев Мариуполя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме мэра Киева Виталия Кличко.

"Друзья! Сегодня я подал проект решения о переименовании бывшего "Сквера дружбы между Киевом и Москвой" в "Сквер Героев Мариуполя". И депутаты поддержали такую ​​инициативу", - сказано в сообщении.

Речь идет о сквере на улице Якубовского на Теремках, ранее носившем неофициальное название "сквер городов-побратимов в честь дружбы Киева и Москвы". В центре сквера стоял соответствующий памятный знак, но в прошлом году он был демонтирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станция метро "Минская" в Киеве может стать "Варшавской", - Кличко

Мэр Киева сообщил, что сегодня Киевсовет утвердил ряд переименований городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры.

Отмечается, что в Киеве есть еще десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором.

"Их переименование актуально. Поэтому мы выработаем новые названия, которые будут носить эти улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На эти процедуры мы выделили время до 9 мая. Обработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета", - проинформировал Кличко.
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Топ комментарии
+12
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15.04.2022 14:58
+10
Мацковський міст вже Північний з 2018 р.
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15.04.2022 14:54
+9
найкращим подарунком для них була б військова допомога....
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15.04.2022 14:45
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їх що ,деблокувать не збираються???
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15.04.2022 14:43 Ответить
Гарне рішення-респект...
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15.04.2022 14:43 Ответить
найкращим подарунком для них була б військова допомога....
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15.04.2022 14:45 Ответить
добре...
але дуже б хотілось не символів а живих переможців побачити
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15.04.2022 14:48 Ответить
А мацковский мост ? А Пушкинскую ?
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15.04.2022 14:51 Ответить
Мацковський міст вже Північний з 2018 р.
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15.04.2022 14:54 Ответить
Дякую . Не їзжу по ньому, тому не в курсі
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15.04.2022 16:09 Ответить
Пушкінською цю Єлизаветинську в Києві перенайменовано в 1899 р.
зараз їй пасуватиме назва "Братів Розумовських", козаків-уродженців села Лемеші, які за цариці Єлісавєт фактично правили Росімперією

"...один був мужем вінчаним цариці, сподобивсь другий навіть булави"
("Стара церковця в Лемешах" Л. Костенко)
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15.04.2022 18:23 Ответить
Як можна дружити з скаженою татаромосковською ордою... Хороший москаль, мертвый москаль!
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15.04.2022 14:52 Ответить
краще в захисників Маріуполя
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15.04.2022 14:52 Ответить
Подія надважлива.. в даний час...

А де рішення щодо надання постійного житла для киян, які залишись без житла?

Чому прокуратура та мерія не займаються пошуком квартир, які знаходяться в процесі злочинного привласнення шахраями, або вже привласнені? Все при бажанні можна швидко підняти і знайти.

У нас наприклад зараз точно є дві квартири в будинку 3 та 1 кімнатні, які після смерті алкоголіків вкрали шахраї. В поліцію в грудні звертались, в кмда і генпрокуратуру теж, надавали свідчення сусідів. Нікому то не треба мабуть, або "порєшали"...
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15.04.2022 14:52 Ответить
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15.04.2022 14:58 Ответить
Ярмо коли вже нарешті буде прибрано?
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15.04.2022 15:04 Ответить
Яка така "дружба Києва і москви"???
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15.04.2022 15:04 Ответить
наконец-то слили тормозуху, не прошло и восьми лет ...
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15.04.2022 15:10 Ответить
Так а метро Мінська на Варшавська? Кличко ж обіцяв!
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15.04.2022 15:17 Ответить
Пора переіменувати станціі метро такі : площа Льва Толстого ,Мінська ,Дружби народів ,а також немає бути в ценрі міста вулиця Пушкінська ну таких вулиць і площ що названі на честь російських і радянських діячів десятки ,а може і сотня пора позбуватись всього рашиського.
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15.04.2022 15:34 Ответить
Потрібна станція метро Імені Добровольчих Батальйонів.
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15.04.2022 21:03 Ответить
Чому вам погано від назви Дружба Народів?
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16.04.2022 02:42 Ответить
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15.04.2022 18:49 Ответить
Всё правильно, Виталий. Боже, помоги Великим Воинам выжить.
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15.04.2022 18:57 Ответить
Хіба тільки сквер ?!? Я як киянин вважаю що в честь Маріуполя в Києві повинна бути і площа і станція метро
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15.04.2022 20:54 Ответить
Приберіть пам'ятник Ватутіна біля Верховної ради.
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15.04.2022 22:35 Ответить
Такі дії Кличка і Київської міської ради мають назву диктатура, а за Конституцією - Україна є демократична самоврядна країна в якій дотримують прав людини. Ці провладні негідники повинні хоча б преамбулу почитати до Конституції. Справа в тім, що за нашим одвічним звичаєвим правом (демокартичною конституцією), рішення Київської міської ради повинне бути винесене на обговорення киян. І лише після обговорення, а точніше загального голосування, можна змінювати назву. Для цьогоь треба розробити і впровадити було вже давно процедуру місцевогот референдуму. Це можна зробити і за домопогою телефонів. Вони оці горе-депутати вміють лише закривати мішками з піском пам'ятник Магдебурзькому праву; кажуть, начебто від ураження москальських стрільн, але насправді мабуть просто ховають його аби Київ не мав свого Магдебурзького права.
ГНАТИ ПЕДЛІКА ТРЕБА З РАЗОМ З УСІЄЮ КОМУНО-СОВКОВОЮ КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ!!!
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16.04.2022 02:41 Ответить
Якщо б в моєму місті, проводили якісь слухання і місцевий референдум, тоді моє місто досі називалось Днепрапетровск а не Дніпро, а вулиці мали б сссровські назви.
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16.04.2022 15:41 Ответить
Нє, реб'ята. Найпершою зникла московська ковбаса. Чи не на другий же день
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16.04.2022 09:19 Ответить
на лаврской колокольне до сих пор висят двухголовые петухи.
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16.04.2022 19:14 Ответить
 
 