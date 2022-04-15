Италия обратилась в Международный уголовный суд в связи со зверствами России в Украине

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что зверства, которые российские войска совершают в Украине с начала полномасштабного вторжения, очевидны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANSA.

"У Италии нет деталей, чтобы оценить, происходит ли геноцид в Украине, но очевидны зверства, такие, как убитые дети и мирные жители", - сказал Ди Майо.

Он добавил, что Италия уже обратилась в Международный уголовный суд для оценки доказательств этих зверств России.

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"Я считаю, что Путин не подает сигналов о мире, когда говорит, что они должны завершить операцию (в Украине – ред.). По этой причине мы должны продлевать санкции (против РФ – ред.)", - сказал министр.

Ди Майо также выразил надежду, что православная Пасха может стать возможностью убедить россиян согласиться на прекращение огня.

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"Мы работаем над этим, потому что это единственный способ эвакуировать с востока Украины, где усиливаются атаки, мирное население и детей - подальше от российских бомб", - заявил он.