Киев переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в честь Героев Мариуполя. ВИДЕО
В Киеве переименовали бывший сквер дружбы Киева и Москвы в Голосеевском районе. Теперь он называется Сквером Героев Мариуполя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме мэра Киева Виталия Кличко.
"Друзья! Сегодня я подал проект решения о переименовании бывшего "Сквера дружбы между Киевом и Москвой" в "Сквер Героев Мариуполя". И депутаты поддержали такую инициативу", - сказано в сообщении.
Речь идет о сквере на улице Якубовского на Теремках, ранее носившем неофициальное название "сквер городов-побратимов в честь дружбы Киева и Москвы". В центре сквера стоял соответствующий памятный знак, но в прошлом году он был демонтирован.
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Мэр Киева сообщил, что сегодня Киевсовет утвердил ряд переименований городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры.
Отмечается, что в Киеве есть еще десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором.
"Их переименование актуально. Поэтому мы выработаем новые названия, которые будут носить эти улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На эти процедуры мы выделили время до 9 мая. Обработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета", - проинформировал Кличко.
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але дуже б хотілось не символів а живих переможців побачити
зараз їй пасуватиме назва "Братів Розумовських", козаків-уродженців села Лемеші, які за цариці Єлісавєт фактично правили Росімперією
"...один був мужем вінчаним цариці, сподобивсь другий навіть булави"
("Стара церковця в Лемешах" Л. Костенко)
А де рішення щодо надання постійного житла для киян, які залишись без житла?
Чому прокуратура та мерія не займаються пошуком квартир, які знаходяться в процесі злочинного привласнення шахраями, або вже привласнені? Все при бажанні можна швидко підняти і знайти.
У нас наприклад зараз точно є дві квартири в будинку 3 та 1 кімнатні, які після смерті алкоголіків вкрали шахраї. В поліцію в грудні звертались, в кмда і генпрокуратуру теж, надавали свідчення сусідів. Нікому то не треба мабуть, або "порєшали"...
ГНАТИ ПЕДЛІКА ТРЕБА З РАЗОМ З УСІЄЮ КОМУНО-СОВКОВОЮ КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ!!!