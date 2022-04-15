С целью завершения процесса дерусификации в Киеве переименовали три железнодорожные станции и библиотеку

В Киеве переименовали три железнодорожных станции и одну библиотеку, которые носили названия, связанные со страной-агрессором, с целью завершения процесса дерусификации в столице.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, такие решения приняты на пленарном заседании в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По словам заместителя городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, решения по переименованиям понятны и единственно верны, поскольку российская "мировая" культура является частью российской "адской" пропаганды. Следовательно, она является таким же оружием, которое используют против украинцев.

"Депутатский корпус Киевского городского совета держит общую позицию и поддерживает каждое подобное решение. Сегодня мы поддержали решение о переименовании железнодорожных станций и библиотеки, на следующих пленарных заседаниях также рассмотрим переименование улиц, переулков и станций киевского метрополитена, которые до сих пор нас держат в советском и русском мире. Мы постепенно завершаем процесс дерусификации в столице. Пришло время завершения культурологической оккупации", – отметил Бондаренко.

В частности, в Оболонском районе библиотека им. Саши Чекалина для детей Централизованной библиотечной системы переименована в библиотеку на Приорке для детей Централизованной библиотечной системы Оболонского района города Киева.

Также железнодорожная станция Киев-Октябрьский переименована в станцию ​​Грушки. Железнодорожная станция Киев-Московский - на станцию ​​Киев-Демеевский. Железнодорожную станцию ​​Киев-Петровка – на станцию ​​Почайна.

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