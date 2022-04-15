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Киев (24773) переименования (737)

С целью завершения процесса дерусификации в Киеве переименовали три железнодорожные станции и библиотеку

кгга,кмда

В Киеве переименовали три железнодорожных станции и одну библиотеку, которые носили названия, связанные со страной-агрессором, с целью завершения процесса дерусификации в столице.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, такие решения приняты на пленарном заседании в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По словам заместителя городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, решения по переименованиям понятны и единственно верны, поскольку российская "мировая" культура является частью российской "адской" пропаганды. Следовательно, она является таким же оружием, которое используют против украинцев.

"Депутатский корпус Киевского городского совета держит общую позицию и поддерживает каждое подобное решение. Сегодня мы поддержали решение о переименовании железнодорожных станций и библиотеки, на следующих пленарных заседаниях также рассмотрим переименование улиц, переулков и станций киевского метрополитена, которые до сих пор нас держат в советском и русском мире. Мы постепенно завершаем процесс дерусификации в столице. Пришло время завершения культурологической оккупации", – отметил Бондаренко.

В частности, в Оболонском районе библиотека им. Саши Чекалина для детей Централизованной библиотечной системы переименована в библиотеку на Приорке для детей Централизованной библиотечной системы Оболонского района города Киева.

Также железнодорожная станция Киев-Октябрьский переименована в станцию ​​Грушки. Железнодорожная станция Киев-Московский - на станцию ​​Киев-Демеевский. Железнодорожную станцию ​​Киев-Петровка – на станцию ​​Почайна.

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Топ комментарии
+12
Треба це робити не тільки в Київі , а і на всій території України . І для цього потрібно або закон , або указ
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15.04.2022 15:26
+9
А тепер цікаві дані про УЗ.
Південно-Західна залізниця названа так бо в ЦАРСЬКІЙ ІМПЕРІЇ Київ був на ПІВДЕННОМУ-ЗАХОДІ. За 30 з гаком років не спромоглися змінити назву. А тепер Росія може вимагати повернення у їй власність цю залізницю. Або й навіть Києва,розташованого на південному заході Російської імперії.
І звертатися до керівництва УЗ в цьому питанні марна справа. як і вести облік відстані від Києва до станцій на лінії Зернове(Хутір Михайлівський) -Чоп. На пероні головного Двірця в Києві чомусь стовп з позначкою кілометражу веде відлік від МАСКВИ.
В УЗ говорять що зміна відліку відстані від Києва порушує домовленість союзу залізниць СНД
Тобто признають верховенство вказівок РЖД і МАСКВИ над законами України.
А чому УЗ повинна отримувати номерацію одиниць РС з МАСКВИ?
Це що ми таки справді неіснуюча держава?
А чому написи на вантажних вагонах виконані не державною українською чи міжднародною англійською а російською мовою?
Це що закон про мову в державній установі УЗ не закон?. Чи Росія ближче вихідцям з ПЗз ніж Україна
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15.04.2022 15:54
+7
А пам'ятник ватутіну? Ще не на часі? Сьогодні,до речі,дата,коли воно здохло.
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15.04.2022 15:30
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Треба це робити не тільки в Київі , а і на всій території України . І для цього потрібно або закон , або указ
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15.04.2022 15:26 Ответить
А тепер цікаві дані про УЗ.
Південно-Західна залізниця названа так бо в ЦАРСЬКІЙ ІМПЕРІЇ Київ був на ПІВДЕННОМУ-ЗАХОДІ. За 30 з гаком років не спромоглися змінити назву. А тепер Росія може вимагати повернення у їй власність цю залізницю. Або й навіть Києва,розташованого на південному заході Російської імперії.
І звертатися до керівництва УЗ в цьому питанні марна справа. як і вести облік відстані від Києва до станцій на лінії Зернове(Хутір Михайлівський) -Чоп. На пероні головного Двірця в Києві чомусь стовп з позначкою кілометражу веде відлік від МАСКВИ.
В УЗ говорять що зміна відліку відстані від Києва порушує домовленість союзу залізниць СНД
Тобто признають верховенство вказівок РЖД і МАСКВИ над законами України.
А чому УЗ повинна отримувати номерацію одиниць РС з МАСКВИ?
Це що ми таки справді неіснуюча держава?
А чому написи на вантажних вагонах виконані не державною українською чи міжднародною англійською а російською мовою?
Це що закон про мову в державній установі УЗ не закон?. Чи Росія ближче вихідцям з ПЗз ніж Україна
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15.04.2022 15:54 Ответить
Що таке "дерусифікація"? Можливо, мається на увазі розросійщення ?
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15.04.2022 15:26 Ответить
Знемосковлення.
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15.04.2022 17:40 Ответить
Денацификация. Самая настоящая.
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15.04.2022 20:35 Ответить
А пам'ятник ватутіну? Ще не на часі? Сьогодні,до речі,дата,коли воно здохло.
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15.04.2022 15:30 Ответить
Коли на мову державну перейдете, тоді і буде завершена дерусифікація!Ще багато людей балакають мовою рашистів окупантів.Мова має значення!
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15.04.2022 15:30 Ответить
Дурик, воины что бьют кацапов на фронте говорят на русском, пока ты ерунду пишешь
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15.04.2022 16:07 Ответить
Он сейчас напишет, что это неправильные воины.
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15.04.2022 16:32 Ответить
Не ******** українських бійців, "дурику" бурятський, бо вони воюють не за панування мови окупанта в Україні.
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15.04.2022 17:46 Ответить
"Та какая разница как называется улица, кому стоят памятники..." і куди ця людина нас привела би з такою позицією?
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15.04.2022 15:31 Ответить
Через какая ражніца до нас РФія всунулася що захищати какая ражніца
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15.04.2022 15:57 Ответить
Грушки і Почайна - ще взагалі-то звичайна декомунізація, а не розросійщення. От якби, наприклад, вулицю Челябінську перейменували на Чикаленка або Волгоградську на Івасюка, це було б розросійщення
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15.04.2022 15:32 Ответить
Что же мы, недоумки, наделали,
Скольких мы загубили с тобой,
Упиваясь былыми победами,
Затевая бессмысленный бой.

Сколько счастья чужого порушили,
Сколько судеб развеяли в пыль -
Мародеры, домушники ушлые,
Созидатели свежих могил.

Это племя убийц и насильников,
Исполнителей пафосных нот
Ни платочек потрепанный синенький,
Ни пернатый Бернес не спасет.

Ни побед, ни парадов, ни знамени
Возле статуй божку-калашу ...
Поражения и покаяния !!!!
Больше я ничего не прошу.

Татьяна Вольтская (опозиционерка)
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15.04.2022 15:35 Ответить
потужно... и бондаренко при деле засветился...
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15.04.2022 15:51 Ответить
Ще б усі вулиці лєніна і т.д. по Київській області - зовсім б добре було.
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15.04.2022 17:27 Ответить
Ну от чому люди не хочуть включати мозок , розвиватися і думати головою - без війни . Невже не гидко самим було всі ці 30 років жити в оточенні цих ************* , мерзотних , огидних назв ? Ну це ж бридко мало б бути . Але - краще пізно , аніж ніколи . Ціна правда - жахлива . ))) Те саме і ********* московської "церкви" стосується , цього гадюшника тероризму і ненависті .
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15.04.2022 17:27 Ответить
Тільки не "дерусифікація", а "знемосковлення", бо росія має до Русі не більше відношення, ніж морська свинка до моря.
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15.04.2022 17:42 Ответить
 
 