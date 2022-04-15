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Киевская область (3927) оккупация (9998) убийство (6360) Буча (451) Небытов (154)

Оккупанты убивали жителей Киевской области, несмотря на белые повязки, - начальник полиции области Небытов

буча

Находившиеся в оккупации жители Киевщины или сами одевали белые повязки, чтобы обезопасить себя, либо российские военные заставляли их это делать. Но это не спасало людей от расстрелов.

Об этом рассказал на брифинге начальник ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Возникали вопросы, почему на телах застреленных, которых мы находим, были белые повязки. Хочу вам сказать, что оккупанты во время оккупации наших сел и городов заставляли граждан носить белые повязки - якобы человек был проверен и потому к нему не относились так предвзято", - сказал Небытов.

По его словам, украинцы и сами одевали эти повязки, чтобы обезопасить себя от выстрелов и вывешивали белые ленты на заборы возле своих домов. "Но, как видим, это не всегда срабатывало", – добавил он.

Читайте: В Киевской области найдены тела 900 украинцев, погибших от рук оккупантов, - начальник облполиции Небытов

По словам Небытова, из Макаровского района выезжала колонна автомобилей эвакуированных мирных жителей, машины были отмечены белыми лентами, но все равно подверглись обстрелу российских войск.
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Українська влада знала про напад рашистів заздалегідь. Не повідомляли щоб не було паніки і евакуації. Заява арестовича zрадник Офісу Президента України.
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15.04.2022 16:11 Ответить
Ну, тепер і ОП, і Данілов розповідають, що знали. Аркадій Бабченко каже, що це злочин - "сокрытие жизненно важной информации". Злякались, що українці розбіжаться і захищати їх дупи буде нікому. Отакі наші "очільники", які не вірять у народ, який їх обрав. Не соромно, не болить за ті тисячі невинних загублених душ? За згвалтованих жінок і дітей? Немає їм прощення, хай би як там не станеться
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15.04.2022 16:19 Ответить
І правильно зробили, що не сказали завчасно. Головою треба думати! Часу свалити з під обстрілів було повно!І не треба шукати зраду де її нема, краще пошукайте розуму десь.
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15.04.2022 19:37 Ответить
Орда вбиватиме й крастиме людей
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15.04.2022 16:19 Ответить
У нас в Херсоне тоже машины ездят с белыми тряпочками.
Можно подумать они остановят пули....
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15.04.2022 16:54 Ответить
 
 