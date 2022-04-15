Оккупанты убивали жителей Киевской области, несмотря на белые повязки, - начальник полиции области Небытов

Находившиеся в оккупации жители Киевщины или сами одевали белые повязки, чтобы обезопасить себя, либо российские военные заставляли их это делать. Но это не спасало людей от расстрелов.

Об этом рассказал на брифинге начальник ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Возникали вопросы, почему на телах застреленных, которых мы находим, были белые повязки. Хочу вам сказать, что оккупанты во время оккупации наших сел и городов заставляли граждан носить белые повязки - якобы человек был проверен и потому к нему не относились так предвзято", - сказал Небытов.

По его словам, украинцы и сами одевали эти повязки, чтобы обезопасить себя от выстрелов и вывешивали белые ленты на заборы возле своих домов. "Но, как видим, это не всегда срабатывало", – добавил он.

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По словам Небытова, из Макаровского района выезжала колонна автомобилей эвакуированных мирных жителей, машины были отмечены белыми лентами, но все равно подверглись обстрелу российских войск.