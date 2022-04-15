С целью завершения процесса дерусификации в Киеве переименовали три железнодорожные станции и библиотеку
В Киеве переименовали три железнодорожных станции и одну библиотеку, которые носили названия, связанные со страной-агрессором, с целью завершения процесса дерусификации в столице.
Как сообщает пресс-служба Киевсовета, такие решения приняты на пленарном заседании в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
По словам заместителя городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, решения по переименованиям понятны и единственно верны, поскольку российская "мировая" культура является частью российской "адской" пропаганды. Следовательно, она является таким же оружием, которое используют против украинцев.
"Депутатский корпус Киевского городского совета держит общую позицию и поддерживает каждое подобное решение. Сегодня мы поддержали решение о переименовании железнодорожных станций и библиотеки, на следующих пленарных заседаниях также рассмотрим переименование улиц, переулков и станций киевского метрополитена, которые до сих пор нас держат в советском и русском мире. Мы постепенно завершаем процесс дерусификации в столице. Пришло время завершения культурологической оккупации", – отметил Бондаренко.
В частности, в Оболонском районе библиотека им. Саши Чекалина для детей Централизованной библиотечной системы переименована в библиотеку на Приорке для детей Централизованной библиотечной системы Оболонского района города Киева.
Также железнодорожная станция Киев-Октябрьский переименована в станцию Грушки. Железнодорожная станция Киев-Московский - на станцию Киев-Демеевский. Железнодорожную станцию Киев-Петровка – на станцию Почайна.
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Південно-Західна залізниця названа так бо в ЦАРСЬКІЙ ІМПЕРІЇ Київ був на ПІВДЕННОМУ-ЗАХОДІ. За 30 з гаком років не спромоглися змінити назву. А тепер Росія може вимагати повернення у їй власність цю залізницю. Або й навіть Києва,розташованого на південному заході Російської імперії.
І звертатися до керівництва УЗ в цьому питанні марна справа. як і вести облік відстані від Києва до станцій на лінії Зернове(Хутір Михайлівський) -Чоп. На пероні головного Двірця в Києві чомусь стовп з позначкою кілометражу веде відлік від МАСКВИ.
В УЗ говорять що зміна відліку відстані від Києва порушує домовленість союзу залізниць СНД
Тобто признають верховенство вказівок РЖД і МАСКВИ над законами України.
А чому УЗ повинна отримувати номерацію одиниць РС з МАСКВИ?
Це що ми таки справді неіснуюча держава?
А чому написи на вантажних вагонах виконані не державною українською чи міжднародною англійською а російською мовою?
Це що закон про мову в державній установі УЗ не закон?. Чи Росія ближче вихідцям з ПЗз ніж Україна
Скольких мы загубили с тобой,
Упиваясь былыми победами,
Затевая бессмысленный бой.
Сколько счастья чужого порушили,
Сколько судеб развеяли в пыль -
Мародеры, домушники ушлые,
Созидатели свежих могил.
Это племя убийц и насильников,
Исполнителей пафосных нот
Ни платочек потрепанный синенький,
Ни пернатый Бернес не спасет.
Ни побед, ни парадов, ни знамени
Возле статуй божку-калашу ...
Поражения и покаяния !!!!
Больше я ничего не прошу.
Татьяна Вольтская (опозиционерка)